Отказ от Zoom и тесты на Covid-19: как пройдет «Оскар» в этом году

Церемония вручения наград «Оскар» в этом году пройдет одновременно во внутреннем дворе железнодорожного вокзала «Юнион Стейшн» в Лос-Анджелесе и в театре «Долби» в Голливуде, пишет Deadline со ссылкой на пресс-релиз. При этом организаторы подчеркнули, что мероприятие пройдет очно — без возможности участия по видеосвязи в Zoom.

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Перед началом церемонии присутствующие будут обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус. Гости, прибывшие на мероприятие не из Лос-Анджелеса, будут обязаны соблюдать определенные инструкции, правда, не уточняется, идет ли речь о карантине.

«Вы спрашиваете, можно ли сделать церемонию безопасной. Ответ: да, можно. Мы организуем это событие таким же образом, как и съемочную площадку, на которой будет находиться выездная группа по вопросам коронавируса. Для тех, кто едет к нам не из Лос-Анджелеса, будут разработаны специальные инструкции», — говорится в обращении Академии.

На церемонии лично будут присутствовать только номинанты, их гости и лауреаты премии прошлых лет. Организаторы пояснили, что отказались от варианта видеоконференции, поскольку «виртуальная часть свела бы на нет» все их усилия. Не исключено, что ответственные за проведение «Оскара» пошли на такой шаг из-за рейтингов минувших премий «Золотой глобус» и «Грэмми».

В этом году церемония вручения наград «Золотой глобус» проходила в формате Zoom-вечеринки. Несмотря на актуальность площадки во время локдауна, трансляцию посмотрели всего 6,9 млн человек, что на 60% меньше, чем в 2020 году. Что до «Грэмми», то прошедшая 15 марта премия также установила антирекорд по просмотрам: согласно ABC News, в 2021-м рейтинг просмотров премии упал на 51% по сравнению с прошлым годом. За церемонией следили всего 9,2 млн зрителей. Как заметил в беседе с The New York Times исполнительный продюсер «Грэмми» Бен Уинстон, люди устали от Zoom-конференций.

О том, что продюсеры предстоящего «Оскара» планирует провести церемонию в традиционном формате, свидетельствует и дресс-код: участников попросили воздержаться от одежды стиля casual.

Что касается обязательной части — благодарственной речи лауреатов, организаторы рекомендовали участникам сделать ее персонализированной. Кроме того, гостей церемонии настоятельно попросили расслабиться во время выступления.

«Расскажите историю. Если вы благодарите кого-то, то назовите его имя, а не звание или должность. Не надо говорить: «мой менеджер Пегги». Просто скажите: «Пегги». Зрители отворачиваются, когда видят победителя с листом бумаги в руке. Хорошая часть всего происходящего — вы должны расслабиться во время выступления, — отметили продюсеры. — Мы стремимся к непринужденной атмосфере и хорошему юмору».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля. На награду «Лучший фильм года» претендуют фильмы «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла». Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о номинантах.