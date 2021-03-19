Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Плейлист недели: новый альбом Ланы Дель Рей, «Кровосток» и Серж Танкян

Что послушать: 8 лучших песен и клипов недели по версии «Газеты.Ru»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Лана Дель Рей Лана Дель Рей
Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Wikimedia Commons
Лана Дель Рей ностальгирует по временам без славы и денег на новом альбоме «Chemtrails over the Country Club», эклектичная электроника Bad Zu, а также релизы проекта «Кровосток», рэпера Face и экс-участника System of a Down Сержа Танкяна: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях недели.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Лана Дель Рей — «Yosemite»

Несмотря на возобновившиеся в прошлом году обвинения в романтизации насилия и мизогинии, Лана Дель Рей выпустила очередную пластинку-манифест о праве женщины быть слабой. Спродюсировал «Chemtrails over the Country Club» Джек Антонофф, вместе они работали над предыдущим альбомом исполнительницы «Norman Fucking Rockwell!». В песне «For Free» приняли участие Зелла Дэй и Уайз Блад.

Bad Zu — «Birds In The Cell»

Вооружившись африканскими барабанами и семплами из мусульманских молитв, московский техно-тандем Bad Zu по традиции представили сумасшедший микс. «Mirage» — мини-альбом, на котором всего четыре сингла. Бонус-трек — неожиданно лирическая композиция «Birds In The Cell» с вокалом Лидии Емельяновой.

Brockhampton — «Roadrunner»

Хип-хоп-клан Brockhampton продолжает тизерить предстоящей проект «Roadrunner», дата выхода которого пока неизвестна. В новом ролике сам RZA хвалит новую музыку коллектива: «Альбом звучит исключительно. У вас есть то, чего нет у других. Вы придумали свое понимание бойбэнда, и это делает вас особенными. Никто так больше не делает. Odd Future так не делали. Это магия». Ждем.

«Men3a» — «Вышина»

Девичий дуэт «Men3a» из Екатеринбурга представил песню «Вышина» и клип на нее — рейв, мощные синты и ностальгия по электронной музыке 90-х.

Кали Учис — «telepatía»

Кали Учис выпустила клип на сингл «telepatía» с ее второго альбома «Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)». Видео снято в родном городе певицы Перейра в Колумбии. В марте артистка впервые попала в топ-40 мирового чарта Billboard с этой композицией.

«Кровосток» — «Наука»

У «Кровостока» вышла «хорошая музыка для разных людей». Песни, которые по понятным причинам [Роскомнадзор] ниже не опубликуешь. На альбоме «Наука» десять треков, в том числе ранее вышедший «Зашел, вышел».

Серж Танкян — «Elasticity»

Лидер System of a Down, а ныне сольный исполнитель Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity». Ранее у артиста вышел клип на заглавный трек, в котором снялась актриса Саша Бортич.

Face — «Факт»

В конце февраля уфимский рэпер Face выпустил новый мини-альбом «Жизнь удалась» — на нем он практически не матерится и рассуждает о духовных ценностях. На днях артист вернулся к злой стороне, представив еще один EP «Варвар».

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку