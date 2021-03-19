Грозит восемь лет: Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

В Лос-Анджелесе ведется расследование в отношении голливудского актера Арми Хаммера после поступившего в полицию заявления об изнасиловании.

«Мы можем подтвердить, что Арми Хаммер является подозреваемым в рамках следствия по делу о сексуальном насилии, которое было открыто 3 февраля 2021 года», — заявил представитель городской полиции Дрейк Мэдисон.

Один из источников в правоохранительных органах рассказал изданию Deadline, что расследование возьмет под особый контроль окружной прокурор Джордж Гаскон. После того как материалы расследования будут переданы его команде, прокуратура и отдел по расследованию преступлений сексуального характера должны будут дать оценку информации, которую собрала полиция города.

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Таким образом, прокуратура установит, достаточно ли в настоящий момент следственных данных для того, чтобы предъявить Хаммеру обвинения. Если актер будет признан виновным, то ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Полиция Лос-Анджелеса выступила с официальным заявлением о начале расследования в отношении Хаммера через несколько часов после пресс-конференции с участием 24-летней девушки, которая назвала себя Эффи. По ее словам, она состояла в отношениях с женатым актером. В ходе разговора с журналистами Эффи обвинила Хаммера в сексуальном и моральном насилии.

«[Он] жестоко насиловал меня на протяжении четырех часов, несколько раз ударил меня головой о стену, оставив синяки на лице», — рассказала она об инциденте 24 апреля 2017 года.

Как уточнила девушка, Хаммер также совершал другие насильственные действия. В частности, наносил ей удары по ступням, из-за чего на протяжении какого-то времени каждый шаг причинял ей боль.

«Я думала, что он собирается убить меня», — заявила она.

Эффи также сказала, что их отношения продлились четыре года — с 2016-го по 2020-й.

Адвокат девушки Глория Оллред, пояснила, что ее подзащитная пока не планирует подавать гражданский иск против актера.

«Я призываю Арми Хаммера представить данные обо всех, а не выборочных, случаях взаимодействия с Эффи полиции Лос-Анджелеса и отвечать на все вопросы напрямую, а не через адвокатов», — подчеркнула Оллред.

Адвокат Хаммера Энрю Бреттлер, в свою очередь, опубликовал официальное заявление, в котором опроверг все обвинения в адрес актера. По его словам, все случаи взаимодействия Хаммера и Эффи были совершены по согласию обеих сторон и после обсуждения.

Ранее с обвинениями в жестоком обращении и насилии со стороны актера выступили Кортни Вуцекович и Пейдж Лоренце.

Скандал вокруг звезды фильмов «Назови меня своим именем», «Одинокий рейнджер» и «Социальная сеть» возник в январе 2021 года после публикации в сети отрывков из его переписок с девушками в Instagram. В частности, актер говорил о желании выпить их кровь и вырвать сердце, а также называл себя каннибалом.

Из-за обвинений в свой адрес Хаммер отказался от участия в съемках фильма «Брак по залету» с Дженнифер Лопес и лишился роли в сериале «Предложение» о создании фильма «Крестный отец».