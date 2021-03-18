«Лига справедливости» Зака Снайдера: еще раз с чувством (и с Джокером)

«Лига справедливости» Джосса Уидона вышла почти четыре года назад. Срок немалый. С одной стороны, это хорошо, поскольку у всех нас была возможность благополучно забыть то — довольно чудовищное — зрелище. С другой, теперь все надо в срочном порядке вспоминать: по крайней мере, «Лига справедливости» Зака Снайдера рассчитывает, что мы по-прежнему в материале. Поэтому на всякий случай начнем с блока «В предыдущих сериях».

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На момент финала «Бэтмена против Супермена» последний — мертв, а первый намерен собрать компанию металюдей, чтобы вместе усилиями защищать Землю от «монстров во тьме», которыми пугал обезвреженный Лекс Лютор. Пока что точно в деле только Чудо-женщина, но у Бэтмена уже есть цифровые папочки на неких Флэша, Киборга и Аквамена.

close Warner Bros. Pictures/«Кинопоиск HD»

Итак, четыре года спустя мы получаем четыре часа (в прошлый раз было всего два), разбитые на шесть глав со смешными названиями и эпилог. Хронометраж немалый. С одной стороны, это хорошо, поскольку теперь вроде бы можно разобраться в происходящем. С другой, осилить все это в один присест — задачка почти невыполнимая, и здесь, кажется, следует поблагодарить мироздание за стриминговые сервисы и кнопку «пауза». А еще, наверное, за пандемию (не поймите неправильно): дай Снайдеру волю — мы бы все потащились на это в кино. На деле же большого телевизора хватит за глаза.

Давайте так: это лучшая версия «Лиги справедливости» из всех возможных — при нынешнем раскладе. Расклад такой, что проблемы заложены уже в самой основе расширенной киновселенной DC, которая пытается что-то там списывать у одной франшизы поуспешней, но там, видно, вредничают и целиком листок с ответами не светят, так что списывается что-то не то — и тянет в лучшем случае на «три с плюсом». «Снайдеркат» эти проблемы, конечно, никак не исправляет, да и не старается (ему, что уж там, незачем). В прошлом году мы выучили прекрасное слово «разнотык», и вот тут его хочется употребить: в целом абсурдно пускаться в кроссоверы и стравливать героев, когда вселенная у тебя еще толком не выстроена, эти самые герои по-человечески не представлены — и на них по большому счету всем плевать. Ну да бог с ним.

close Warner Bros. Pictures/«Кинопоиск HD»

Новое кино местами все еще скомканное и дурацкое, особенно это бесит в начале. Но его отутюжили и распарили, стало дышаться заметно полегче (а главное — исчез вырвиглазный уидоновский цветокор). Когда прижмет, стоит скрестить руки и заставить себя дать «Снайдеркату» шанс: на самом деле почти на все животрепещущие вопросы поступят ответы, просто в довольно своеобразной последовательности. Кино, кстати, именно что новое: это не просто собранная по оригинальной задумке Снайдера куча отснятого тогда материала (фильм был готов на 90%), а полностью переосмысленная вещь — в 2017-м мы бы увидели что-то другое (возможно даже, без песен Ника Кейва).

Речь, правда, как и в предыдущий раз, идет про Бэтмена и компанию, которые противостоят Степному волку (теперь он стильный, а еще официально подчиняется более грозному Дарксайду, сгинувшему у Уидона в монтажной) и пытаются помешать ему отыскать три Материнских куба, в сумме образующих что-то вроде супероружия. Из самых заметных нововведений — существенно расширились линии Флэша и Киборга. Последнюю Снайдер называет самой важной для себя, и нетрудно догадаться, почему: она посвящена отношениям героя с отцом, ключевую роль играет смерть матери. Вообще режиссерский кат «Лиги справедливости» в итоге оказывается безумно личным и трогательным произведением. Не потому, что постановщику наконец дали творческий карт-бланш, а потому, что здесь он открыто прощается с дочерью, из-за самоубийства которой пять лет назад покинул проект. В конце идет посвящение погибшей Отэм, во время титров звучит кавер на «Hallelujah», на одном из финальных монологов наворачиваются слезы.

close Warner Bros. Pictures/«Кинопоиск HD»

Одна беда — это тупик. Warner Bros. по-прежнему считает «официальной» кошмарную «Лигу» Уидона (здесь хорошо бы вычеркнуть из заголовка слово «справедливость»). Так что все заискивающие намеки на сиквел, а их тут полно, ради одного Джареда Лето опять загримировали под Джокера, — лишь закрытие персональных снайдеровских гештальтов. Хотя всегда есть надежда на могучих фанатов: в конце концов, если бы они несколько лет не доставали всех хэштегом #ReleasetheSnyderCut, вероятно, и этот текст не пришлось бы писать.

Что ж, попробуем: #MaketheSnyderCutCanon.