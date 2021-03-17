«Не может быть коммерческим»: какие музеи могут лишиться статуса

Критериями настоящего музея, согласно Александру Шолохову, станут наличие коллекции и формирование научного интереса к ней. По мнению зампредседателя комитета по культуре Госдумы, музеи, в которых ведется просветительская деятельность, но нет ни одного предмета, имеющего художественную или научную ценность, должны быть переименованы в просветительские центры.

«Настоящий музей, понятие которого было закреплено еще со времен античности, не может являться коммерческим. Его задачей не может быть извлечение прибыли. Наличие коллекции — основополагающий критерий. Это может быть все, что угодно, начиная с документов и фотографий. Во-вторых, цель настоящего музея — сформировать научный, исторический интерес к коллекции», — сказал «Газете.Ru» Шолохов.

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ИКОМ России (Международный совет музеев — прим. «Газета.Ru») уже подготовил соответствующее обращение о введении понятия «музей» и рассчитывает, что деятельность учреждений будет подтверждена «государственным знаком качества». Президент организации Шолохов считает, что контроль над регистрацией в стране новых музеев должно осуществлять Министерство юстиции России.

«Были предложения о лицензировании и сертификации, но, на мой взгляд, это сложная конструкция, которая повлечет за собой кучу бюрократических издержек. Есть другой способ — закрепить [понятие] законодательно, на уровне инструкции или нормативных актов Министерства культуры. Дальше проще. У нас есть структура, которая регистрирует любое частное или юридическое лицо. Так вот сам факт регистрации потребует соответствия критериям. Здесь контроль уже будет осуществлять скорее Минюст. Я думаю, это более действенный вариант, чем создавать очередной центр по вопросам соблюдениям тех или иных критериев», — отметил депутат.

При этом Шолохов заверил, что идея закрепить понятие «музей» на уровне закона не рассматривается как попытка государства вмешаться в деятельность частных организаций.

«Если вы думаете, что это попытка вмешаться в деятельность частных музеев, то это не так. Принадлежность и сама юридическая форма никакого отношения не имеют. Пусть будет индивидуальный предприниматель, который сформировал коллекцию, — да ради бога! Главное, чтобы музей соответствовал понятию и не противоречил другим актам», — уточнил он.

Если проект примут, учреждения, не соответствующие критериям, могут лишить статуса музеев.

«Само слово «музей» это некий знак качества. Это определение, это институция. Это то, что подтверждено фактическим материалом, и попытки назвать убогие проекты вроде восковых фигур музеем — это как раз дискредитация того знака качества», — заключил Шолохов.

«Газета.Ru» обратилась в ряд региональных музеев узкой направленности с просьбой прокомментировать инициативу.

Основатель музея утюга в Переславле-Залесском Андрей Воробьев предположил, что ужесточение законодательства вряд ли повлияет на работу музеев, так как нацелено на мошенников.

«Насколько я знаю, [процесса выдачи сертификаций на осуществление музейной деятельности] до сих пор нет. Тут двоякая ситуация – с одной стороны, действительно, нужно развивать внутренний туризм, с другой – в чем смысл закручивать гайки? Сфера тут, мне кажется, не имеет значения, в любой сфере жуликов хватает, как и честных людей. Мне кажется, музеи здесь ни при чем», — сказал он.

Основатель музея международного пряника в Туле Татьяна Агибалова отметила, что без участия предпринимателей в музейной отрасли посетители могут снова получить «пустые полки» как во времена СССР. Она также подчеркнула, что ужесточение законодательства в сфере коммерческих музеев из-за нескольких недобросовестных примеров может нанести удар по развитию туристической сферы.

Директор музея восковых фигур в Суздале Антонина Кузина заявила, что в случае несоответствия критериям организация будет готова переименоваться, однако усомнилась в необходимости такого шага.

«Коллекция у нас есть. Насчет научного подхода, тоже все относительно. Мы проводим работу по поиску материала, занимаемся изыскательной работой. В плане экскурсий выполняем образовательную функцию. Это с какой стороны посмотреть, что мы не подходим критериям. Думаю, если государство захочет уменьшить количество музеев в стране, оно найдёт повод это сделать. Я смотрю на это спокойно. Ну что же, если что переименуемся в выставку», — сказала она.

17 марта в ходе заседания комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил официально закрепить термин «музей». По его словам, в России много организаций, которые проводят «сомнительные» выставки и преследуют только коммерческие цели. Министр культуры Ольга Любимова поддержала идею депутата. Любимова также напомнила, что за время пандемии были созданы реестры частных цирков, театров и музеев.