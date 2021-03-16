«Пьяные русские — предмет искусства»: актеры о подготовке Миккельсена к «Еще по одной»

Звезда «Ганнибала» Мадс Миккельсен рассказал о необычном способе подготовки к съемкам в алкодраме «Еще по одной». В картине четверо друзей среднего возраста решают применить на практике гипотезу о том, что человеку для счастья не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови. По словам датчанина, для исполнения своей роли он вдохновлялся видеороликами с русскими пьяницами. Об этом он сообщил изданию Variety в совместном с Дэниэлом Крейгом интервью.

«Мы посмотрели много видеороликов на YouTube, в которых у русских пьяных мужчин сносило крышу. То, что они делают, находится на грани безумия. Например, эти русские парни пытались без причины положить бревно на велосипед», — рассказал Миккельсен.

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Народный артист России Юрий Стоянов объяснил «Газете.Ru», почему такие видео популярны за рубежом и становятся референсами для звезд. По словам актера, в «пьяных русских есть абсолютно чаплинская природа — когда это и смешно, и грустно».

«Я могу сказать, что Миккельсен — очень хороший артист. А датские пьяные не могут являться предметом искусства, в отличие от русских. Если актер вдохновляется этими роликами, значит, он видит в них что-то и смешное, и трагическое, — отметил Стоянов. — Я играю пьяных много и надеюсь, что делаю это хорошо. А секретами такими не делюсь — раскрываю их только на площадке. У нас так много способов играть пьяного — например, просто пойти и выпить. Но это не мой путь».

Актер Леонид Ярмольник считает, что для исполнения роли пьяного человека нужно знать это состояние. По его мнению, актерам необходимо наблюдать, как люди меняются под действием алкоголя и запоминать эти метаморфозы, чтобы потом их сыграть. Собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что напиваться актерам необязательно.

«И все равно это зависит не настолько от пьянства, насколько от характера человека. Ничего сложного в этом нет. Я легко играю пьяных — так же, как и несчастных, или веселых, или озабоченных людей. Это такая же актерская работа. Хорошо пьяного сыграть, действительно, надо уметь. Чтобы это была не карикатура, а точное физическое состояние. И полет мысли», — поделился актер.

Звезда «Гардемаринов» Сергей Жигунов заявил, что пьяного играть очень тяжело, поскольку актеру нужно демонстрировать «большую природную органику».

«Потому что пьяный человек становится очень искренним и органичным. Он ведет себя как ребенок или животное в хорошем смысле слова — собака, например. А собаку переиграть нельзя, потому что она все время существует «по правде». Но актер, все-таки, играет не себя. Если актер профессиональный и способный, он врет правдоподобно. Играя пьяного, права на ошибку не остается. Поэтому, на мой взгляд, далеко не все артисты могут играть пьяных», — сказал Жигунов.

Он высказался против съемок в нетрезвом виде, потому что выпивший актер становится непохожим на пьяного ни в театре, ни в кино.

«Это парадокс, но пьяный пьяного не сыграет. Под воздействием алкоголя включаются какие-то защитные механизмы, и артист делает вид, что он трезвый. Становится понятно, что человек пьяный, потому что он становится слишком правильным. Пьяному человеку труднее понять, как он выглядит. Конечно, можно напиться в стельку и лежать на диване. Но если нужно именно играть, пьяному будет очень сложно», — объяснил Жигунов.

По его мнению, русские — не самая пьющая нация. Актер отметил, что это подтверждает статистика, куда он иногда заглядывает «из любопытства».

«Да, мы не самая трезвая нация — пьем мы много. Но так же пьют литовцы, поляки, белорусы, скандинавы, финны, — сказал актер. — Несколько раз я снимал кино в Париже и сталкивался с французским профсоюзом. У них в обед на съемочной площадке положено было выдать красное вино — две бутылки 0,7 на трех человек. Когда я это увидел, я растерялся и подумал, что съемок не будет после обеда. Но они выпили, отряхнулись и пошли, а наши в нерабочем состоянии остались в шатре. На следующий день нашим запретили пить, а французы продолжали употреблять в прежнем режиме».

Актер добавил, что ему «не очень нравятся» пьяные, которые ведут себя агрессивно и устраивают драки. По словам Жигунова, «алкоголь в сочетании с закуской и правильными дозами — это хорошо», но у некоторых людей «принято пить стаканами». Также он отметил, что советские комедии не могли сыграть роли в стереотипе о «пьяных русских», который, по словам собеседника, появился еще до революции.