Звезда «Чужого», «тайный родственник» королевы Елизаветы II: не стало Яфета Котто

О кончине артиста сообщила в Facebook его супруга Тесси Синахон. Причину смерти она не уточнила.

Реклама

«Я опечалена и до сих пор нахожусь в шоке в связи с кончиной моего мужа Яфета, с которым прожила вместе 24 года, — написала Синахон. — Мне очень сложно говорить об этом его поклонникам, друзьям и родным. У нас было много планов, тебе предлагали новые роли. Несмотря на то что ты был злодеем в некоторых из своих фильмов, для меня ты являешься настоящим героем, как и для многих других людей. Ты был хорошим и достойным человеком, которых мало, хорошим отцом, хорошим мужем. Одним из лучших актеров Голливуда. Покойся с миром, дорогой, я буду скучать по тебе каждый день. Ты мой лучший друг. Я люблю тебя, ты всегда будешь в моем сердце».

Яфет Фредерик Котто родился 15 ноября 1939 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена из Камеруна и военной медсестры с панамскими корнями. Родители развелись вскоре после его рождения, и воспитанием Яфета в основном занимались бабушка с дедушкой — мать служила в американской армии и не могла уделять сыну много времени. В 16 лет Котто бросил школу и вскоре осознал, что хочет стать актером: Яфета вдохновила игра Марлона Брандо в фильме «В порту».

«Тогда я сразу осознал, что мне нужно учиться дикции и речи, — вспоминал позднее Котто. — Понимаете, я говорил в очень модной на тот момент гарлемской манере. Поэтому решил записать на пленку выпуски новостей с Джоном Кэмероном Суэйзи и подражал ему».

В качестве актера он дебютировал в 1963 году, исполнив небольшую роль в комедийном вестерне «Четверо из Техаса». Параллельно Котто начал покорять Бродвей, выступая в ряде местных постановок, среди которых была награжденная премией «Тони» «Большая белая надежда».

Во второй половине 1960-х Котто в основном снимался в телешоу, а широкая известность пришла к нему после выхода на экраны в 1973-м очередной части «бондианы» «Живи и дай умереть» — дебютного фильма для Роджера Мура в образе спецагента 007. В картине Яфет исполнил роль злодея Кананги, это был первый случай в истории франшизы, когда антагонистом Бонда стал темнокожий персонаж.

Наиболее известен Котто по роли в «Чужом», где он сыграл бортинженера Паркера. Считается, что в триллер Ридли Скотта его пригласили на фоне успеха «Живи и дай умереть». Впоследствии артисту также предлагали сыграть Лэндо Калриссиана в «Звездных войнах», однако он отказался. Как объяснял то решение сам Котто, он не стал сниматься в космической франшизе Джорджа Лукаса, так как «хотел вернуться на Землю» и боялся стать заложником одного амплуа.

Среди его других известных актерских работ — роли в «Бегущем человеке» с Арнольдом Шварцененггером, «Успеть до полуночи» с Робертом Де Ниро, «Конвейере» Пола Шредера, «Отце и сыне», «Глазе тигра», «Кошмаре на улице Вязов 6» и сериале «Убойный отдел», в проекте NBC Яфет отработал семь сезонов. Кроме того, на счету актера номинация на «Эмми» за ТВ-фильм «Рейд на Энтеббе», в котором он сыграл угандийского диктатора Иди Амина.

Котто был трижды женат и имел шестерых детей. Также актер утверждал, что является потомком британской королевы Виктории. Якобы у ее сына Эдуарда VII был тайный роман с камерунской принцессой Наканде — и у них родился прадед Котто. Однако пресс-секретарь королевы Елизаветы данные заявления артиста категорически опроверг, заверив, что Эдуард VII никогда не был в Камеруне.