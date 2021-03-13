«По наклонной»: Том Холланд проходит Ирак и героиновый ад в драме режиссеров «Мстителей»

От разбитого сердца и юношеской дурости безымянный молодой человек, условно Черри (Том Холланд), бросает колледж и записывается в армию. С сердцем вопрос быстро решается, но контракт уже подписан, так что деваться некуда: впереди Ирак, посттравматическое расстройство, героиновая зависимость и вооруженные налеты на банки.

close Кадр из фильма «По наклонной» (2021) Кадр из фильма «По наклонной» (2021) Kasbah-Film Tanger

«По наклонной» (он же «Черри», он же «Невинность», неважно) с завидным упорством делает вид, что на дворе цветут и пахнут 70-е. Отменен кодекс Хейса, хлынувший кислород дает в голову. Широкой поступью шагают Стэнли Кубрик, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе. С ними, конечно, Энтони и Джо Руссо, наконец слезшие с иглы кинокомиксов. Аттракционы, понятно, прекрасно, но мы можем и кино, которое Кино; дед Мартин опять таблетки не выпил (это мы любя), но в чем-то прав.

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Новый Голливуд — вещь безусловно прекрасная, однако закончился он все же неспроста, и если уж браться поминать, то, пожалуй, в режиме «вчера пишем, сегодня в уме» (см. «Джокер»). В противном случае может сделаться не старомодно, а устарело, примерно в такой ситуации «По наклонной» и оказывается: хотя снимали по книжке всего-то 2018 года, возникает ощущение, будто Руссо стянули со съемок последних «Мстителей» машину времени, проделали с ней что-то возмутительное, а мы теперь расплачивайся. И ладно бы подрезать у дедушек приемчики и любимые песенки (Van Morrison звучат трижды) ради чего-то из ряда вон, но нет: это, помимо прочего, еще и страшно шаблонное кино, которое можно представить буквально от начальных до финальных титров, только скользнув глазом по синопсису.

close Кадр из фильма «По наклонной» (2021) Кадр из фильма «По наклонной» (2021) Kasbah-Film Tanger

К книжке, допустим, вопросов нет: ветеран Нико Уокер писал в сущности о самом себе, и судить полуавтобиографический текст по художественным стандартам, наверное, не стоит, плюс автор говорит, что с доходов от бестселлера возмещает банкам награбленное, так что все к лучшему. Другое дело — сценарий, написанный (это самое удивительное) двумя женщинами, Джессикой Голдберг (сериал «Путь») и Анджелой Руссо-Отстот («Первый мститель: Другая война»; сестра). Каким-то образом итоговый текст напрочь лишен «женского взгляда»: героиня Сиэры Браво, вообще-то довольно важная для истории, тут не просто оттесняется в тыл — с ней обходятся откровенно небрежно и халтурно.

У нее нет ни личности, ни мотивации, нужна она лишь как приставка к Черри, а ближе к концу про нее удобно забывают, чтобы совсем в финале вытащить под видом поблескивающего на солнце джокера. Поскольку речь идет про героиновую зависимость и мучительное от нее избавление, выглядит это по меньшей мере странно: пока Том Холланд достаточно подробно мучается и отращивает жутковатые усы (простите за спойлер, но к этому зрелищу лучше готовиться заранее), где-то за кадром у его экранной супруги все налаживается, видимо, само по себе. Притом что по-хорошему этот процесс стоит отдельного фильма — желательно, правда, не братьев Руссо.

close Кадр из фильма «По наклонной» (2021) Кадр из фильма «По наклонной» (2021) Kasbah-Film Tanger

В общем, Холланд, несмотря на сомнительные усы, это единственное, ради чего имело бы смысл браться за «По наклонной»: требуется, надо сказать, большой талант, чтобы два часа отвлекать внимание от того факта, что ты выглядишь лет на 15, и тут с этим куда лучше, чем, например, в прошлогоднем «Дьявол всегда здесь» (у того, впрочем, были иные преимущества). Другое дело, что овчинка не то чтобы стоит выделки, и постоянно сверкающие бусины слез в глазах Холланда — так себе компенсация за тягостные упражнения Руссо в формализме (там есть свои моменты, но если уж кого хвалить, то скорее оператора Ньютона Томаса Сигела). Фильм разбит на пять глав с прологом и эпилогом, все сняты немного по-разному и в своем жанре, и это, наверное, единственная удачная придумка «марвеловских» выпускников, которые всю дорогу если не подражают Новому Голливуду, то дистанцируются от кинокомиксов.

Все это, собственно, к чему: мальчик, не ходи, пожалуйста, в армию только потому, что тебя бросила девочка (хотя она, конечно, отовсюду дождется, ведь для чего еще нужны девочки).