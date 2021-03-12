«Живите под одной крышей»: Netflix начал борьбу с обменом паролями

Стриминговый сервис Netflix в рамках борьбы с пиратством начал тестировать систему, запрещающую использовать один и тот же аккаунт людям, которые не живут вместе. Ряд подписчиков, пока только в США, сообщили о появлении предупреждения на экране при попытке входа в аккаунт, предположительно принадлежащий людям вне домашнего круга, пишет GammaWire.

«Создайте свой собственный аккаунт на Netflix бесплатно сегодня. Если вы не живете с владельцем этого аккаунта, вам нужен свой аккаунт для продолжения просмотра», — говорится в сообщении.

Пользователям предлагается сразу подтвердить свою личность с помощью электронного или текстового сообщения, сделать это позднее или завести бесплатную подписку на пробный период в 30 дней.

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В настоящее время число пользователей, которые сообщили о подобном предупреждении можно назвать «относительно небольшим», передает The Hollywood Reporter. При этом большинство зрителей призналось, что выбрали вариант «подтвердить свою личность позднее», после чего это предупреждение не появлялось.

«Эта проверка создана, чтобы удостовериться, что люди, которые пользуются аккаунтами Netflix, имеют право на это — и в соответствии с решением того, кто владеет аккаунтом, и с точки зрения наших условий использования», — прокомментировали нововведение представители Netflix в разговоре с изданием.

Отмечается, что сама по себе передача пароля от одного пользователя другому не противоречит американскому законодательству, однако входит в конфликт с правилами самих стриминговых сервисов. Одно из положений гласит: «Вы можете создать внутри своей учетной записи отдельные профили для проживающих с вами в одном доме людьми».

При этом еще несколько лет назад Netflix почти никак не реагировал на так называемые совместные учетные записи.

«Существует множество законных способов использования общего пароля, который вы делите со своими супругами и детьми… Нет четкой линии, и нас эта ситуация устраивает», — приводит издание заявление генерального директора Netflix Рида Хастингса 2016 года.

Обсуждение возможного изменения политики Netflix началось в 2019 году. Причиной стало создание рабочей группы по борьбе с неавторизованным доступом к стримингу в рамках Союза по защите творчества и развлекательной индустрии, куда вошли компании Amazon, ViacomCBS, Disney, HBO, NBCUniversal, Netflix и WarnerMedia.

«Экономика стриминга практически требует этого. Платформы тратят миллиарды долларов ежегодно и на оригинальные программы, и на авторские права для демонстрации старых шоу. Чтобы приносить прибыль, медиа-компаниям понадобится быстрый рост платных подписчиков», — писал старший редактор The Hollywood Reporter Эрик Гарднер.

Он также ссылался на прогноз крупнейшей телекоммуникационной компании AT&T, по данным которой к 2024 году число подписчиков HBO Max достигнет 50 млн человек.

«Цель завладеть одной пятой от молодой взрослой аудитории, представители которой, по данным Reuters/Ipsos, обмениваются паролями с людьми, не проживающими вместе с ними, может оказаться непреодолимой», — отмечал Гарднер.

Говоря о ситуации с HBO Max, генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки в 2019 году предполагал, что компания не будет устанавливать ограничение на использование одного пароля в ближайшем будущем, однако допускал возможное ужесточение политики в этом отношении.

«Я не думаю, что будут созданы какие-то «карательные» службы и начнутся иски против простых людей. Но я уверен, что индустрия в целом начинает внимательнее относиться к серьезным нарушениям. Например, когда мы видим, что к HBO воскресным вечером подключилось, допустим, 14 локаций, а идут 16 потоков. Я думаю, что по мере роста индустрия придет к более строгим мерам», — подчеркивал Стэнки.