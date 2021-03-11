«Бегом плясать по дудочку»: белорусскую песню не допустили до «Евровидения»

Представители Европейского вещательного союза (EBU), организатора «Евровидения», выступили с официальным заявлением относительно песни «Я научу тебя!» белорусской группы «Галасы ЗМеста», которая была выбрана в качестве представителя страны на конкурсе 2021 года. Как говорится на официальной странице организации в Twitter, композиция «ставит под сомнение неполитический характер «Евровидения».

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«В рамках традиционной процедуры проверки всех песен-участниц «Евровидения» мы внимательно изучили белорусскую композицию «Я научу тебя!» группы «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. Однако был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер «Евровидения», — подчеркнули организаторы.

Согласно EBU, Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие Белоруссии в «Евровидении-2021», было направлено официальное письмо, в котором предупреждается, что конкурсная песня «в ее нынешнем виде не сможет поучаствовать в мероприятии». Невыполнение требования об изменении композиции может привести к дисквалификации Белоруссии с «Евровидения-2021», добавили организаторы песенного конкурса.

Лидер «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил РИА «Новости», что на фоне выдвинутых требований группа может сама принять решение об отказе от участия в «Евровидении».

В настоящий момент клип на конкурсную песню «Галасы ЗМеста» удален с официального YouTube-канала «Евровидения». При этом на канале самой группы видео имеет 11 тыс. дизлайков при всего 4,3 тыс. пальцев вверх. В числе самых популярных комментариев под роликом множество неодобрительных шуток пользователей, в которых обыгрывается текст песни: «Бегом текст переделывать и плясать под дудочку»; «Ну теперь пляшите под дудочку «Евровидения» и ходите по струночке»; «И что, вот это собирается на «Евровидение» ехать? Ребята, ну это несерьезно как-то. Послушайте «Uno» и вот это. Уровень заводской самодеятельности»; «Доплясались»; «Эх, чья бы корова мычала... А под чью дудочку пляшет вокалист? Стыдно за глумление над нашими бедными белорусами. Просто нет слов».

В припеве оригинальной «Я научу тебя!» звучат следующие строки, которые показались некоторым слушателям возмутительными в связи с политической обстановкой в Белоруссии: » Я научу тебя плясать под дудочку, /// Я научу тебя клевать на удочку, /// Я научу тебя ходить по струночке, /// Ты будешь радоваться всему. /// Я сочиню тебе специально музычку, /// Я поднесу тебе весь мир на блюдечке, /// Я превращу твои печали в шуточки, /// Тебе же лучше будет самому».

Группа «Галасы 3Места» прославилась в 2020 году во время белорусских протестов. Коллектив поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и не скрывает свою позицию. Подробнее о музыкантах читайте здесь. Что касается отбора на «Евровидение-2021», то в Белоруссии он проходил в закрытом формате. Дуэт VAL, который должен был представить страну на конкурсе в 2020-м, лишился шансов попробовать себя на мероприятии после начала протестов, когда выступил против переизбрания Александра Лукашенко.

8 марта стало известно, кто представит на «Евровидении-2021» Россию, — в этом году впервые с 2012-го участника выбирали зрители, а не вещатель. В ходе национального отбора было определено, что на конкурс от страны поедет певица Manizha (Манижа Хамраева) с песней «Russian woman». Ее композиция, правда, пришлась по душе далеко не всем.

«Евровидение-2021» пройдет в голландском Роттердаме 18-22 мая. Действующим победителем конкурса является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, занявший первое место в 2019 году. В 2020-м ежегодное мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло в удаленном формате и без соревновательной составляющей.