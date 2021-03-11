«Украла мои работы»: историк возмутился ответом Яхиной на обвинения в плагиате

Как признался Циденков, ответ Яхиной на претензии в плагиате его «не удовлетворил». Кроме того, историк обвинил знаменитую писательницу в «наплевательском отношении» к теме голода в Поволжье.

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«Меня ее ответ не удовлетворил. Хотя бы потому, что Яхина называет меня каким-то блогером, хотя в блог я просто выкладываю результаты своих научных изысканий — или же какие-то веселые истории. Он существует для любопытствующих людей. Во-вторых, она никак не прокомментировала мои обвинения, потому что она заимствовала целые куски из моего блога. И она снова показала, что не знает источников, на которые сама ссылается, — подчеркнул Циденков. —

У меня есть ряд основных претензий к Яхиной. Она не изучала источников по истории голода. Она взяла и скомпилировала истории, которые я рассказывал в блоге. И она очень поверхностно и наплевательски относится к теме голода и к теме детей в этот период, что следует из сюжета романа, который она пересказывает».

Историк также признался, что не ознакомился с романом полностью, однако не сомневается в заимствовании Яхиной именно из его блога — на это указывают «определенные подробности, которые Гузель не могла узнать откуда-то еще».

«Как для специалиста мне хватило одного интервью, так как я узнал собственные обороты и собственных героев. Ниоткуда, кроме как из моего блога, она узнать таких подробностей не могла. Но потом я сделаю детальный разбор всего романа, который произведу со своими коллегами-историками. К слову, мои коллеги также возмущены ее интервью. И мы коллективно будем разбирать ее творение», — пообещал Григорий Циденков.

По словам ученого, на данный момент он «не решил для себя вопрос» относительно намерения обращаться к юристам, это будет зависеть от дальнейших действий Яхиной, а также издательства.

«Мы, историки, люди тихие. Наука не любит грязных скандалов, не хотел бы в них окунаться, — уточнил он. — Мне уже поступили предложения от высококвалифицированных юристов, но пока я ответа им не дал».

Рассуждая о том, какой исход сложившейся ситуации его бы устроил, Циденков выразил желание, чтобы Яхина «доработала» свое произведение, «приведя его в нормальный вид», а также указав ссылки на использованные при написании материалы.

«У нас в практике часто случается, когда студенты сдают халтурные работы. Преподаватель указывает студенту на ошибки и возвращает ее на доработку. Здесь я бы хотел увидеть то же самое. Но я понимаю, что и издательство вложило большие суммы в эту книгу. Я не обвиняю в этом случае издательство — оно поверило автору, отнеслось с пониманием. В идеале, если издательство вернет автору эту книгу и попросит внести в нее необходимые изменения и привести в нормальный вид. А также в конце дать ссылки на материалы, на которые автор опирался при создании произведения», — сказал историк.

В то же время он предположил, что издательство вряд ли пойдет на подобный шаг. А «давить судом» историк в настоящий момент не собирается.

«Возможно, в итоге я отнесусь к этому как к какому-то нелепому казусу. Но важно понимать, что сама эта тема болезненна для нашего населения. Тем более Поволжье, которое наиболее пострадало от того голода. И такое наплевательское отношение — это как-то за гранью. Она описывает трагические события, надергав историй из блога, добавив своих вымыслов и допустив огромное количество ключевых ляпов. Это показывает сразу, что человек не в теме. Хотя бы пример с временем действия — 1923 годом. Если бы она открыла даже статью в «Википедии», она бы не выбрала этот год. Уже в это время голода не было. Эшелоны шли в 1921-1922 годах. С таким же успехом можно написать про полет Гагарина и поместить его в 1963 год. На самом деле ляпов огромное количество — но именно в ее интервью, когда она представляла свою книгу», — добавил Григорий Циденков.

В заключение историк сообщил, что Яхина при создании своего романа могла просто обратиться к нему за помощью — и он бы с радостью откликнулся на ее просьбу.

«Меня беспокоит вся ситуация в целом. Во-первых, она, прямо скажем, украла мои работы, хотя вполне могла обратиться ко мне. Историки всегда радуются, когда по их трудам создаются какие-то произведения. И всегда рады помочь. Наша тема не настолько известна, и мы бьемся, чтобы ее популяризовать. И я бы не отказал автору в помощи и консультации. Причем в последнем своем ответе она сама говорит, что читала мой блог. Что ей мешало раньше задать мне вопросы и со мной проконсультироваться? Я бы с удовольствием подарил ей свои произведения, без всяких вопросов, совершенно бесплатно», — признался Циденков.

Отвечая на обвинения Циденкова в плагиате, Яхина сказала РИА «Новости», что ей «не ясна суть претензий». Согласно писательнице, нет ничего удивительного в том, что «другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях».

«В романе «Эшелон на Самарканд» действительно много правды, и она почерпнута из первоисточников. Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. Там не все, но главные источники, — заявила она. — Действительно, это было совершенно обычным делом — отправка эвакуационного эшелона или бедственное состояние детей в детских домах. Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях. Мы действительно, в общем-то, говорим об одном и том же».

Гузель Яхина, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», наиболее известна как автор романа «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании в 1930-х годах. По этому произведению был снят многосерийный фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли. Сам роман издали более чем на 20 языках.