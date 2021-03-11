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«Она не одна»: Бритни Спирс позвали в Конгресс

Бритни Спирс пригласили выступить в Конгресс США по делу об опеке

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Global Look Press
Движение #FreeBritney добралось до Конгресса США. Члены Палаты представителей пригласили Бритни Спирс лично выступить на слушании по вопросам опеки. Правда, само заседание пока не одобрили. Тем не менее конгрессмены убеждены, что суд по лишению отца поп-звезды опеки поможет обратить внимание на других американцев, несправедливо лишенных свободы.
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Конгрессмены-республиканцы Джим Джордан и Мэтт Гаец в своем запросе председателю судебного комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру потребовали пересмотреть законодательство в отношении опекунства и попечительства, прибегнув к показаниям Бритни Спирс. Об этом пишет TMZ со ссылкой на текст письма. По мнению конгрессменов, многие опекуны зарабатывают на своих подопечных, а те оказываются в ловушке на всю жизнь.

В интервью NBC News Гаец назвал дело Бритни Спирс ярким примером того, что система несовершенна. Конгрессмен считает, что процедура по назначению судами опекунов должна стать более открытой и прозрачной. Об этом же говорила поп-звезда в ходе заседаний по лишению отца права опеки в 2020 году.

«Спирс, пожалуй, самый яркий пример, но она не одна. Есть бесчисленное множество американцев, несправедливо лишенных свободы другими людьми и оставшихся без каких-либо средств правовой защиты, — уверен Гаец. — Договоренности между опекуном и подопечным остаются непрозрачными. Мы требует созвать слушание и изучить все подобные дела».

Кроме того, конгрессмены хотят пересмотреть вопрос, связанный со сроками опекунства, на примере Спирс. На их взгляд, обстоятельства, послужившие основанием для назначения певице опекуна, остаются спорными. В 2008 году Спирс была признана временно недееспособной после курса лечения в психиатрической больнице. Ее опекуном был назначен отец Джеймс. С тех пор он контролирует финансы и даже личную жизнь своей дочери. За опекунство отец звезды получает годовое пособие в размере $130 тысяч. Без его одобрения Спирс не может принимать никаких финансовых решений, даже если речь идет о покупке кофе.

Такого рода опекунство применяется к людям с ментальными особенностями, людям с деменцией и тяжелобольным. При этом после восстановления в клинике Спирс довольно быстро вернулась к работе. В 2009 году она выпустила альбом-компиляцию, съездила в тур и заключила несколько контрактов с крупными брендами. Все это ставит под вопрос необходимость опеки. По мнению адвоката Спирс и членов Палаты представителей, певица в состоянии самостоятельно распоряжаться своими финансами. В 2020 году суд проигнорировал утверждения Спирс о том, что она полностью здорова, состоит в отношениях и ведет нормальный образ жизни, обратил внимание Гаец.

Республиканец подчеркнул, что певице стоит выступить в Конгрессе США лично, без посредников. С конца 2019 года Спирс как будто пребывает в вакууме или параллельной реальности, отметил Гаец. Она не дает интервью, в частности, исполнительница пока не прокомментировала документальный фильм «Framing Britney Spears».

«В фильме много говорится о сексизме, ранней популярности и ее нервных срывах, но мало о том, что с ней происходит сейчас. Бритни сможет напрямую обратиться к нации и самостоятельно поведать свою историю. Если такое случилось с мультиплатиновой певицей, представьте, сколько людей находятся в опасности, но не имеют права голоса», — считает политик.

Слушание пока не одобрили. TMZ со ссылкой на источники в судебном комитете Конгресса сообщил, что Джеррольд Надлер получил запрос, но намерен отложить слушание на более поздний срок.

В свою очередь адвокат отца Спирс отреагировала на предложение конгрессменов. «Если Бритни захочет прекратить опекунство, она может обратиться к своему адвокату, а тот подаст прошение в суд», — сказала она NBC News. Все это расходится с тем, что говорит адвокат самой певицы: по его словам, Спирс боится своего отца.

В 2020 году она обратилась в суд по лишению отца статуса опекуна, но проиграла его. В последнем прошении адвокат певицы подчеркивал, что она не станет снова выступать с концертами, пока он управляет ее делами.

Ранее издание NPR со ссылкой на исследование Министерства юстиции США рассказало, что около 1,3 млн человек по всей стране участвуют в судебных делах по вопросам опеки. В статье указывается, что зачастую подопечные опекунов не имеют права голоса и за них в суде выступают представители. Сами конгрессмены Джордан и Гаец в своем письме ссылаются на исследование, в котором приводятся свидетельства о случаях неправомерного получения опекунами миллионов долларов, направленных на содержание подопечных, а также факты физического насилия и эксплуатации в 45 штатах в период с 1990 по 2010 год.

Спирс и ее представители пока не отреагировали на предложение членов Палаты представителей выступить в Конгрессе США. Следующее слушание по делу об опеке ее отца пройдет уже 17 марта. Если певице удастся избавиться от опекунства, она сможет сама распоряжаться своим имуществом и вести свои дела, а также вернуться на сцену.

По мнению конгрессменов, выступление в парламенте поможет Спирс привлечь внимание общественности и спровоцировать дискуссию в СМИ. Не исключено, что слушание и последующее обсуждение вопросов приведут к реальным реформам, убеждены Джордан и Гаец.

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