«Вы сначала ее послушайте»: как в соцсетях встретили выбор Manizha для «Евровидения»

После победы певицы Manizha в национальном отборе для международного песенного конкурса «Евровидение» поклонники стали поздравлять исполнительницу в Instagram:

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«Песня гениальная! До глубины души пробирает... Как? Не могу объяснить. Мощнейшая энергетика автора и исполнителя. Желаю Маниже победы»;

«Когда первый раз услышал, то не зашло. Но после нескольких прослушиваний понял, что это офигенная песня! Она необычная, запоминается — в отличие от 99% абсолютно безликих песен на конкурсе, которые сразу напоминают кучу других песен. Да и огромное количество плагиата на «Евровидении» ни для кого не секрет. А тут и наш колорит, и звучит свежо, современно. А главное, что она выступила очень энергично, искренне, прям от души! Отличное выступление. Да и иностранцам нравится. Удачи»;

«Что там ныли, что у нас нет отбора, вот он. Песня класс, в русском стиле и не похожая на то, что мы ранее представляли. Ну, «Бурановские бабушки» еще в этой теме».

Однако многие комментаторы открыто выразили недовольство песней, сценическим образом певицы и ее национальностью — артистка, которая поедет на «Евровидение» в Роттердам с песней «Русская женщина» («Russian woman»), родом из Душанбе. Естественно, не обошлось и без сравнений с Little Big, которые в прошлом году остались без конкурса из-за пандемии, а в этом — неожиданно от него отказались.

«Очередное пробивание днища. Бездарная певичка, бездарный русофобский текст, плевок в сторону русской женщины. Можно еще перечислять «достоинства» этого проекта. Вопрос: кому это позорище надо?»;

«Little Big может нравиться или не нравиться, но они фавориты. Это реальные претенденты на победу, но... Видимо, кому-то они перешли дорогу. Было же понятно, что они победят, а про них пишут, что они сами отказались, но не смешите народ. Им не удалось выступить по понятным причинам, и они бы отказались выступить сейчас? Вы реально думаете, что мы в это поверим?»;

«Все, полный абзац! В России нет больше прекрасных певцов и певиц! Остались рэперы, певички и подпевалы, даже на «Евровидение» едет представитель бывшей республики СССР»;

«Таджичка в одежде американских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, с песней «Русская женщина». Я думала, что это я перебрала в честь 8 марта и весь этот фантасмагорический бред мне привиделся с бодуна»;

«Я думаю ее выбрали специально, чтобы мы не победили — и в следующем году нашей стране не организовывать конкурс у себя. Ребята — это политика, смотрите шире, выбор с этой точки зрения абсолютно правильный!»;

«Все эти напевы и распевы в конце тоже далеко не ее стиль. Я помню, что она поет, — и все это явно маскарад, причем дешевый. Но мое мнение таково, что «Евровидения» не будет, ее никуда не пошлют. Либо если «Евровидение» все-таки случится, то отправят сильного конкурсанта, Панайотова, например, или что-то в этом роде. А так, я в это не верю»;

«Это просто позор. Я понимаю, что Манижа хороший человек, агитирует за ЛГБТ и все такое, но ведь не за эти качества отправляют на «Евровидение», разве не так? Она пока не понимает, что разрушила свою карьеру, и я не понимаю, зачем ей это? За какие-то деньги?» — писали разозленные пользователи.

В итоге из-за множества прямых оскорблений в адрес исполнительницы ее поклонники вступили в ожесточенный спор со своими оппонентами в комментариях:

«Мне страшно жить среди людей, оскорбляющих человека за песню, называющих женщину «это» и кричащих про позор. Позор — это оскорблять другого человека, поливать его и считать себя после этого нормальным человеком. Стыдно должно быть не за песню, а за ваше отношение. Хотя, кому я рассказываю. Песня крутая, Манижа — прекрасная»;

«Молодец, девочка! Ее позиция — достойная уважения! Сколько нацистов-то собралось в комментариях. Как в Великую Отечественную войну воевать — таджики, узбеки братьями были, а сейчас что? Только улицы убирать?»;

«Вы сначала послушайте ее тексты, потом — убожеством называйте. Эта девочка не поет про баб и наркоту, а поднимает острые вопросы в своих песнях. Но не всем это дано понять»;

«Вот только ее выбрали большинством голосов, значит большинству ее песни нравятся. Может это с вашими предпочтениями что-то не так?»;

«Если она представляет Россию, ее единый многонациональный народ, то это большое достижение для всех нас, для ее народа, для таджикской диаспоры. Если считать, что от России на конкурсе песни должны участвовать только представители государствообразующей нации, наверное, это трагедия, хотя для них есть фестиваль славянской песни в Витебске».

При этом европейские видеоблогеры участницу от России в основном поддержали — по крайней мере, обошлись без открытых оскорблений:

«Это здорово, но не попадает в мой личный топ-10. Я не видела двух других исполнителей и не знаю, как они выступили, но в соцсетях говорят, что это был лучший выбор. Мне понравились рэп и танцы, но местами было непонятно. Поэтому я не уверена, что мне понравилась вся песня. Однако думаю, что в целом это интересно и «по-другому».

Они также отметили интересное звуковое оформление трека, подачу и сценический номер, а также «по-настоящему мощный посыл».

«Я думаю, это действительно отличная песня. Мне она абсолютно понравилась. Думаю, это совершенно другая песня для России. И то, что она поет по-русски, делает все это еще лучше!»

В комментариях к их видеороликам слушатели объяснили смысл самой песни:

«Это песня о том, что русские женщины должны держаться выше всех клише. Например, в начале песни она поет: «Мы ждем корабля». Это отсылка к очень популярной книге «Алые паруса» о девушке, которая ждала парня на корабле с алыми парусами — ее преподносят как отличный пример, которому должна следовать каждая русская женщина. Но Манижа говорит: «А что ждать? Встала и пошла». Потом она перечисляет бесконечные требования к женщинам: «Где же дети? Ты в целом красива, но, вот, похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче». Затем Манижа поет о девушках, которые выросли в неполных семьях и бояться делать то, что противоречит желаниям общества».

Кроме того, комментаторы предположили, что вся песня может быть отсылкой к поэме Николая Некрасова «Русские женщины».