«Роулинг все испортила»: фанаты раскритиковали идею сиквела «Гарри Поттера»

У экранизаций романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере может появиться продолжение. Об этом заявил гендиректор компании WarnerMedia Джейсон Киллар на конференции с инвесторами. Его слова передает издание The Hollywood Reporter.

«Есть такая штучка под названием «Гарри Поттер», которая является одной из самых любимых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг, и в этом есть много позитива и потенциала», — сказал Киллар.

Менеджер не стал уточнять, каким образом студия Warner Bros. осуществит задуманное. В конце января источники THR сообщили, что на ранней стадии разработки находится сериал о Гарри Поттере для платформы HBO Max. По словам инсайдеров, руководители стримингов, работающих с WarnerMedia, неоднократно беседовали с потенциальными сценаристами и обсуждали идеи проекта в рамках предварительных встреч.

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Недавно в СМИ также появлялась информация о полнометражном продолжении истории по мотивам пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», премьера которой состоялась в Лондоне в 2016 году. Спектакль по пьесе на сегодняшний день ставится в четырех городах мира: Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне и Сан-Франциско.

Кроме того, в 2022 году ожидается выход завершающей части трилогии «Фантастические твари и где они обитают», события которой происходят задолго до оригинальных романов.

Расширение мира Гарри Поттера считается главным приоритетом для HBO Max и Warner Bros., которые вместе с создательницей Джоан Роулинг контролируют права на собственность франшизы. Она остается одной из самых ценных активов Warner, несмотря на недавний скандал с Роулинг. В прошлом году она вызвала негативную реакцию транс-сообщества, сказав, что трансгендерных людей следует определять по их биологическому полу. Из-за подобных заявлений Роулинг стала жертвой травли в соцсетях и множественных обвинений в нетерпимости к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером. Исполнители главных ролей в фильмах о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон также заявили о своем несогласии с мнением писательницы. Многие противники Роулинг высказались против продолжения саги.

«Если Джоан Роулинг напишет трансфобное и бифобное продолжение «Гарри Поттера», я никогда больше не буду говорить о Хогвартсе»; «Роулинг лучше никогда не создавать продолжение или что-то еще к Гарри Поттеру. Не нужно это портить», «Я думаю, что и вы понимаете, что Джоан Роулинг, будучи трансфобкой, действительно испортила будущее сериала о Гарри Поттере», — написали пользователи Twitter.

Сейчас в разработке находится видеоигра о Гарри Поттере «Hogwarts Legacy», выход которой запланирован на 2022 год. Проектом занимаются компании Warner Bros. Interactive Entertainment и Avalanche Software. Как сообщает Bloomberg, в игре будет функция создания персонажей с женскими и мужскими голосами независимо от того, как выглядит их тело. По мнению разработчиков, эта опция особенно важна в свете скандала с Роулинг. Они подчеркнули, что также не разделяют позицию писательницы.

Франшиза о Гарри Поттере является одной из самых прибыльных в истории. Первая книга Роулинг о мальчике-волшебнике вышла в 1997 году, а первый фильм — в 2001-м. Писательница продала более 500 млн книг, а общий доход десяти фильмов превысил $9 млрд.