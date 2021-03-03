Громкие обвинения: почему пользователи Twitter молятся за упокой звезды Marvel

Очередной жертвой «культуры отмены» в США стал актер Джереми Реннер, исполнитель роли Клинта Бартона (Соколиный Глаз) в фильмах Marvel. Поклонники киновселенной запустили в Twitter хэштег #RIPJeremyRenner и расстроили некоторых пользователей, которые подумали, что актер действительно умер. В реальности же фанаты используют этот тег с требованием исключить Реннера из грядущих проектов Marvel в связи со скандалом двухлетней давности.

#ripjeremyrenner oh he passed away aw ooh alright pic.twitter.com/SUBkqNeCcm — sam (@romanqvas) March 2, 2021

В 2019 году — спустя четыре года после развода — бывшая жена актера Сонни Пачеко выступила с громкими обвинениями в его адрес. Женщина заявила, что в ходе их брака Реннер часто находился под воздействием наркотиков и алкоголя, грозился ее убить и обижал их дочь Аву (на момент обвинений ей было шесть лет). По словам Пачеко, бывший муж оставлял кокаин в ванной в открытом доступе для малолетнего ребенка. Также она рассказала, что однажды Реннер хотел покончить с собой, поместил дуло пистолета себе в рот, а затем вынул и выстрелил в потолок, чтобы ее напугать.

#ripjeremyrenner gone and also forgotten pic.twitter.com/Yebi0Ja7pB — lucy // ewan mcgregor lovebot (@lucyofnaboo) March 3, 2021

В свою очередь Реннер назвал экс-жену «нестабильной» и категорически опроверг ее заявления. Согласно TMZ, он также обвинил Пачеко в том, что она одержима сексом. По мнению Реннера, это ставит под сомнение ее дальнейшее опекунство над их дочерью Авой. Кроме того, актер заявил, что Пачеко отсылала его обнаженные фотографии своему адвокату.

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«У этого была одна цель — вызвать у меня крайнюю степень смущения», — сказал актер.

Согласно Реннеру, одержимость сексом Пачеко открыто выражена в изготовленных ею скульптурах, которые он назвал «слишком откровенными» и «тревожными». В ходе судебного разбирательства актер представил в качестве доказательства снимок, где их дочь смотрит на одно из произведений матери. На фотографии изображена скульптура обнаженной женщины.

Несмотря на заявления звезды Marvel, обвинения Пачеко вызвали огромный ажиотаж. В сети распространялись сообщения о том, что «дочка» Disney собирается без лишнего шума отказаться от запланированного мини-сериала «Соколиный глаз» с Реннером в главной роли. Тем не менее, когда скандал утих, актер приступил к работе над шоу. В настоящее время он находится в Атланте на съемках в «Соколином глазе» вместе с Хейли Стейнфельд, его созвездой в проекте. Выход боевика состоится на платформе Disney + в конце этого года.

Популяризации тэга #RIPJeremyRenner поспособствовали не только старые высказывания Пачеко, но и вырезки из не менее древних интервью актера, в которых он позволял себе расовые оскорбления и другие неприятные выражения. В своих постах пользователи Twitter желают актеру «покоиться с миром», публикуют фотографии звезд в нарядах, которые они якобы наденут на «похороны», и предлагают на роль Соколиного Глаза других кандидатов.

Реннер и Пачеко подали на развод в 2014 году, через десять месяцев после свадьбы. Их дочь Ава родилась в 2013-м. Инициатором развода стала супруга артиста. В качестве причины она указала «неразрешимые противоречия» с мужем. Также женщина потребовала, чтобы Реннер вернул документы, которые он якобы украл. В судебных бумагах говорилось, что у него находятся паспорт, свидетельство о рождении и страховое свидетельство жены. В заявлении Пачеко указала, что они заключили брачный контракт, но отметила, что он недействителен из-за «мошенничества» со стороны Реннера. После развода пара долгие годы судится за право опеки над дочерью.