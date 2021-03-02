«Заслужили право»: россияне сами выберут участника «Евровидения-2021»

В этом году отбор участника и песни для «Евровидения» состоится в формате зрительского голосования. Вечером 8 марта в прямом эфире Первого канала пройдет шоу, по итогам которого определится представитель России на международном песенном конкурсе. Об этом сообщается в пресс-релизе вещателя.

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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта напомнил о существовании двух возможных способов отбора участника «Евровидения» — закрытый отбор национального вещателя и зрительское голосование. В последний раз голосование использовалось в России в 2012 году, когда на конкурс ездили «Бурановские бабушки».

«В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», — говорится в сообщении Аксюты.

8 марта выбираем всей страной, кто поедет на "Евровидение" 2021https://t.co/nbLk1s3FQ3 — Первый канал (@channelone_rus) March 2, 2021

Народный артист России Филипп Киркоров не смог прокомментировать эту новость из-за активной подготовки к презентации песни молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко, которая примет участие в «Евровидении-2021». Об этом «Газете.Ru» сказала его менеджер Екатерина. Некоторые источники написали, что вести отборочное шоу будет Яна Чурикова. Сама ведущая не подтвердила это сообщение.

«По поводу того, что я буду вести шоу, информации нет», — сказала Чурикова «Газете.Ru».

Собеседница назвала жизнеспособными оба варианта отборов — и национальный, и закрытый.

«У нас так получилось, что кандидаты, отобранные вещателем, очень хорошо себя зарекомендовали — например, Полина Гагарина, которая заняла второе место, — отметила Чурикова.

— Мне кажется, что мы заслужили право выбирать участника «Евровидения» всей страной. Каковы бы ни были причины такого решения Первого канала, это прекрасная новость не только для поклонников «Евровидения», но и для всей страны. Праздничный телевизионный вечер 8 марта — что может быть лучше?»

По мнению продюсера Яны Рудковской, вещатель мог бы отправить на «Евровидение» группу Little Big. В прошлом году коллектив не смог представить Россию на конкурсе из-за его отмены. Наставница победителя «Евровидения-2008» Димы Билана считает, что всемирно известная группа соответствует критериям потенциального лидера состязания.

«Группа Little Big очень популярна во многих странах, поэтому мне непонятно, почему их могут не отправить. По-моему, было бы логичнее просто отправить их. Я не считаю их фриками — они очень модные стильные ребята, — сказала Рудковская «Газете.Ru».

— Для победы важны три составляющие — это, безусловно, хит, вокальные данные артиста и потенциал достойно представить страну. Презентация тоже очень важна — я всегда за красивый вокал и модный стильный трек, потому что это, все-таки, конкурс песни и «видения», то есть шоу».

Продюсер подчеркнула, что на «Евровидение» нужно отправлять популярных артистов, которые заработали имя и в России, и за рубежом. Она привела в пример Полину Гагарину, Алсу, Сергея Лазарева, группы tATu и Серебро, которые ездили на конкурс в статусе звезд и занимали высокие места. В качестве исключения Рудковская назвала Бурановских бабушек, занявших второе место в 2012 году. Продюсер отметила, что они представили качественное, теплое, доброе и необычное шоу.

«Остальные артисты, которые ехали не в статусе звезд, даже рядом не стояли, — сказала Рудковская. — Как человек, знающий всю эту кухню изнутри, я могу сказать, что, как правило, призы могут быть известны заранее. Поэтому нужно отправлять более известного артиста, который уже покорял международные чарты и воспринимается «своим» в странах Восточной Европы — у него будет намного больше шансов на победу, чем у нового персонажа».

Продюсер напомнила, что Билан участвовал в «Евровидении» и по итогам зрительского голосования, и после закрытого отбора.

«На первом голосовании в 2005 году Дима проиграл Наталье Подольской. Но, к сожалению, у нее был совсем другой результат. А Дима — это единственный артист, который принес России золото на «Евровидении» (и серебро тоже). Надо, кстати, как-нибудь за бронзой съездить, чтобы был полный комплект боевых наград, — отметила Рудковская.

— В 2008 году поездка на «Евровидение» досталась Диме путем народного голосования. Никто не дарил ему никакие поездки, и я считаю это правильным. В 2006 году его выбрал вещатель, поскольку на тот момент он был самым популярным артистом — объективно никого не было лучше него. И была супер-песня».

Представительница России на «Евровидении-2013» Дина Гарипова сравнила отборочное шоу с «генеральной репетицией конкурса», благодаря которой участники проверяют свои силы, а зрители чувствуют свою причастность к выбору фаворита. Она отметила, что отбор вещателя также является объективным, поскольку Первый канал обладает большим опытом, связанным с «Евровидением».

«В моем случае получилось, что за меня проголосовало очень много людей в рамках проекта «Голос». Руководство телеканала решило, что зритель уже выбрал артиста, и не нужно проводить дополнительных отборов. Конечно, я была очень рада такому решению и благодарна зрителям, которые поддержали меня тогда и поддерживают по сегодняшний день, — сказала Гарипова «Газете.Ru».

— Я считаю, что артист должен быть профессионалом своего дела. У него должен быть свой запоминающийся стиль и яркая хитовая песня. Тогда есть все шансы понравиться зрителю и представить нашу страну в этом году на конкурсе. Я желаю удачи всем участникам».

В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за пандемии коронавируса. Новый конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.