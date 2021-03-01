«Сходства, несомненно, есть»: почему Земфиру подозревают в плагиате

Американский актер и музыкант Лео Луганский обвинил Земфиру в плагиате обложки альбома «Бордерлайн». В 2019 году у артиста вышел сингл с таким же названием и похожей обложкой. Только в его случае слово «borderline» написано курсивом на английском языке и почти без гласных — «Brdrlne». В соцсетях Луганский намекнул, что на фоне популярности Земфиры это заявление станет для него рекламой.

Артист переехал в Нью-Йорк из Волгограда в начале 2000-х. Он является солистом рок-группы Foirmoda и фронтменом коллектива Strangelove, исполняющего кавер-версии песен группы Depeche Mode. В России музыканта почти не знают, но его страница в Facebook подтверждена галочкой.

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Музыкальный критик Артемий Троицкий подтвердил, что обложки альбома Земфиры и сингла Луганского очень похожи.

«Когда я впервые увидел обложку сингла Лео Луганского, я подумал: «С какой стати мне прислали земфирин логотип?» — сказал Троицкий «Газете.Ru».

— Сходства, несомненно, есть, — необязательно быть экспертом, чтобы это уловить. Если бы это было набрано стандартным шрифтом и перечеркнуто — это одно, но в данном случае шрифт очень характерный и необычный».

Критик подчеркнул, что если у Луганского нет патента на логотип, шансов на успех у его возможного иска к Земфире очень мало.

«Этот артист совершенно неизвестный, не хитовый и не прославленный. Таких, как он, в интернете сотни тысяч, если не миллионы. Соответственно, линия защиты может быть выстроена по такому принципу, что Земфира не могла увидеть это видео, которое всего посмотрели двести человек во всем мире, — сказал Троицкий. — Но если выяснится, что каким-то образом Земфира и Луганский связаны, подозрения на плагиат серьезно укрепятся. Я послушал эту песню Луганского — к творчеству Земфиры она не имеет ни малейшего отношения».

По словам Троицкого, он узнал о существовании Луганского 1 марта, когда увидел обложку его сингла.

Музыкальный критик Сергей Соседов также указал на малоизвестность артиста. Схожесть изображений на обложках он объяснил случайностью.

«Я никогда не слышал об этом музыканте. И Земфира, я думаю, тоже его не знает. Какой-то Лео Луганский, ну смешно — наверное, это Леонид или Лев из Советского Союза, который переехал в США и пытается заниматься музыкой. У нас его никто не знает, и неприлично примазываться к имени популярнейшей певицы в России, — сказал Соседов «Газете.Ru».

— Вот взяла Земфира и украла у какого-то Лео такое неоригинальное название? Чушь собачья, глупость! Приструнить надо этого Лео, сказать, чтобы держал себя в руках и не говорил всякой ерунды, потому что это неприлично».

Само название альбома «Бордерлайн», что в переводе означает «пограничная линия», Соседов назвал заезженным. Также собеседник раскритиковал простой дизайн обложки альбома, который использовался многими. Один из самых известных примеров — логотип американской рок-группы Papa Roach.

«Песни хорошие у Земфиры, написаны в разных стилях — почему такое название, не знаю. Обложка альбома, в общем, тоже не оригинальна — в мире издавались десятки, если не сотни обложек с текстом на черном фоне. Название альбома неудачно, хотя альбом хороший — здесь Земфира не доработала, я считаю, — отметил критик. — У этого Лео тоже неоригинальное название, которое лежит на поверхности. Думаю, что таких названий уже много было — производное от «границы» используется в названиях многих песен, книг. Название должно быть более ярким, сильным».

Эксперт-патентовед АНО «Центр Патентных Экспертиз» Елена Степакова также не увидела очевидного сходства в обложках альбома Земфиры и сингла Луганского. В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что с точки зрения визуального восприятия совпадение наблюдается только по цветовому оформлению и зачеркиванию.

«Форма, язык и количество букв в этих примерах разные. Если я, как эксперт, буду сопоставлять буквы и восприятие, я не скажу, что это совпадение, — сказала Степакова.

— Само слово также не является уникальным. И, соответственно, исполнение белым по черному, как будто мелом на школьной доске — достаточно распространенный прием. Разная стилистика шрифта, язык, размер букв, их исполнение отличаются. Даже то, как зачеркнуты буквы: в первом варианте несколько тонких линий, во втором — надпись перечеркнута толстой стремящейся вперед линией, похожей на стрелу. В целом, при общем восприятии две надписи не ассоциируются между собой. Их нельзя перепутать».

Несколько дней назад подруга Земфиры Рената Литвинова опубликовала в Instagram изображение обложки альбома «Бордерлайн». За идею дизайна изображения она поблагодарила создателя бренда Vetements Демну Гвасалию.