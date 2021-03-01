Квартирный вопрос: родители Фриске судятся с внуком и Шепелевым

Родители покойной певицы Жанны Фриске снова судятся с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Предметом очередного разбирательства является квартира артистки на Шмитовском проезде, одна треть которой принадлежит ее семилетнему сыну Платону. Владимир и Ольга Фриске намерены запретить официальному опекуну внука распоряжаться этим имуществом.

Примечательно, что производство по делу в категории «Иные жилищные споры» было возбуждено сразу в двух районных судах Москвы — в Пресненском и Хамовническом.

Оба заявления от родителей Фриске, поступившие в производство в феврале прошлого года, были отклонены из-за отсутствия части необходимых документов. Однако адвокатам удалось донести недостающие бумаги в Пресненский суд, а в Хамовнический материалы были возвращены в декабре 2020 года после апелляции в Мосгорсуде.

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В настоящий момент известно, что беседа между сторонами назначена на 22 марта. Одно из производств будет прекращено в ходе заседания.

По информации СМИ, почти одновременно с исковым заявлением Шепелев получил от супругов Фриске уведомление о намерении продать свою часть квартиры. Согласно закону, родители певицы предложили выкупить недвижимость ее совладельцу — то есть внуку Платону, опекуном которого является Шепелев. Однако отмечается, что цена этой сделки была существенно завышена — свою долю Фриске оценили в 21 млн рублей, при кадастровой стоимости всех апартаментов — 23 млн 966 тыс. рублей. В течение месяца со дня отправления уведомления, датированного 19 января 2021 года, родители певицы оставляют за собой право продать принадлежащую им долю в квартире любому лицу.

Ранее в прессе сообщалось, что недвижимость останется нетронутой до совершеннолетия мальчика и будет передана в его полное распоряжение. Также Владимир Фриске говорил о намерении сделать из этих апартаментов музей имени покойной дочери.

Сам Шепелев планирует отстаивать свои права. По информации издания «СтарХит», в ближайшее время он обратится с жалобой в Верховный суд.

В июле прошлого года Пресненский суд удовлетворил исковые требования Владимира Фриске к Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева о взыскании 7 млн 211 тыс. 071 рублей в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств, которыми была погашена задолженность перед благотворительной организацией «Русфонд», в свое время выделившей средства на лечение певицы от рака.

После смерти артистки ее близкие не смогли представить документы, подтверждающие, что все деньги пошли на оплату медицинских услуг. Поэтому вскоре оказались привлечены к судебному разбирательству, в результате которого «Русфонд» вернул сперва 7,9 млн рублей, а потом на счета организации пришло еще 13,6 млн.

В беседе с журналистами Владимир Фриске подчеркивал, что им с супругой пришлось от многого отказаться, чтобы заплатить долг. Так, половину дома в Истринском районе, который Фриске и Шепелев строили вместе, родители певицы продали телеведущему за 8 млн как совладельцу.