Магия опричника: как актер из фильма 1991 года стал сегодня секс-символом

Активная часть карьеры актера Дмитрия Писаренко в кино пришлась на период с 1979 года по 1993 год. В основном он появлялся на экране во второстепенных и эпизодических ролях. Однако созданный им образ опричника Федора Басманова в фильме 1991 года «Царь Иван Грозный» по роману Алексея Толстого «Князь Серебряный» обрел культовый статус, а десятилетия спустя вокруг него образовалось новое сообщество поклонников.

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Одна из групп в социальной сети «Вконтакте», где публикуются рассказы и рисунки (фанфикшн) поклонников Писаренко и Басманова, получила название «Oprichnina family». В ее описании указано: «Это группа, посвященная Опричнине, содомским штукам, эпохе Ивана Грозного и вообще жизнь прекрасна». Позднее на базе «Oprichnina family» также возник «паблик-театр» под названием «Pisarenko family».

«Группа была создана около семи лет назад таким же фанатом. То немногое количество контента, которое было на просторах интернета, постепенно стекалось к нам. Потом мы расширились и стали одной из крупнейших — и первых — групп по опричнине.

Паблик-театр имени Писаренко тоже был создан первым админом. У Писаренко было очень много хороших работ помимо Басманова, которые нужно было где-то продвигать. Филиал, к сожалению, проработал недолго, на него не хватало ресурсов», — рассказал «Газете.Ru» администратор «Oprichnina family».

Новую волну интереса к ролям Писаренко, которая возникла в 2020 году, руководители группы связывают с публикацией видеороликов из фильма «Царь Иван Грозный» в социальной сети TikTok.

«Сейчас фанатов темы можно условно разделить на тех, кто пришел до 2020 года и в 2020-м. Первые, к которым отношусь я сам, приходят от интернет-художников, с уроков истории и любопытных несостыковок в учебниках. Они были в фандоме, когда в нем еще не было контента. Мы делали все сами, по сто раз переиначивая одни и те же кадры. Вторые приходят с TikTok. Видео с Писаренко одно время стали настоящим вирусом, который заставлял людей интересоваться. Люди с TikTok очень быстро разбираются в вопросе, приходят к нам — на другие платформы. Они искренни, горят фандомом, потому что им интересно», — отметили в группе.

Опричник Басманов впервые появился на экране в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» 1944 года, где его сыграл Михаил Кузнецов. Часть публикаций группы посвящена и ему. Однако несмотря на большой объем исследовательской литературы, посвященной работе Эйзенштейна, на сегодняшний день поклонники отдают предпочтение именно картине 1991 года.

«Басманов Писаренко всегда был популярнее Басманова Кузнецова, в каком-то смысле. Плюс — вышел сериал, в котором явно прослеживалась линия Басманова Писаренко. Его не все оценили, но он неплохой. Просто после Дмитрия ты никого не видишь в роли Басманова так ярко. Образ притягательнее, намеки толще. Фильм 1991 года гораздо легче понять. Все же то, что Писаренко сделал с этим фильмом одним своим присутствием, — настоящая магия. Такая концентрированная сила, харизма, что сложно устоять», — отметил администратор «Oprichnina family».

По его словам, сам Писаренко знал о существовании фандома и отвечал на письма поклонников «очень тепло и с благодарностью».

Образ Басманова и фанатское творчество привлекло внимание ученых. Специалист по учебно-методической работе кафедры истории русской литературы XI-XIX веков Орловского государственного университета им. Тургенева Мария Федорчук написала диссертацию о фанфикшн-текстах на материале русскоязычных фандомов и статью об особенностях интерпретации образа Федора Басманова в литературе фанатов. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru» популярность этого персонажа среди молодых людей 13-25 лет, несмотря на отсутствие интереса к оригинальному произведению.

«Федор Басманов там фигурирует исключительно с кем-то в паре. Как правило — с Иваном Грозным. Понятное дело, что это нетрадиционные отношения между мужчиной и мужчиной.

В современном мире тема гомосексуальности — довольно-таки острая. Нельзя найти человека, который сказал бы: «Меня это вообще никак не волнует». У каждого есть свое отношение — либо положительное, либо отрицательное, либо спокойно ровное, но оно все равно есть», — сказала она.

Федорчук обратила внимание, что авторов фанфикшена «часто недооценивают» в том, что касается их интереса и подкованности в вопросах истории. В статье, написанной на материале фандома «Князя Серебряного», исследовательница поясняет, что в художественном тексте «присутствовали лишь намеки на нетрадиционные отношения Грозного и Басманова, в то время как историки в своих работах прямо указывают на любовный интерес царя к Федору Басманову».

«Они находят эти маленькие, крошечные намеки, и создают из них сюжеты для своего текста. Может быть, интерес к самому тексту связан с этим. Может быть, в нем поднимаются проблемы, которые актуальны сейчас. И люди, которые пишут, видят параллель с современным миром и хотят как-то это интерпретировать», — предположила она.

Федорчук уточнила, что в 2012 году произошел «безумный всплеск» фанфикшн-текстов после вступления в силу в Санкт Петербурге, а через год и на федеральном уровне закона «о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних».

«С 2012 года — колоссальный взрыв, объем текстов именно на тему нетрадиционных отношений между двумя мужчинами. Безусловно, здесь сыграли роль табуированность и запрет.

Эта тема оказалась если не под строгим запретом, то как минимум о ней было рекомендовано не говорить «в приличном обществе». Это повлияло на фанатов. Ведь любой текст, который создают фанаты, это прежде всего отклик на то, что происходит. На оригинальный текст, на какое-то событие в мире, политическое, неполитическое, на выход книги или фильма», — отметила исследовательница.

Дмитрий Писаренко скончался в возрасте 61 года. Об этом 24 февраля сообщила жена актера Лариса Бережная.

«У нас в семье случилось горе — Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать... Все заботы о похоронах легли на плечи моего старшего сына, у которого на руках маленькая дочка», — написала она.

Сообщается, что тело Писаренко пролежало в его квартире на Тверской улице несколько суток, прежде чем его обнаружили. Актер жил один, несколько раз в неделю к нему приезжал сын супруги, чтобы привезти продукты. 21 февраля Писаренко перестал отвечать на звонки, а двумя днями позднее не открыл дверь своей квартиры. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на его теле следов насилия.

Дмитрий Писаренко родился в Москве 16 мая 1959 года. В середине семидесятых он выступал в спектаклях Московского театра им. Ленинского комсомола. В кино начал сниматься во время учебы на старших курсах театрального училища им. Щепкина. После окончания вуза Писаренко поступил в труппу Малого театра, где проработал до 1995 года. Впоследствии он выступал в составе Московского Нового драматического театра, а также театра «Школа современной пьесы».