«В Disney следили за мной»: звезда «Мандалорца» рассказала о своем увольнении

Актриса Джина Карано дала интервью консервативному изданию The Daily Wire, в котором подробно рассказала о решении компании Disney расторгнуть с ней контракт на съемку в сериале «Мандалорец» из-за публикаций в социальных сетях. В них Карано сравнила США с нацистской Германией.

«Я прошла через многое и видела уже так много травли. И я не единственная, кого травила эта компания, мне хорошо это известно… Я могла бы поделиться историей, которая все перевернет в медиа, но не могу, потому что это будет означать предать друга… Все боятся потерять работу», — сказала она.

Карано также сравнила руководство Disney и Lucasfilm с боксером, который во время поединка старается бить соперника только в голову.

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«Всего пару недель назад в Lucasfilm попросили художника, который на них работает, стереть мою героиню и заменить ее другим персонажем — и он гордо объявляет об этом в Twitter, стирает мою героиню и меняет ее на другую. Все поклонники Кары Дюн (героиня, которую играет Карано — «Газета.Ru») были в ярости. Они спрашивали: «Почему вы не добавили этого персонажа? Почему надо было избавляться от персонажа? Что-то не так? Джину увольняют?», — пояснила она.

Актриса возмутилась тем, что узнала о своем увольнении из проекта через социальные сети, когда проверяла ленту новостей в Twitter и увидела в трендах хэштег «Увольте Джину Карано». Вместо официального письма о расторжении контракта, Джина по ошибке получила сообщение от сотрудника Disney, который занимался улаживанием разразившегося скандала.

«Они следили за мной — как ястребы, а я видела людей на тех же съемках, которые могли говорить все что хотели, и в этом была проблема. У меня была проблема, потому что я не соответствовала основной линии», — добавила она.

Карано призналась, что не хочет замолкать в социальных сетях или забирать обратно свои слова.

«Я была готова к тому, что в любой момент со мной попрощаются, потому что видела, как это происходило со многими другими. Я видела выражения их лиц. Я видела травлю. Когда это начинается, они направляют на тебя свои ружья и ты знаешь, что остальное — лишь дело времени. Я подумала про себя: «Вы идете за мной, я знаю это». Они дали понять это через своих подчиненных и поэтому я повторяла: «Уйду с шумом и останусь честна перед собой», — сказала артистка.

Спустя примерно сутки после расставания с Disney Карано объявила о начале совместной работы с The Daily Wire над новым фильмом.

«The Daily Wire помогает мне воплотить мечту — придумать и создать свой собственный фильм. Я кинула клич, и мои молитвы были услышаны. Я обращаюсь напрямую со словами надежды ко всем, кто живет в страхе быть «отмененным» тоталитарной бандой. Я только начала пользоваться своим голосом, который сейчас свободнее, чем был раньше, и надеюсь, что он вдохновит остальных поступить таким же образом. Они не смогут отменить нас, если мы им не позволим», — заявила она.

Представители The Daily Wire сообщили, что новый фильм Карано, где она исполнит главную роль, будет доступен эксклюзивно подписчикам издания. Детали работы над проектом не раскрываются, однако известно, что проект будет профинансирован в рамках сотрудничества The Daily Wire с продюсером Далласом Соннье («Костяной томагавк», «Драка в блоке 99»).

«Мы крайне взволнованы возможностью поработать вместе с удивительно талантливой Джиной Карано, которую выбросили Disney и Lucasfilm за оскорбление авторитарных голливудских левых. Это то, ради чего существует The Daily Wire, — обеспечивать альтернативу не только для потребителей, но и для создателей, которые отказываются преклониться перед бандитами», — сказал один из основателей издания Бен Шапиро.

В публикациях, которые стали причиной увольнения Карано, актриса сравнивала ненависть к сторонникам республиканской партии в США с ненавистью к евреем в нацистской Германии. В частности, она утверждала, что «быть республиканцем сегодня — все равно, что быть евреем во время Холокоста».

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи и даже дети. Так как историю редактируют, большая часть людей сегодня не осознает: чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то из-за их политических взглядов?» — заявила тогда Карано.