«Я это вижу и хочу это показывать»: интервью с якутским режиссером Дмитрием Давыдовым

— Что вдохновило вас на разработку сюжета фильма «Пугало»? Вы сталкивались с людьми, похожими на главную героиню?

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— Никаких прототипов нет — эта идея была придумана 10 лет назад. На ее основе я стал развивать историю и определил, что персонажем будет женщина-знахарка. Эта тема стала для меня интересной. В Якутии я не встречался с такими персонажами — это была полностью фантазия. Лет восемь это крутилось в голове, потом написал сценарий.

— Жуткие методы лечения, которые использовала колдунья, действительно применялись в народе?

— Нет, это было придумано. Просто я определял, как она могла лечить, и понял, что самое простое — это, конечно, лечить собой. Впитывать болезни в себя.

— Почему знахарка терпит унижения, но все равно растрачивает себя на других людей?

— Она сама захотела стать таким «пугалом». Она сторонится людей, не очень их любит, но они все равно идут к ней ночами. И ей приходится отдавать себя ради спасения других. Потому что она считает, что обязана это делать. Она уже очень устала, но не может от этого отказаться. И ей приходится страдать, отрывать от себя куски ради других.

— Может быть, у вас в голове есть идея приквела, который показал бы причины ее безразличия к своей судьбе?

— В конце фильма это описывается. Люди, которые посмотрят, все поймут.

close Режиссер Дмитрий Давыдов Режиссер Дмитрий Давыдов Пресс-служба

— Хочется отметить удручающий визуал — временами кажется, что фильм черно-белый. Детали бедной глубинки, плавный монтаж и серый цвет отражают общее настроение картины и самой героини. Как вы наработали такую потрясающую насмотренность?

— Все локации реальны — они были отобраны там, где я живу. Съемки проходили в Якутии, в поселках Амгинского района. Там мне все известно, понятен быт. Было принято решение в цветокоррекции обработать так, чтобы сама история была ярче.

— Обычно, живя в глубинке, люди заняты своими проблемами и не замечают местной эстетики. Как вам удалось ее разглядеть и преподнести так, что фильм оценили на «Кинотавре» и других фестивалях?

— Хоть в фильме, вроде, и показана глубокая деревня, зима, не очень ухоженные улицы — но, на самом деле, я считаю эти места очень фактурными и красивыми. Не знаю, просто я это вижу и хочу это показывать.

— Сколько времени длилось производство фильма?

— Съемочный процесс занял 11 дней, постпродакшн — четыре месяца.

— Где и как вы находите актеров?

— Все актеры — мои земляки. Это был мой четвертый фильм (всего у меня было три полных метра и один короткий). Недавно я снял еще два новых полных метра. У меня уже есть актерская база из местных жителей — около ста человек. И мы постоянно ее пополняем, берем новеньких. У местных жителей очень хорошее отношение к творчеству, поэтому, когда я предлагаю им сниматься, они сразу «за».

— Это больше ради интереса? Ведь бюджеты ваших картин не очень большие — у «Пугала», например, всего 1,5 млн рублей.

— Конечно, ради интереса, творчества. Потому что в этом плане мои земляки очень активные: у них очень много концертов, кружков самодеятельных.

— Большая часть бюджета, наверное, ушла на техническую часть съемок, постобработку?

— Да, и на аренду оборудования — мы привозим его из Санкт-Петербурга, Москвы. Также в основные траты вошли аренда помещений, локаций, питание и так далее.

close Кадр из фильма «Пугало» (2020) Кадр из фильма «Пугало» (2020) Bonfire production

— В конкурсе «Кинотавра» картина из Якутии появилась впервые и стала триумфатором фестиваля. Также «Пугало» оценили на нескольких других фестивалях, включая норвежский TIFF. Снимая этот фильм, вы ожидали, что он выйдет на всероссийскую и международную арену?

— Нет, я ничего не ожидал. Вообще, снимая кино, я не думаю о том, попадет ли оно на какой-то фестиваль. Я стараюсь снимать фильмы для зрителей, чтобы они оценили. Не только в Якутии, но и по всей России.

— Вы отправляете фильмы на фестивали, чтобы рассказать миру о якутском кинематографе?

— Да, фестивальное продвижение нужно, чтобы наше кино вырывалось из своих границ — это очень хороший инструмент для развития якутского кино. Чтобы наши фильмы увидели в других регионах и странах, услышали якутскую речь.

— Ваш первый фильм «Костер на ветру» прокатился по фестивалям Германии, Кореи, Австралии, Канады и других стран, а Еsquire включил его в число 33 лучших картин 2017 года. Вот здесь вопрос о том, чего вы ожидали от этой работы, выглядит более уместным.

— Да, у меня просто был интерес: смогу ли я снять кино, которое выйдет в якутском прокате. С таким настроением я на это решился.

— Для съемок «Костра на ветру» вы продали машину и взяли кредит. Как вы решились на такие большие затраты без уверенности в том, что фильм «выстрелит»?

— Было желание заниматься творчеством. Кино — это инструмент для раскрытия самого себя. Сначала я хотел податься в литературу, писать рассказы. Но потом решил раскрывать себя, как автора, с помощью киноязыка.

— Что вы почувствовали после того, как ваш фильм впервые оценили на фестивалях?

— В первую очередь, я почувствовал интерес к кино. Потому что после того как «Костер на ветру» провалился в якутском прокате — я решил больше ничего не снимать. Сначала у меня был просто интерес сделать фильм, я получил такой опыт и столкнулся с большими сомнениями насчет того, стоит ли продолжать. А на фестивалях (их было около 30 в разных странах) я видел эту киношную атмосферу, общался с людьми — оказалось, что у нас, режиссеров, везде одни и те же проблемы.

— Вы сами отправляете фильмы на фестивали?

— Вначале мы просили помощи у коллег в Якутске и отправляли заявки вместе. Потом я сам научился. Мой фильм «Река», например, принял участие в порядка 20 фестивалей — это я сам учился общаться с отборщиками, с программными директорами, отправлял фильм. А сейчас со мной работает агент и занимается продвижением «Пугала».

close Кадр из фильма «Пугало» (2020) Кадр из фильма «Пугало» (2020) Bonfire production

— Как вы вышли на зарубежные фестивали?

— Просто в интернете забивали и находили. Там, конечно, очень много заявок — нам отвечали процентов 20. Мы были, например, в первый раз в Новой Зеландии и уже наладили с ними хороший контакт. Я там уже показал три своих фильма и «Пугало», наверное, тоже повезу туда. И в Канаду тоже.

— Где вы живете?

— Там же, в поселке Амга. Смысла нет куда-то переезжать, в тот же Якутск или Москву. Мне нравится жить в поселке. Там у меня и дом, и дети в школу ходят, построен быт. В финансовом плане тоже не готов к переезду. Сейчас идет усиленная подготовка к двум проектам. Я полностью работаю в Якутии.

— Продолжаете ли вы работать в школе?

— В январе я уволился из школы, чтобы сосредоточиться на кино.

— Как вам удавалось совмещать работу учителя и съемки?

— Было сложно, потому что и в школе не понимали, и постоянные выезды, отпуска… Когда учитель уезжал, нарушалась программа, и стресс для учеников был. Я и сам осознавал, что на двух стульях не усидишь.

— Ваш кинокружок, основанный в 2004 году, продолжает функционировать?

— Он закрылся уже давно. Постепенно я ушел в кино, стал относиться к съемкам более профессионально. Сейчас у меня есть молодые ребята, которые хотят снимать. Я беру их в съемочную команду, все объясняю, обучаю. Они уже пишут сценарии и скоро начнут снимать свое кино. Я буду выступать продюсером этих фильмов, буду помогать с техникой, попробуем податься на Минкульт.

— Расскажите о сообществе якутских кинематографистов. Почему десять лет назад в Якутии начали массово снимать кино? Это связано с борьбой за сохранение якутского языка?

— Да, первый независимый якутский фильм был снят в 2004 году, и потом в 2010-х годах случился бум: люди брали камеры в руки и шли снимать. Многие фильмы шли в кино, якутские прокатчики нас поддерживали. Конечно, есть финансовые проблемы, потому что мы до последнего момента не имели поддержки. Буквально в прошлом году, в декабре у нас появилась государственная поддержка. А до этого мы все снимали на свои деньги, поэтому у кого-то сейчас проблемы… У нас сейчас готово 30 якутских фильмов на этот год, объем мы делаем хороший.

— Выход каких ваших фильмов запланирован на 2021-й?

— Я снял еще два фильма, которые готовы к выходу. Не знаю, как получился по расписанию попасть — может быть, на осень или даже на следующий год. Первый — совместный проект с якутским режиссером Степаном Бурнашевым. Фильм называется «Ыт», который представляет собой альманах из коротких историй. В январе закончились съемки моей второй ленты — это музыкальная комедия, тоже про деревню.

Премьера фильма «Пугало» в кинотеатрах состоится 25 февраля.