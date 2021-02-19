«Вода поднимется, и ты умрешь»: Билли Айлиш подала в суд на преследователя

Билли Айлиш впервые столкнулась с угрозами в августе прошлого года. В полицию знаменитость обратилась только сейчас, поскольку преследования возобновились, пишет TMZ со ссылкой на поданную ей жалобу.

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Согласно документам, недавно Айлиш получила записку, в которой некий Джон Хирл угрожает ей убийством. Такие послания мужчина адресовал ей и ее семье.

«Ты не можешь получить того, чего желаешь, если только ты не мечтаешь умереть от моих рук. Скоро вода по-настоящему поднимется [вероятно, это отсылка к клипу «Everything I Wanted»], и ты реально утонешь. Ты умрешь», — говорится в письме, опубликованном таблоидом.

Певица призналась, что боится выходить на улицу, поскольку преследователю известно, где она живет. Однажды мужчина стоял напротив ее дома в Лос-Анджелесе и провел ладонью поперек шеи, намекнув, что перережет ей горло. Айлиш утверждает, что он поселился в соседнем заброшенном здании, чтобы следить за ней.

Как отмечает TMZ, полиция Лос-Анджелеса начала расследование. Тем временем

суд уже выдал охранный ордер. Айлиш рассчитывает, что мужчину обяжут держаться от нее и ее родных на расстоянии не менее 180 метров.

«Я больше не чувствую себя в безопасности, когда выхожу за пределы дома. Не могу спокойно заниматься спортом у себя на районе. Он может подойти ко мне и навредить. Не только мне, но и моим родным. Каждый раз, когда я вижу его, я просто хочу закричать. Мысль о том, что мне нужно выйти из машины и дойти до двери дома, вызывает у меня паническую атаку», — рассказала исполнительница.

Ранее Айлиш уже обращалась в суд из-за навязчивого поклонника. В мае 2020 года Пренелл Руссо несколько часов караулил певицу на пороге ее дома, читал книгу и «произносил какие-то речи». Отец Айлиш неоднократно просил его уйти, но тот отказывался.

Охранникам певицы пришлось прогонять сталкера, но Пренелл Руссо не сдавался и даже заночевал около дома певицы. Как подчеркивала Айлиш, фанат семь раз пытался проникнуть в дом.

По данным The Guardian, Руссо дважды задерживали, но полиция не могла заключить молодого человека под стражу, поскольку, согласно законодательству США, попытка проникновения на частную территорию не считается тяжким преступлением. Кроме того, весной прошлого года власти старались не злоупотреблять задержаниями из-за пандемии коронавируса.

По итогу Руссо посадили в автобус до Нью-Йорка, откуда он родом. Из-за опасений, что поклонник вернется, Айлиш обратилась в суд. Позднее ему запретили приближаться к 19-летней артистке и ее родственникам ближе чем на 180 метров.

В прошлом году пятикратная обладательница «Грэмми» в интервью The Gayle King Grammy Special призналась, что на пике славы у нее началась клиническая депрессия. По словам Айлиш, в 2019-м она потеряла всех своих друзей, а в ее жизни не было радости. Из-за этого она была вынуждена обратиться за помощью к психотерапевту.