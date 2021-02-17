Премьеры недели: новая «Необратимость», «Конек-горбунок» и экшн с Хлоей Морец

«Воздушный бой» («Shadow in the Cloud»); Розанна Лян

В хорроре «Воздушный бой» героиня Хлои Грейс Морец противостоит сексистам, сражается с японскими истребителями и гремлином. Ленту поставила Розанна Лян («Моя свадьба и другие секреты») по сценарию Макса Лэндиса, предварительно его переписав (ранее Лэндиса обвинили в эмоциональном и сексуальном насилии).

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Подробнее «Газета.Ru» писала о «Воздушном бое» тут.

«Конек-горбунок»; Олег Погодин

В прокат выходит фильм Олега Погодина по мотивам одноименной сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». В нем главного героя Ивана сыграл Антон Шагин, а его возлюбленную царь-девицу — Паулина Андреева. Роль же самого Конька-горбунка исполнил Павел Деревянко.

«Необратимость. Полная инверсия» («Irréversible - Inversion Intégrale»); Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ заново смонтировал ленту «Необратимость» — теперь в хронологическом порядке. Оригинал 2002 года запомнился зрителям жуткими сценами изнасилования и убийства, некоторым во время показа на Каннском фестивале потребовалась медицинская помощь. Главный вопрос спустя 19 лет — получилось ли у режиссера сделать картину еще страшнее?

Новый фильм лауреата «Оскара» Кевина Макдональда («Однажды в сентябре») основан на бестселлере «Дневник Гуантанамо» Мохаммеда Ульд Слахи. В основу картины легла реальная история заключенного, подозреваемого в причастности к теракту 11 сентября. 14 лет он ждал приговора, находясь в тюрьме Гуантанамо без права на адвоката. Главные роли исполнили Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли и Тахар Рахим. Последний поборется за награду «Золотого глобуса — 2021» как лучший актер в драматическом фильме.

«Поворот не туда: Наследие» («Wrong Turn: The Foundation»); Майк П. Нельсон

Ремейк слэшера «Поворот не туда», впервые вышедшего в 2003 году, расскажет о столкновении туристов с семейством каннибалов. Режиссером фильма выступил Майк П. Нельсон, автор хорроров «Местные» и «Летняя школа».

«Спасите Колю!» — отечественная комедия про то, что родственников, как известно, не выбирают. По сюжету Дмитрий Нагиев в образе военкома Матушкина распугал всех потенциальных кавалеров своей дочери (а часть из них отправил служить в армию), но однажды терпение девушки кончилось, и она привела домой жениха Колю. Теперь ему предстоит пройти испытание на прочность.

«Рыцари справедливости» («Retfærdighedens ryttere»); Андерс Томас Йенсен

В новой комедии Андерса Томаса Йенсена герой Мадса Миккельсена соберет настоящую суперкоманду «Рыцари справедливости», чтобы узнать правду о гибели своей жены в железнодорожной катастрофе. Все это по традиции приправлено скандинавским черным юмором.