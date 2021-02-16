Группа Iced Earth развалилась из-за штурма Капитолия

Три члена хэви-метал группы Iced Earth заявили, что покидают коллектив из-за участия его лидера Джона Шаффера в штурме Капитолия вместе со сторонниками на тот момент президента Дональда Трампа.

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О своем решении выйти из состава группы сообщили вокалист Стю Блок и басист Люк Эпплтон. Гитарист Джейк Дрейер, в свою очередь, убрал из соцсетей информацию о сотрудничестве с Iced Earth и добавил, что планирует полностью посвятить свое время проекту Witherfall.

В настоящий момент, помимо Шаффера, в коллективе официально остался только один участник — барабанщик Брент Смедли.

«Что ж, бывают времена и события, когда приходится взглянуть назад и переоценить свою жизнь, работу и будущий путь. Учитывая все это, я сказал Джону и его текущему менеджменту, что должен объявить о немедленном уходе из Iced Earth», — написал Блок в соцсетях.

Он также поблагодарил поклонников за то, что дали ему несколько недель на обдумывание решения. Уход из группы он назвал правильным поступком с точки зрения личного и профессионального роста.

Эпплтон также объявил о решении в ближайшее время выйти из состава Iced Earth и опубликовал в социальных сетях слова благодарности поклонникам группы за поддержку в сложившейся ситуации.

Ранее участники Iced Earth опубликовали официальное заявление, в котором осудили действия Шаффера.

«Мы абсолютно не поддерживаем и не будем мириться со штурмом американского Капитолия 6 января и с насилием, в которое были вовлечены его участники. Мы надеемся, что все они будут привлечены к судебному расследованию и ответят за свои действия. С разбитыми сердцами мы посылаем нашу любовь и сострадание всем, кому причинили боль события 6 января», — написали они.

Джон Шаффер сдался полиции штата Индиана 17 января после того, как был объявлен в розыск сотрудниками ФБР. Причиной для этого стала публикация в сети фотографии, на которой он находился в здании Капитолия в окружении сторонников Трампа 6 января.

«Джон Шаффер из Колумбуса (Индиана) задержан в связи с инцидентом 6 января в Капитолии США. Шафферу предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе — применение насилия в отношении полицейских в здании Капитолия», — сообщили представители подразделения ФБР в Индианаполисе в Twitter.

Также среди пунктов перечислены незаконное проникновение на территорию Капитолия, создание помех в работе государства и применение насилия на территории Капитолия.

Шаффер неоднократно говорил о своей поддержке действий Дональда Трампа на посту президента страны. Во время штурма Капитолия на нем была кепка организации Oath Keepers — сторонников Трампа, известных агрессивными заявлениями о готовности защищать интересы США «от внешних и внутренних врагов».

В биографии Шаффера, опубликованной на официальном сайте Iced Earth, отмечается, что музыкант противостоит «любой тирании», а его основное хобби — изучение истории и текущих событий. Шаффер основал группу в 1985 году. По сей день он является ее единственным бессменным участником.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.