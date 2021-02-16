Седьмому сезону быть: актер «Сватов» опроверг закрытие сериала

Работа над седьмым сезоном сериала «Сваты» ведется с 2018 года. По словам Олеси Железняк, в прошлом году оставалось доснять четыре серии, но из-за пандемии съемки приостановили.

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«Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не закончен. Сначала были события на Украине, нельзя было въезжать [в 2017 году СБУ внесла Федора Добронравова в черный список — прим. «Газета.Ru»]. Спустя два года доснимали в Белоруссии. Летом [2020 года] оставались всего четыре серии, но началась пандемия», — рассказала актриса в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

На вопрос журналиста, какова официальная причина закрытия сериала, Железняк ответила: «потому что не успели доснять».

В то же время актер Александр Феклистов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг закрытие проекта. По его словам, съемки седьмого сезона стартуют летом 2021 года.

«Нет, это не так. Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето, — пояснил Феклистов. — Съемки уже были, но их не смогли завершить из-за пандемии».

Актер Даниил Белых на запрос «Газеты.Ru» о судьбе сериала ответил, что не может раскрывать детали съемочного процесса «из-за договора». Он не подтвердил, но и не опроверг заявление Железняк о том, что сериал закрыли.

«Думаю, любому артисту важно увидеть результат своей работы, так как была проделана действительно большая работа, оцениваемая не только финансово, но и вложенными силами», — отметил Белых.

Актер также пояснил свои высказывания в интервью порталу «Политика сегодня» о том, что седьмая часть «Сватов» будет распродаваться на «маленькие клипы».

«Фраза по поводу «кусочки клипа» — это моя личная ирония из создавшейся ситуации. Сам я понимаю, что пока седьмая часть не будет завершена, ни в каком другом виде зритель ее не увидит», — добавил Белых.

«Газете.Ru» не удалось связаться с Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным.

В феврале 2020 года режиссер Андрей Яковлев в интервью порталу Privet-Rostov рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» будет последним.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — поделился постановщик.

Режиссер уточнил, что выход сериала запланирован на 2021 год.

Ожидается, что в предстоящих сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Кроме того, персонажи попадут в Россию XIX века, а также вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Жени и Джека. Помимо этого, в новом сезоне зрители смогут увидеть историю знакомства молодого Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной. Специально для этого к съемкам было решено привлечь сына Федора Добронравова, а роль молодой Валентины, которую в сериале играет Кравченко, было решено доверить актрисе Дарье Рыбак.

В работе над проектом участвовали уже знакомые зрителям Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр Феклистов, Николай Добрынин и Анатолий Васильев, который не появлялся в «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. Предположительно, в новом сезоне он явится в сценах воспоминаний. В 2020 году ходили слухи, что седьмой сезон шоу покинула Людмила Артемьева. Позднее актриса в Instagram опровергла эту информацию.