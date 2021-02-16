Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Седьмому сезону быть: актер «Сватов» опроверг закрытие сериала

Актер Феклистов опроверг слова Железняк о закрытии «Сватов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Kvartal 95 Studio
Съемки седьмого сезона «Сватов» пройдут этим летом, рассказал «Газете.Ru» актер Александр Феклистов. Таким образом он опроверг слова актрисы Олеси Железняк, которая на днях заявила, что продюсеры закрыли сериал из-за длительного производства.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Работа над седьмым сезоном сериала «Сваты» ведется с 2018 года. По словам Олеси Железняк, в прошлом году оставалось доснять четыре серии, но из-за пандемии съемки приостановили.

«Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не закончен. Сначала были события на Украине, нельзя было въезжать [в 2017 году СБУ внесла Федора Добронравова в черный список — прим. «Газета.Ru»]. Спустя два года доснимали в Белоруссии. Летом [2020 года] оставались всего четыре серии, но началась пандемия», — рассказала актриса в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

На вопрос журналиста, какова официальная причина закрытия сериала, Железняк ответила: «потому что не успели доснять».

В то же время актер Александр Феклистов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг закрытие проекта. По его словам, съемки седьмого сезона стартуют летом 2021 года.

«Нет, это не так. Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето, — пояснил Феклистов. — Съемки уже были, но их не смогли завершить из-за пандемии».

Актер Даниил Белых на запрос «Газеты.Ru» о судьбе сериала ответил, что не может раскрывать детали съемочного процесса «из-за договора». Он не подтвердил, но и не опроверг заявление Железняк о том, что сериал закрыли.

«Думаю, любому артисту важно увидеть результат своей работы, так как была проделана действительно большая работа, оцениваемая не только финансово, но и вложенными силами», — отметил Белых.

Актер также пояснил свои высказывания в интервью порталу «Политика сегодня» о том, что седьмая часть «Сватов» будет распродаваться на «маленькие клипы».

«Фраза по поводу «кусочки клипа» — это моя личная ирония из создавшейся ситуации. Сам я понимаю, что пока седьмая часть не будет завершена, ни в каком другом виде зритель ее не увидит», — добавил Белых.

«Газете.Ru» не удалось связаться с Федором Добронравовым и Николаем Добрыниным.

В феврале 2020 года режиссер Андрей Яковлев в интервью порталу Privet-Rostov рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» будет последним.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — поделился постановщик.

Режиссер уточнил, что выход сериала запланирован на 2021 год.

Ожидается, что в предстоящих сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Кроме того, персонажи попадут в Россию XIX века, а также вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Жени и Джека. Помимо этого, в новом сезоне зрители смогут увидеть историю знакомства молодого Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной. Специально для этого к съемкам было решено привлечь сына Федора Добронравова, а роль молодой Валентины, которую в сериале играет Кравченко, было решено доверить актрисе Дарье Рыбак.

В работе над проектом участвовали уже знакомые зрителям Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр Феклистов, Николай Добрынин и Анатолий Васильев, который не появлялся в «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. Предположительно, в новом сезоне он явится в сценах воспоминаний. В 2020 году ходили слухи, что седьмой сезон шоу покинула Людмила Артемьева. Позднее актриса в Instagram опровергла эту информацию.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку