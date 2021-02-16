Трейлеры недели: «Лига справедливости», «Земля кочевников» и Арми Хаммер

«Лига справедливости Зака Снайдера» («Zack Snyder's Justice League»); Зак Снайдер. Премьера на HBO Max — 18 марта

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер четырехчасовой «Лиги справедливости Зака ​​Снайдера». В трейлере можно увидеть кадры с Дарксайдом (Рей Портер), Чудо-женщиной (Галь Гадот) и другими супергероями. В финале ролика появляются Бэтмен (Бен Аффлек) и Джаред Лето в обновленном образе Джокера. Злодей приковывает внимание зрителя своим мрачным обликом, а затем неожиданно произносит выражение из мема «We live in a society» («Мы живем в обществе»). Об истории этой шутки «Газета.Ru» писала накануне.

«Земля кочевников» («Nomadland»); Хлоя Чжао. Премьера в России — 11 марта

Финальный трейлер фильма «Земля кочевников» опубликован на YouTube-канале студии Searchlight Pictures. Фильм с Фрэнсис МакДорманд в главной роли основан на научно-популярной книге 2017 года Джессики Брудер «Страна кочевников: выживание в Америке в XXI веке». По сюжету после экономического кризиса 60-летняя женщина отправляется скитаться на фургоне по США в качестве современного кочевника. Режиссером, сценаристом, продюсером и монтажером картины стала уроженка Пекина Хлоя Чжао.

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В прошлом году фильм завоевал главную награду Венецианского фестиваля — «Золотого льва Святого Марка». Кинокритики считают «Землю кочевников» одним из главных кандидатов на победу в предстоящих «Золотом Глобусе» и «Оскаре».

«Трафик» («Crisis»); Николас Джареки. Премьера в России — 11 марта

Локализованный трейлер канадско-бельгийского драматического триллера «Трафик» опубликован на YouTube «Megogo Distribution». Главные роли в фильме исполнили Гэри Олдман, Эванджелин Лилли и Арми Хаммер, недавно обвиненный в каннибализме. Они сыграли торговца наркотиками на границе Канады, отчаявшуюся мать, которая берется за оружие ради спасения сына, и профессора университета, раскрывшего правду о влиянии правительства на фармацевтические компании. Их линии тесно переплетены в сюжете ленты.

«Том и Джерри» («Tom and Jerry»); Тим Стори. Премьера в России — 25 февраля

В День святого Валентина Warner Bros. опубликовала новый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» с участием живых актеров и элементов мультипликации. В ролике кот и мышонок пьют шампанское и продолжают традиционную погоню. По сюжету картины сотруднице нью-йоркского отеля Кайле (Хлоя Морец) предстоит избавиться от мышонка Джерри, который может испортить предстоящую церемонию бракосочетания. За исполнением этого поручения будет следить управляющий отеля мистер Терренс, которого сыграл Майкл Пенья. На помощь героиня Морец зовет уличного кота Тома.

«Рашн Юг»; Антон Федотов. Премьера в России — 4 марта

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер комедии «Рашн Юг» от создателей таких хитов, как «Лед», «Кухня» и «Чики». Сюжет ленты разворачивается вокруг красавицы с черноморского побережья (Стася Милославская) и студента (Семен Трескунов), который в нее влюбляется. Кроме него за сердце девушки борются красавчик из мореходки (Риналь Мухаметов) и дерзкий полицейский (Александр Метелкин). Также в фильме снимались Роман Мадянов, Сергей Пускепалис, Даниил Вахрушев и Теймураз Тания.

«Бигги: мне есть, что сказать» («Biggie: I Got a Story to Tell»); Эмметт Маллой. Премьера на Netflix — 1 марта

Netlfix представил трейлер документального фильма о рэпере The Notorious B.I.G (настоящее имя — Кристофер Уоллес). Он был убит неизвестным в ходе стрельбы из машины 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе. Спикерами ленты стали мать музыканта Волетта Уоллес, рэпер Пи Дидди и другие коллеги погибшего. Они расскажут об истории жизни Уоллеса и влиянии его популярности на отношения с родными.

«Счастливо» («Happily»); БенДэвид Грабински. Мировая премьера — 19 марта

Компания Saban Films показала трейлер комедийного триллера с рейтингом R «Счастливо». Роли примерных супругов, раздражающих окружающих, в нем сыграли Джоэл МакХэйл и Керри Бише. Однажды к ним приходит мужчина, который заявляет, что такая идеальная жизнь — это ненормально, но специальный препарат им поможет. Супруги отказываются от предложения и демонстрируют обратную сторону образцового брака.