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Умер автор хита «500 Miles High» Чик Кориа

Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака

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Чик Кориа во время концерта в Перудже, Италия, 2015 год Чик Кориа во время концерта в Перудже, Италия, 2015 год
Чик Кориа, 1970 год Чик Кориа, 1970 год
Чик Кориа и гитарист Джон Маклафлин во время совместного выступления в Венской опере на джазовом фестивале, 1995 год Чик Кориа и гитарист Джон Маклафлин во время совместного выступления в Венской опере на джазовом фестивале, 1995 год
Чик Кориа во время концерта во Франции, 1992 год Чик Кориа во время концерта во Франции, 1992 год
Чик Кориа, 1975 год Чик Кориа, 1975 год
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В США в возрасте 79 лет умер джазовый пианист, автор хитов «Spain» и «500 Miles High» Чик Кориа. Он играл с Майлзом Дэвисом в конце 1960-х, в том числе на его знаменитом двойном альбоме «Bitches Brew», а его группа Return to Forever повлияла на развитие стиля джаз-фьюжн.
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Чик Кориа умер еще 9 февраля, но сообщение о смерти появилось на его сайте только спустя три дня. Джазовый пианист скончался от редкой формы рака, которая была диагностирована у него недавно.

«На протяжении всей жизни Чик был свободным и веселым человеком, создавал новое, подходил к делу играючи подобно художнику. Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также наставником и другом. Десятки лет он провел на гастролях, вдохновляя миллионы людей по всему миру», — говорится в обращении.

Кориа зарекомендовал себя как ведущий джазовый пианист в конце 1960-х. Он играл с саксофонистом Стэном Гетцем, трубачом Диззи Гиллеспи и флейтистом Херби Манном, выступал на одной сцене с вокалисткой Сарой Воан.

В 1968 году Кориа присоединился к коллективу легендарного Майлза Дэвиса. Его клавиши звучат на альбомах Дэвиса «Bitches Brew», «Filles de Kilimanjaro», «Big Fun» и «Water Babies». С ним он среди прочего записал пластинку «In a Silent Way», которая считается одной из первых в стиле джаз-фьюжн.

В 1971 году Кориа основал группы Return to Forever. В ее первый состав вошли Стэнли Кларк, Ленни Уайт и Ал Ди Меола. За семь лет существования в коллективе сменилось порядка 15 участников, неизменными оставались лишь Кориа и Кларк.

Первое время группа исполняла латиноамериканскую музыку и не пользовалась коммерческим успехом. Но все изменилось с выходом третьей пластинки «Light as a Feather», с которой Return to Forever впервые попала в американские чарты.

В 1973-1976 годах Кориа вернулся к стилю джаз-фьюжн, который открыл для себя благодаря Дэвису. Однако в поздних интервью пианист утверждал, что на смену жанра в Return to Forever повлиял отнюдь не Майлз, а гитарист Джон Маклафлин.

«Существует мнение, что Майлз как будто создал джаз-фьюжн и отправил на Землю своих посланников вроде меня. Но нет. Майлз, конечно, лидер в этом жанре, но вы когда-нибудь слышали, что Маклафлин вытворяет с электрогитарой?» — говорил Кориа в интервью DownBeat в 1988 году.

Последний альбом группы «Romantic Warrior» вышел в 1976 году и быстро достиг золотого статуса. Через два года Кориа распустил ее и стал выступать сольно. Впоследствии Return to Forever воссоединилась в рамках тура в 2008-м, 2009-м и 2011 году.

В 2004-м Кориа получил «Грэмми» за лучшее импровизированное джазовое соло. Всего он становился обладателем престижной награды 23 раза, последнюю ему вручили в 2020 году за альбом «Plays».

В интервью британскому «Би-би-си» в ноябре прошлого года Кориа сказал, что проводит локдаун, занимаясь новыми проектами, и с нетерпением ждет возможности снова выступить перед живой аудиторией.

Карьера пианиста насчитывает более пяти десятилетий, и одним джазом Кориа не ограничился. Он дружил с лидером рок-группы The Mothers of Invention Фрэнком Заппой и периодически ездил с ним в туры. Еще один пример кросс-жанрового сотрудничества — его выступление с фронтменом Foo Fighters Дэйвом Гролом в середине 2000-х на церемонии вручения «Грэмми». Работавший с Кориа над альбомом «Izitso» мультиинструменталист Кэт Стивенс назвал коллегу гением.

«То, что он делал, было искусством. Его выступления — это уроки по музыкальному мастерству. Теперь он действительно достиг вечности. Пусть мир станет его высшим достижением», — написал Стивенс в Twitter.

Память Кориа в соцсетях также почтили электронщики Disclosure, певец Ghostpoet и 22-летний аранжировщик Джейкоб Кольер.

Незадолго до смерти Кориа оставил послание поклонникам. В нем он выразил надежду, что те, кто умеют играть, писать, выступать или «делать что-то еще», будут заниматься этим.

«Если не для себя, то для других. И дело не в том, что миру нужно больше артистов, а в том, что это очень весело», — добавил он.

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