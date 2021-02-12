Умер автор хита «500 Miles High» Чик Кориа

Чик Кориа умер еще 9 февраля, но сообщение о смерти появилось на его сайте только спустя три дня. Джазовый пианист скончался от редкой формы рака, которая была диагностирована у него недавно.

«На протяжении всей жизни Чик был свободным и веселым человеком, создавал новое, подходил к делу играючи подобно художнику. Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также наставником и другом. Десятки лет он провел на гастролях, вдохновляя миллионы людей по всему миру», — говорится в обращении.

Кориа зарекомендовал себя как ведущий джазовый пианист в конце 1960-х. Он играл с саксофонистом Стэном Гетцем, трубачом Диззи Гиллеспи и флейтистом Херби Манном, выступал на одной сцене с вокалисткой Сарой Воан.

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В 1968 году Кориа присоединился к коллективу легендарного Майлза Дэвиса. Его клавиши звучат на альбомах Дэвиса «Bitches Brew», «Filles de Kilimanjaro», «Big Fun» и «Water Babies». С ним он среди прочего записал пластинку «In a Silent Way», которая считается одной из первых в стиле джаз-фьюжн.

В 1971 году Кориа основал группы Return to Forever. В ее первый состав вошли Стэнли Кларк, Ленни Уайт и Ал Ди Меола. За семь лет существования в коллективе сменилось порядка 15 участников, неизменными оставались лишь Кориа и Кларк.

Первое время группа исполняла латиноамериканскую музыку и не пользовалась коммерческим успехом. Но все изменилось с выходом третьей пластинки «Light as a Feather», с которой Return to Forever впервые попала в американские чарты.

В 1973-1976 годах Кориа вернулся к стилю джаз-фьюжн, который открыл для себя благодаря Дэвису. Однако в поздних интервью пианист утверждал, что на смену жанра в Return to Forever повлиял отнюдь не Майлз, а гитарист Джон Маклафлин.

«Существует мнение, что Майлз как будто создал джаз-фьюжн и отправил на Землю своих посланников вроде меня. Но нет. Майлз, конечно, лидер в этом жанре, но вы когда-нибудь слышали, что Маклафлин вытворяет с электрогитарой?» — говорил Кориа в интервью DownBeat в 1988 году.

Последний альбом группы «Romantic Warrior» вышел в 1976 году и быстро достиг золотого статуса. Через два года Кориа распустил ее и стал выступать сольно. Впоследствии Return to Forever воссоединилась в рамках тура в 2008-м, 2009-м и 2011 году.

В 2004-м Кориа получил «Грэмми» за лучшее импровизированное джазовое соло. Всего он становился обладателем престижной награды 23 раза, последнюю ему вручили в 2020 году за альбом «Plays».

В интервью британскому «Би-би-си» в ноябре прошлого года Кориа сказал, что проводит локдаун, занимаясь новыми проектами, и с нетерпением ждет возможности снова выступить перед живой аудиторией.

Карьера пианиста насчитывает более пяти десятилетий, и одним джазом Кориа не ограничился. Он дружил с лидером рок-группы The Mothers of Invention Фрэнком Заппой и периодически ездил с ним в туры. Еще один пример кросс-жанрового сотрудничества — его выступление с фронтменом Foo Fighters Дэйвом Гролом в середине 2000-х на церемонии вручения «Грэмми». Работавший с Кориа над альбомом «Izitso» мультиинструменталист Кэт Стивенс назвал коллегу гением.

«То, что он делал, было искусством. Его выступления — это уроки по музыкальному мастерству. Теперь он действительно достиг вечности. Пусть мир станет его высшим достижением», — написал Стивенс в Twitter.

Память Кориа в соцсетях также почтили электронщики Disclosure, певец Ghostpoet и 22-летний аранжировщик Джейкоб Кольер.

Незадолго до смерти Кориа оставил послание поклонникам. В нем он выразил надежду, что те, кто умеют играть, писать, выступать или «делать что-то еще», будут заниматься этим.

«Если не для себя, то для других. И дело не в том, что миру нужно больше артистов, а в том, что это очень весело», — добавил он.