«Политические игры»: Украина включила «Хор Турецкого» в черный список

Пятерым артистам музыкального коллектива «Хор Турецкого» и двум актерам фильма «Крым» запретили въезд на Украину. На сайте украинского Министерства культуры и информационной безопасности говорится, что их действия «создают угрозу национальной безопасности страны».

Черный список пополнили музыканты Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов, Михаил Кузнецов, а также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова.

Исполнительница главной роли в фильме Алексея Пиманова «Крым» рассказала, что на территории Украины живут ее родственники и близкие друзья.

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«Конечно, новость неприятная. Честно говоря, я уже про черный список забыла, думала, что все в прошлом, прошло столько лет. Уже более шести лет, когда мы начали снимать фильм, закончили. Артисты не понимают, за что их наказывают, все это странно, нелепо, мне кажется, и, конечно, неприятно. Но что делать? Снова для нас Украина закрыта. Мы снова не увидим своих родственников, друзей, близких, печально», — цитирует Лапову «Звезда».

Актриса отметила, что не стала бы отказываться от съемок в фильме «Крым», поскольку он посвящен дружбе и любви.

«Я знаю, что российские артисты снимаются на Украине, очень много людей, но из-за того, что мы с Ромой снялись в таком прекрасном фильме о любви, преданности и дружбе, теперь мы должны страдать. Но мы не страдаем, я бы никогда в жизни не отказалась от этой роли и от съемок в картине «Крым». Так что переживем», — отметила артистка.

Композитор Дмитрий Таравков, работающий с «Хором Турецкого», раскритиковал украинскую сторону за политизацию культуры.

«Дело в том, что все, что происходит, кощунственно, и, на мой взгляд, это игры политические... Считаю, что все это происходит в интересах каких-то правящих структур», — считает музыкант.

На сегодняшний день в черном списке Украины числится 171 человек, включая деятелей культуры, которых уже нет в живых. В перечне на сайте украинского Минкульта до сих пор указаны Борис Грачевский, Василий Лановой, Валентин Гафт, Иосиф Кобзон и другие.

В январе 2021 года Украина включила в этот список Ольгу Кормухину, Игоря Саруханова, Дениса Клявера, Марка Тишмана и Алену Апину. В комментарии «Газете.Ru» Тишман заявил, что не одобряет подобных ссор между странами.

«У меня отношение такое, что народы должны жить в мире, тем более — соседские и родственные», — прокомментировал артист.

В недавнем интервью «Обозревателю» министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о формировании черного списка. Он уточнил, что Служба безопасности передает Минкульту информацию о введении санкций, а ведомство ее публикует.

«И этот странный нюанс, кстати, требует урегулирования, — подчеркнул Ткаченко. — Но урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудио, визуальный продукт, еще что-то».

Он добавил, что это не относится к Михаилу Пореченкову или Никите Михалкову. По словам министра культуры Украины, «против них стоит открывать и уголовные дела, и одновременно накладывать запрет на их произведения».