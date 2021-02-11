«Спрашивал, на кого я думаю»: вдова рассказала о встрече с заказчиком Круга

Вдова Михаила Круга Ирина стала гостьей очередного выпуска шоу «Судьба человека». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым женщина вспомнила, как через несколько лет после убийства супруга ей довелось лично пообщаться с заказчиком налета на дом артиста Александром Костенко. По словам Ирины, на тот момент она не знала, что Костенко непосредственно причастен к гибели Круга.

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«Конечно, я видела главного (Костенко. — «Газета.Ru»), и он даже ко мне приезжал после этого. Да, в тот самый дом, [где произошло убийство], — вспомнила вдова Круга.

— Мне сообщили его помощники, что он хочет ко мне приехать. Я любезно приняла. Спросил, на кого я думаю. Я ответила, что не знаю. Но на тот момент мы не догадывались, что он имеет к этому какое-то отношение. Это было, может быть, года через два [после убийства]. Его интересовало, что я думаю.

<...> Всех людей, авторитетов я уже узнала после гибели Миши. Очень многие приехали на похороны, со многими мне пришлось общаться». Она также уточнила, что сейчас заказчика нет в живых: «Его убили. После этого и началось расследование».

Рассказывая о самом нападении на дом, в ходе которого Круг получил смертельные ранения, Ирина выразила мнение, что в критической ситуации поступила правильно:

«Они проникли в дом еще до нашего возвращения, когда [там] была моя мама и свекровь. Но никто не знал, что приедет моя мама. Я сама маму отправила переночевать на третьем этаже (именно туда проникли преступники. — «Газета.Ru»). Она осталась там, и я услышала эти стуки — они начали с нее. Потому что они не ожидали, что кто-то будет на третьем этаже, у нас там никто никогда не спал. Они, видимо, хотели там остаться: вся семья на втором этаже, и как бы делать свои действия. Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Я не могу знать. Но однозначно — что-то пошло не так. Когда я увидела, что мою маму душат... У меня в голове это не укладывалось, у меня был страшный шок. Сориентироваться в таком шоке... У тебя преступники находятся в доме, у тебя грудной ребенок, двое маленьких детей, Миша даже не знает, что происходит... <...> Но тем, что я выбежала и позвала на помощь, спасла остальных членов своей семьи.

Я проигрывала это в своей голове. Если бы закрыла дверь [в наш дом], потеряла бы маму. Не побежала бы вниз звать на помощь, убили бы и меня, и всех остальных, кто был в доме. Единственный путь, который нужно было сделать, и я его сделала правильно — бежать и звать на помощь. Мы бежали вместе с Мишей, я не убегала, я хотела позвать на помощь. <...> У меня просто не было выбора. Я бы могла любого из своей семьи в эту ночь потерять. <....> Им было абсолютно все равно — в кого стрелять».

Михаил Круг скончался утром 1 июля 2002 года — спустя несколько часов после того, как получил огнестрельные ранения в ходе нападения на его дом в Твери. Спустя годы следователи выяснили, что заказчиком налета на дом 40-летнего артиста был лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Костенко по кличке Лом — якобы он не планировал убийство певца, а лишь собирался устроить ограбление, чтобы впоследствии Круг обратился к нему за помощью. В доме также находились члены семьи певца — все они выжили.

Исполнителями преступления, согласно СК, выступили Александр Агеев и Дмитрий Веселов — выстрелы в артиста произвел именно он. В настоящий момент Агеев отбывает пожизненное заключение за иные преступления. Что касается Веселова, то он был убит другим участником «Тверских волков» в качестве мести за популярного шансонье. Подробнее о следствии по делу Круга читайте здесь.

В феврале 2021 года стало известно о требовании ветерана МВД снести памятник Кругу в Твери, который, по его мнению, представляет из себя символ «разнузданности 90-х».

«Справедливый вопрос — ради кого гибли наши товарищи? Ради тех, кому так нравятся лихие парни из 90-х, насиловавшие их жен и дочерей, отбиравшие их долю в бизнесе, облагавшие их данью за «крышу»? Трубадуру бандитов и вымогателей, бандитов и насильников, тому, кто воспитывал и продолжает воспитывать им молодую смену, памятник стоит прямо в историческом центре Твери. Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам правоохранительных органов, живым и погибшим, плюнули в лицо», — говорилось в тексте обращения.

Однако впоследствии председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к губернатору Тверской области с просьбой не допустить демонтажа памятника. Среди прочего он отметил, что — по его личным наблюдениям — многие сотрудники правоохранительных органов в действительности являются поклонниками творчества Круга.