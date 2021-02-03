Премьеры недели: Рената Литвинова, Сиа и «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Заслуженная артистка России Рената Литвинова решила вынести свой спектакль «Северный ветер» за пределы МХТ им. Чехова. Полнометражный фильм, снятый по мотивам пьесы, не будет полностью повторять ее сюжет. По словам режиссера, «это будет что‑то новое, скорее, продолжение пьесы». В трейлере закадровый голос Литвиновой сообщает, что действие фильма происходит в «волшебное время, когда царил великий матриархат», а женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. В картине снялись сама Литвинова, Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, а также Михаил Ефремов, эпизоды с которым не вошли в окончательный монтаж. Музыку написала Земфира.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»; Ангелина Никонова

Еще одна история про сильных женщин — экранизация одноименного романа Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку?» В 2014 году писательница выпустила книгу, посвященную любви к своему первому мужу — известному киноведу и кинокритику Сергею Добротворскому. Он умер в 1997 году от передозировки героином после того, как супруга его бросила. Из-за обилия подробностей о наркотической зависимости, сексуальных фетишах и реальной причине смерти Добротворского роман встретили со скандалом (многие секреты о киноведе его родители узнали из книги). Режиссер значительно сократила сюжет произведения и добавила ленинградским интеллигентам карикатурности. В актерский состав картины вошли популярные молодые актеры Анна Чиповская, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий и Александр Горчилин.

«Поли»; Николя Ванье

Главная героиня французской драмы «Поли» — 10-летняя Сесиль, которая переезжает из Парижа за город вместе с мамой и не может завести новых друзей. Однажды она встречает пони Поли из бродячего цирка. Девочка спасает животное от плохого обращения и пускается с ним в бега, спасаясь от встревоженного директора цирка Бранкалу и таинственного незнакомца Виктора.

«Папаши»; Роналду Равелло

Колоритная итальянская комедия «Папаши» рассказывает о трех отчаявшихся отцах, которые обеспокоены тем, что их дочери выбрали неправильных женихов. Взвесив все за и против, отчаянные папаши строят планы по избавлению от неугодных потенциальных зятьев.

Очередной американский боевик, следующий классическому сюжету: один из лучших в стране снайперов оставляет работу и отправляется «на пенсию», но его покой нарушает необходимость использовать наработанные навыки ради благого дела. В данном случае герой Лиама Нисона в одиночку спасает мальчика, который ненароком стал свидетелем преступлений могущественного наркокартеля.

Британо-польская историческая драма показывает события 1940 года, когда Великобритания сформировала особую эскадрилью с летчиками-истребителями из Польши для защиты от люфтваффе. В нее входит польский пилот Ян Зумбах, вокруг которого разворачивается действие фильма. Несмотря на презрение британских коллег, в небе поляки демонстрируют профессионализм, дают финальный отпор летчику люфтваффе и предотвращают вторжение противника в Великобританию.

«Мьюзик» («Music»); Сиа

Режиссерский дебют певицы Сии был раскритикован за то, что на роль человека с аутизмом была утверждена нейротипичная героиня (Мэдди Зиглер, которая снималась в клипе «Chandelier»). Сама исполнительница отметила, что перед съемками несколько лет изучала заболевание и даже пробовала на роль девушку с аутизмом. По словам режиссера, особенная актриса выглядела в кадре «очень эмоционально», поэтому от этой идеи пришлось отказаться. По сюжету фильма бывшая наркодилерша в исполнении Кейт Хадсон берется за опеку своей сводной сестры с аутизмом. Специально для этой истории Сиа написала 10 музыкальных клипов. В сети картину «Мьюзик» сравнивают с популярным фильмом «1+1».