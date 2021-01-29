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«Глупость — главный инструмент зла»: Алексей Иванов о сериале «Пищеблок» про вампиров и пионеров

Интервью автора «Пищеблока» Алексея Иванова об одноименном сериале

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Олимпийским летом 1980 года в пионерлагере на Волге появляются вампиры. Так начинается сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, который скоро будет доступен на сервисе «Кинопоиск HD». В преддверии премьеры писатель поделился своей точкой зрения относительно сути пионерской организации, назвал любимые произведения на вампирскую тематику и описал для «Газеты.Ru» эксклюзивные кадры из сериала.
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— Образцом мифа о пионерах можно считать повесть «Тимур и его команда» 1940 года. Уже к концу семидесятых пионерия — это тема садистских стишков и нецензурных частушек. Такое изменение связано с ослаблением цензуры или ростом цинизма в обществе?

— И с тем, и с другим, и с третьим. Пионерия была придумана — точнее, скопирована со скаутского движения — по принципу некого детского «ордена», в который входят только избранные, а «орден» создан ради какой-то благородной миссии. Когда миссия выродилась, когда власть начала верховодить и превратила все в официоз, когда в «орден» стали принимать всех подряд, «орден» обнулился. Стал таким, как все общество. Общество в СССР относилось к порядкам в стране с издевкой, и пионерия повторила это отношение на детском уровне. Хотя в стране еще оставались островки идеализма — например, детский клуб «Каравелла» писателя Владислава Крапивина.

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Доктор Носатов разговаривает с Валеркой в медпункте. Доктора играет необыкновенно органичный Тимофей... Доктор Носатов разговаривает с Валеркой в медпункте. Доктора играет необыкновенно органичный Тимофей...
Доктор Носатов разговаривает с Валеркой в медпункте. Доктора играет необыкновенно органичный Тимофей...

Доктор Носатов разговаривает с Валеркой в медпункте. Доктора играет необыкновенно органичный Тимофей Трибунцев. В романе такой сцены нет, поэтому я не знаю, о чем идет речь. О вампирах, наверное.

Кинопоиск

— Возможно ли сегодня успешное литературное произведение для подростков с «зашитой» в него государственной идеологией?

— Возможно. Например — «Гарри Поттер». Дело в том, что у российского государства и российского общества сейчас одинаковая идеология, и это вовсе не патриотизм, насаждаемый властями с остервенением последнего боя. В мире новых коммуникаций идеология перестала быть набором готовых идей, а стала набором стратегий для объяснения жизни. Главная стратегия — конспирология, то есть поиск во всем заговора. Злобой врагов, внешних и внутренних, объясняется положение дел в стране. Корыстью и карьеризмом художников объясняется состояние культуры. Глобальным потеплением объясняется изменение природы. И так далее. Об этом есть прекрасная книга историка Ильи Яблокова «Русская культура заговора». «Гарри Поттер» — это произведение о заговоре волшебников против обычных людей, «маглов». То есть «Гарри Поттер» проводит ту же идеологию, что и российская власть. Чистая суть этой идеологии — не на Первом канале, а на РЕН ТВ.

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Снова медпункт, доктор Носатов и Валерка. И снова в романе такой сцены нет, но я предполагаю, что... Снова медпункт, доктор Носатов и Валерка. И снова в романе такой сцены нет, но я предполагаю, что...
Снова медпункт, доктор Носатов и Валерка. И снова в романе такой сцены нет, но я предполагаю, что...

Снова медпункт, доктор Носатов и Валерка. И снова в романе такой сцены нет, но я предполагаю, что здесь со стола встала мёртвая девочка, превратившаяся в вампира.

Кинопоиск

— Где и у кого самые классные, на ваш взгляд, вампиры? В каких фильмах, книгах, играх?

— Я обожаю «Судьбу Иерусалима» Стивена Кинга. Других вампиров мне не надо. Но «Пищеблок», даже с вампирами, — не роман ужасов, как не роман ужасов, скажем, «Мастер и Маргарита», хотя там действуют сатана и его подручные.

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А это старшая пионервожатая Свистуха. И прекрасная Ирина Пегова. А это старшая пионервожатая Свистуха. И прекрасная Ирина Пегова.
А это старшая пионервожатая Свистуха. И прекрасная Ирина Пегова.

А это старшая пионервожатая Свистуха. И прекрасная Ирина Пегова.

Кинопоиск

— Что такое вампиризм в «Пищеблоке»? Это советская идеология? Это взрослый мир, противостоящий детскому? Просто обобщенное древнее, не готовое уступить новому?

— «Пищеблок» написан на основе теории меметики Ричарда Докинза. В русском изводе с ней лучше знакомиться по книге историка Ильи Носырева «Мастера иллюзий».

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Валерка стоит над доктором Носатовым. Похоже, доктор совсем отчаялся – кругом вампиры, что ему... Валерка стоит над доктором Носатовым. Похоже, доктор совсем отчаялся – кругом вампиры, что ему...
Валерка стоит над доктором Носатовым. Похоже, доктор совсем отчаялся – кругом вампиры, что ему...

Валерка стоит над доктором Носатовым. Похоже, доктор совсем отчаялся – кругом вампиры, что ему делать? И он, как советский человек, просто бухает.

Кинопоиск

Суть меметики в том, что все большие явления рассматриваются как информационные комплексы. Государство, религия, искусство, мораль — это комплексы идей, утверждений, поведенческих практик, и так далее. И эти комплексы ведут себя как биологические системы. Они соперничают друг с другом, истребляют друг друга, борются за место под солнцем. Так, например, борются друг с другом лес и степь. Или муравейники. По Докинзу история и есть борьба информационных комплексов.

Никто ведь не знает, что такое история. Народ считает, что это воля царей. Библия — что воля бога. Маркс — что борьба классов. Толстой — что «роевое движение народов». Гумилев — что всплески пассионарности. А Фоменко с Носовским утверждают, что истории вообще нет, есть только фейк. И никакая концепция истории — кроме воли бога, конечно, — не может объяснить крушение Советского Союза. А меметика может. По Докинзу информационный комплекс западного мира пожрал информационный комплекс советского мира. Люди в СССР просто решили жить, как на Западе, потому что им так интереснее. Бросили все и ушли из советского мира в западный мир — как со скучного кино на боевик.

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Это разговор Валерки с Серпом Иванычем Иероновым, пенсионером союзного значения, ветераном... Это разговор Валерки с Серпом Иванычем Иероновым, пенсионером союзного значения, ветераном...
Это разговор Валерки с Серпом Иванычем Иероновым, пенсионером союзного значения, ветераном...

Это разговор Валерки с Серпом Иванычем Иероновым, пенсионером союзного значения, ветераном Гражданской войны и главным вампиром – Стратилатом. Видно, Серп Иваныч объясняет пионеру, как устроена жизнь. Серпа Иваныча играет мэтр отечественного кинематографа – легендарный Сергей Шакуров.

Кинопоиск

И в «Пищеблоке» я описал взаимодействие информационных комплексов. Там их три. Первый комплекс — детство с его страшилками, загадками, играми, законами, фольклором и всем прочим. Второй комплекс — пионерство с его речевками, флагами, субботниками и смотрами. Третий комплекс — вампирство с его кровью, правилами и прочими ужасами. Детство — доминирующий комплекс. Пионерство — умерший, никому не нужный. Вампирство — угнетенный, но стремящийся к доминированию. Вампирство борется с детством. Чтобы победить, вампирство мимикрирует под мертвый, бессильный комплекс — под пионерство. Так происходит борьба по Докинзу.

Суть пионерства — идеология. Суть вампирства — эгоизм. Чтобы реализоваться, эгоизм принимает внешность идеологии. Так бывает всегда, когда идеология — мертвая, когда она не может защищаться от эгоизма. А идеология умирает тогда, когда она единственная. Так происходит в природе. Предположим, оставьте на Земле из всех животных только слонов — получится ли слоновий рай? Нет, слоны вымрут. И любая тоталитарная, то есть единственная в обществе идеология тоже умирает. Становится прибежищем для каких-нибудь вампиров. Поэтому в тоталитарном формате коммунизм превращается в террор, либерализм — в беспредел, христианство — в инквизицию, ислам — в джихад. Крах Советского Союза по Докинзу объясняется не ошибочностью социализма, а его тоталитарностью. Так что «Пищеблок» — это игра на тему меметики. Только не постмодернистская, а метамодернистская.

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Дом Серпа Иваныча и пионеры, которые пришли посмотреть по телевизору Олимпиаду-80. На таких... Дом Серпа Иваныча и пионеры, которые пришли посмотреть по телевизору Олимпиаду-80. На таких...
Дом Серпа Иваныча и пионеры, которые пришли посмотреть по телевизору Олимпиаду-80. На таких...

Дом Серпа Иваныча и пионеры, которые пришли посмотреть по телевизору Олимпиаду-80. На таких просмотрах гостеприимный Серп Иваныч и кусал своих жертв.

Кинопоиск

— Что или кого вы сегодня готовы назвать воплощением зла, подобным вампирам в старинной мифологии?

— Для меня воплощение зла, точнее, главный инструмент зла — глупость. В традиционном обществе она была просто недостатком знаний; в обществе модерна, в котором мы все и живем, она стала информационной технологией. В традиционном обществе глупость увечила картину мира, в обществе модерна создает ложную картину.

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Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в... Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в...
Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в...

Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в казёнщине лагеря, а Свистухе нужен порядок.

Кинопоиск

— Какие взрослые-наставники полезнее: те, которые строго исполняют предписанную им функцию, или те, кто тащит детей в походы, организует кружки или зазывает к себе домой смотреть Олимпийские игры? Имеются в виду педагоги, вожатые, руководители волонтеров. Лучше учитель-сухарь, преподающий «от сих до сих», или тот, кто набивается школьникам или воспитанникам в друзья?

— Кто «набивается» — вообще не нужен. Кто становится по заслугам — да, очень нужен. Однако и «сухари» тоже необходимы, если они знают свой предмет. Наставники должны быть разные, но обязательно честные. Разнообразие наставников — залог гармоничного развития человека.

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Доктор Носатов разговаривает с вожатым Игорем. Судя по лицу доктора, речь идет о вампирах. Доктор Носатов разговаривает с вожатым Игорем. Судя по лицу доктора, речь идет о вампирах.
Доктор Носатов разговаривает с вожатым Игорем. Судя по лицу доктора, речь идет о вампирах.

Доктор Носатов разговаривает с вожатым Игорем. Судя по лицу доктора, речь идет о вампирах.

Кинопоиск

— Можно ли говорить о том, что в своих произведениях вы используете ностальгию как инструмент для развлечения читателя? Не считаете ли эксплуатацию ностальгии в современных медиа избыточной? Речь о постах и журналистских публикациях формата «Знакомо? Узнали?»

— Постами и публикациями формата «Знакомо? Угадали?» я не интересуюсь. И в тех медиа, которыми я пользуюсь, ностальгия — не тема. А вообще переосмысление советского прошлого в современной культуре я считаю делом правильным, хотя и не самым главным, но идеализация того времени — занятие глупое и даже пагубное. Лично я не испытываю никакой ностальгии по советскому времени, так что и эксплуатировать ностальгию я не могу — мне скучно писать о том, чего не чувствую. «Советское» в «Пищеблоке» я применял совсем для других целей. И для вовлечения читателя, то есть для интерактива, нужен сюжет, а не картинки. Картинками внимания не удержать.

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Это вожатый Игорь и директор пионерлагеря в исполнении блистательного Николая Фоменко. Видно, Игорь... Это вожатый Игорь и директор пионерлагеря в исполнении блистательного Николая Фоменко. Видно, Игорь...
Это вожатый Игорь и директор пионерлагеря в исполнении блистательного Николая Фоменко. Видно, Игорь...

Это вожатый Игорь и директор пионерлагеря в исполнении блистательного Николая Фоменко. Видно, Игорь пришел рассказать о вампирах, а директору вампиры по барабану: они же не нарушают порядок – не воруют, не хулиганят, не дерзят старшим.

Кинопоиск

— В 80-е дети матерились? Матерятся сейчас. Как полагаете, наступит ли эпоха, когда обсценная лексика перестанет быть таковой — и ее перестанут законодательно запрещать в произведениях, демонстрируемых публично? Нужно ли детей от нее оберегать сейчас с тем рвением, с которым это делает государство?

— Бывало, что дети матерились, но гораздо реже — и не при взрослых, и не в школе. Но дело не в культуре общения. Я считаю мат социальным, а не культурным явлением. Есть очень точное наблюдение культуролога Вадима Михайлина, изложенное им в книге «Тропа звериных слов». Суть наблюдения в том, что наша речь соответствует пространству, в котором мы находимся. В публичном пространстве, например, на работе, мы говорим официально или с пафосом. В приватном пространстве, например, дома, мы сюсюкаем или шутим. А мат — это язык войны или охоты. Так что проблема мата не в деградации культуры, а в том, что дом, двор или школа стали пространством войны. Когда общество восстановит конвенции, сделает свою жизнь более разумной и благополучной, мат уйдет из детской речи, потому что детство перестанет быть войной.

— У «Пищеблока» возможно продолжение с повзрослевшими героями, как в кинговском «Оно»?

— Лично я такого продолжения писать не буду. Я уже сказал все, что хотел. Но у сериала «Пищеблок» продолжение с повзрослевшими героями очень даже возможно.

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