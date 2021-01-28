Умер Василий Лановой

Точные причины смерти народного артиста СССР не раскрываются, однако известно, что в начале января Лановой вместе с супругой заболел COVID-19. Актер был госпитализирован в больницу, и поначалу в его окружении в целом позитивно оценивали состояние звезды советского кино. Однако уже утром 28 января в СМИ появились тревожные новости — как передавал Telegram-канал Mash, артиста перевели в реанимацию в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Также источник утверждал, что Лановой в ходе последних дней сдал несколько отрицательных тестов на коронавирус.

Реклама

Свои соболезнования в связи со смертью великого актера выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой.

Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

Народный артист СССР Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве в семье работников химического завода. Его родители были крестьянского происхождения и переехали в столицу из села Стримба в Одесской области, когда в 1931 году там начался голод. В столице им помог устроиться брат отца Василия Ланового.

Когда началась Великая Отечественная война, Лановой был на отдыхе с бабушкой в Стримбе, а его родители остались в Москве. Из-за военных действий они три года не могли связаться со своими родственниками. Фашистские войска оккупировали территорию, на которой оказался Лановой. Один из немцев издевался над ребенком и выпустил две автоматные очереди ему над головой. Тот остался заикой и долго работал с логопедом. Восстановить речь помогли песни, которые врач посоветовал ему петь вслух.

Когда мать Василия Ланового узнала об освобождении Стримбы, она перевезла ребенка обратно в Москву. Актерскую карьеру Лановой решил начать, увидев спектакль «Том Сойер» драматического кружка в ДК культуры завода им. Лихачева. Он поступил в театральную студию при ДК ЗИЛ и дебютировал на сцене в постановке «Дорогие мои мальчишки» в 1948 году. Первая же его главная роль в спектакле «Аттестат зрелости» в 1951 году завоевала труппе первое место на смотре художественной самодеятельности, а сам Лановой получил денежную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.

За полтора месяца до получения школьного аттестата он узнал о наборе абитуриентов в театральное училище имени Щукина.

«Всерьез о профессии актера я тогда еще не думал. Просто хотелось проверить себя. Всего комиссией было просмотрено около ста пятидесяти абитуриентов, а приняты только двое – я и Кюнга Игнатова», — вспоминал Лановой.

Однако такой триумф показался ему слишком легким, поэтому выбор был сделан в пользу факультета журналистики. Но на первом же курсе Лановой согласился сняться в киноверсии «Аттестата зрелости» Татьяны Лукашевич. Фильм ждал успех, и Лановой все-таки перевелся из МГУ в Щукинское училище.

В 1956 году Лановой появился в главной роли в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Павел Корчагин». Звездой картины должен был стать Георгий Юматов, однако из-за болезни режиссерам пришлось срочно искать ему замену. Они увидели Ланового на съемках в соседнем павильоне и доверили большую роль студенту третьего курса.

После окончания училища Лановой сразу же поступил в труппу театра им. Вахтангова. Главный режиссер Рубен Симонов поначалу не давал больших ролей молодой кинозвезде.

«Когда я окончил в 1957 году театральный институт, «Щуку», Рубен Николаевич взял меня в театр и сказал: «Вася, я вам год не буду давать никаких ролей, только массовку». А у меня уже кинокартины вышли, Павка Корчагин. Я говорю: «А в чем дело?» «В вашей речи очень много «украиноидов», понимаете? Вот вы год и будете слушать, как разговаривают наши замечательные актеры», — рассказывал актер.

Только когда Лановой получил приглашения одновременно из Театра им. Моссовета и «Современника», ему наконец доверили главную мужскую роль в спектакле «Принцесса Турандот». За ней последовали постановки «Каменный гость», «Конармия», «Антоний и Клеопатра», «Мария Тюдор» и другие.

Кинозрителям 60-х Лановой запомнился ролями в экранизациях романов «Алые паруса» Александра Грина, «Коллеги» Василия Аксенова, а также «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого. Особую любовь публики завоевала его эпизодическая роль в фильме «Полосатый рейс».

Однако главной работой для него стал фильм «Офицеры» 1971 года. История людей на фоне событий первой половины XX века была признана лучшей картиной по итогам опроса читателей журнала «Советский экран», а Ланового назвали лучшим актером года.

Важную роль в карьере Ланового сыграли фильмы по книгам Юлиана Семенова. После съемок в «Семнадцати мгновениях весны» он еще трижды играл в экранизациях произведений популярного писателя: «Вожка», «Петровка, 38» и «Огарева, 6».

В 80-е годы Лановой реже снимался в кино. Большую часть своего времени он стал уделять театру, где начал преподавать сценическую речь. В следующем десятилетии на экраны вышли фильм «Барышня-крестьянка» по мотивам произведений Пушкина и биографический фильм об Александре I «Незримый путешественник».

В новом тысячелетии Лановой преимущественно снимался в сериалах. Из наиболее заметных работ актера стали роли Юрия Андропова в «Брежневе» и современная телевизионная адаптация «Офицеров», где Лановой сыграл отца одного из героев-ветеранов войны в Афганистане.

В 2013 году Лановой и его супруга Ирина Купченко на время прекратили контакты с прессой и перестали появляться на публике после смерти их сына Сергея. В 2019 году Лановой отметил свой 85-й день рождения на сцене театра им. Вахтангова спектаклем «Посвящение Еве», который шел в театре с 1999 года.

«Дорогие друзья, как я вам благодарен! Как я вам бесконечно благодарен! Потому что для меня Театр Вахтангова был всегда родным домом. Были концерты, филармония, кино, училище, преподавания. Но театр всегда был для меня родным домом, и я уже 62-й год работаю в Театре Вахтангова!» — обратился он к зрителям.

За свою карьеру Василий Лановой сыграл более 80 ролей в кино и более 60 на театральной сцене.