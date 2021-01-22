Конвейер приквелов: готовится новый сериал по вселенной «Игры престолов»

В настоящее время приквел «Игры престолов» находится на начальной стадии разработки, пишут Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. У проекта пока нет сценариста и режиссера. Однако известно, что в его основу лягут события, описанные в цикле «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина.

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Героями произведений являются странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, молодой принц Эйегон Таргариен. Действия разворачиваются за 90 лет до событий, описанных в серии «Песнь льда и пламени». Именно по последней снят сериал «Игра престолов».

Издание уточняет, что один эпизод приквела будет длиться час. Тем временем представители HBO и сам Мартин отказались от комментариев.

Согласно инсайдерам, создание приквела является приоритетной задачей HBO, виной тому успех «Игры престолов». В 2019 году последнюю серию саги посмотрели рекордное для компании количество зрителей из США — 19,3 млн человек. Сериал обошел по просмотрам некогда самый популярный проект в истории HBO — «Клан Сопрано» (13,4 млн человек). Многие фанаты, впрочем, остались недовольны финалом. Петицию с требованием переснять его подписали больше миллиона человек. В тексте обращения, в частности, говорилось, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс «не справились с поставленной задачей».

Тем временем программный директор телеканала HBO Кейси Блойс в интервью The Hollywood Reporter назвал завершение шоу логичным и пришел к выводу, что оно не могло удовлетворить всех поклонников. Тогда же Блойс заявил, что у «Игры престолов» не будет прямых сиквелов, а персонажи сериала не появятся в приквелах и спин-оффах.

Если информация подтвердится, проект, основанный на «Повестях о Дунке и Эгге», станет уже вторым по счету приквелом «Игры престолов». В 2022 году HBO представит сериал «Дом драконов». Эту новость официально подтвердил в январе прошлого года генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар.

«Дом драконов» снимут по книге «Пламя и кровь». Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального шоу. Новый сериал расскажет историю дома Таргариенов.

Приквел будет состоять как минимум из десяти серий. Автор оригинальных книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин будет курировать производство на всех этапах — от написания сценария до самого съемочного процесса. В качестве сценариста выступит Райан Кондал, известный по работе над сериалом «Колония». Других подробностей о шоу пока нет.

В октябре 2019 года HBO сообщил о закрытии другого приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс в главной роли. Съемки свернули после показа пилотного выпуска. Действие этого шоу происходило вообще за 8000 лет до событий оригинального сериала. Проект имел рабочее название «Долгая ночь» и, вероятно, должен был рассказать историю Короля Ночи.