«Ты меня бьешь, чудовище»: Бузова рассталась с Давой после свадьбы на Мальдивах

Утром 22 января певица Ольга Бузова опубликовала у себя в Instagram пост, в котором недвусмысленно намекнула на расставание с блогером Давой (Давид Манукян). По словам артистки, она до сих пор любит мужчину, но тот «творит страшные вещи», не оставляя шансов на сохранение отношений.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи, — подчеркнула Бузова. — Я умоляю: не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас.

Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через три часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите — не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу».

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Кроме того, певица выложила несколько Instagram-историй, посвященных расставанию. В частности, она опубликовала скрин переписки с предположительно самим Давой. В диалоге с блогером Бузова угрожает, что может рассказать его матери, «какое он чудовище».

«Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле? [Что] ты меня бьешь, плюешь в лицо? И как оскорбляешь?» — спросила у него артистка.

Позднее Бузова призналась, что не знает, правильно ли она поступает в этой ситуации или нет. «Но мне [все равно], — продолжила Бузова со слезами на глазах. — Да, и так бывает. Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Мне [плохо]. Я могу ошибаться, простите меня все. Но вот сейчас — так...»

В комментариях певицу поддержали многие ее коллеги по шоу-бизнесу, включая Лолиту Милявскую, Марию Погребняк, Викторию Боню, Андрея Малахова и Леру Туманову. «Я люблю тебя»; «Все будет хорошо»; «Твои люди всегда с тобой»; «Жаль, что на тебе человек сделал имя, деньги, людей»; «Я люблю тебя, моя девочка», — подбодрили они знаменитость.

Сам Дава еще до серии постов Бузовой опубликовал в соцсетях обращение к подписчикам, пообещав «продолжать свой контент, что бы не происходило в жизни».

«Я занимаюсь свои любимым делом, я сейчас участвую в проекте («Танцы со звездами» — «Газета.Ru»), танцую для вас, все эти номера готовлю, чтобы вы насладились. <...> Мы все взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимаю и поддержку», — сказал блогер.

При этом публичные обвинения Бузовой в рукоприкладстве и ее сообщения о расставании Манукян на момент написания материала никак не прокомментировал.

По информации СМИ, отношения Бузовой и Давы начались около полутора лет назад. В начале этого января пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Впоследствии Манукян подтвердил, что они с певицей действительно поженились. Однако некоторые поклонники отнеслись к этому решению звезд с недопониманием, вспомнив, что в прессе еще в прошлом году писали о разладе в их отношениях.

До романа с блогером Бузова состояла в браке с футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым. Громкий развод пары произошел в 2016-м. Вскоре после разрыва бывшая участница «Дома-2» выпустила один из главных своих хитов «Мало половин».