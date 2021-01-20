Свободу рэперам: кто остался недовольным амнистиями Трампа

Накануне истечения полномочий на посту президента США Дональд Трамп амнистировал 73 человека и примерно стольким же смягчил наказание. Полный список бенефициаров последней милости бывшей главы государства опубликован на сайте Белого дома.

Реклама

Среди прочих был помилован обладатель пяти престижных музыкальных премий «Грэмми» Лил Уэйн (настоящее имя — Дуэйн Майкл Картер-младший), а его коллеге — рэперу Кодаку Блэку (настоящее имя — Билл К. Капри) был сокращен тюремный срок.

Оба музыканта находились в заключении за правонарушения, связанные с хранением оружия.

В 2019-м году Лил Уэйн был уличен в незаконном хранении огнестрельного оружия, спустя год он признал себя виновным. Однако согласно заявлению администрации президента, Картер принимал активное участие в благотворительности, в частности он поддерживал крупными суммами научно-исследовательские медицинские учреждения и банки продовольствия. Кроме того, Лил Уэйн был одним из немногих представителей темнокожего сообщества США, выступившим со словами поддержки Трампа в преддверии выборов главы государства.

Кодак Блэк был приговорен к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки оружия в ноябре 2019 года. В пресс-релизе Белого дома отмечается, что рэпер отбыл почти половину своего срока, активно поддерживал благотворительные инициативы, одной из которых было «обеспечение образовательными ресурсами студентов, малоимущих и семей погибших сотрудников правоохранительных органов».

Помилование рэперов вызвало негодование у многих пользователей соцсетей. В Twitter, где аккаунт Трампа заблокирован на неопределенное время, появились рассерженные комментарии. «Нет Эдварда Сноудена, но есть Лил Уэйн?»; «Трамп только что амнистировал Лил Уэйна. И только я подумал, что 2021 не может быть еще более странным»; «Лил Уэйн на свободе, а Джо Экзотик — нет. Показательное завершение президентского срока Трампа», — писали пользователи.

Далеко не все, кто рассчитывал на амнистию Трампа, нашли свое имя в списке. Сторонникам героя документального хита Netflix «Король тигров» Джо Экзотика (настоящее имя — Джозеф Шрибвогель, а позже — Джозеф Мальдонадо-Пассаж, по фамилиям двух своих мужей Трэвиса Мальдонадо и Дилана Пассажа) не удалось повлиять на решение скандального политика. Миллионер отбывает 22-летний тюремный срок после того, как был признан виновным в заговоре с целью убийства зоозащитницы Кэрол Баскин, а также по нескольким пунктам обвинения в жестоком обращении с животными и подделке документов.

За день до публикации списка амнистированных команда юристов Джо Экзотика заявила прессе, что они уверены в том, что подзащитный будет помилован. В связи с этим, в день предполагаемого освобождения бывшего смотрителя зоопарка его ожидал лимузин у ворот техасской тюрьмы.

Примечательно, что глава команды юристов Экзотика Эрик Лав все еще надеется, что помилование будет объявлено позднее. Об этом он написал в Твиттере. По словам Лава, первое, что захочет сделать Джо после освобождения — это прическу. После чего, вероятно, он захочет пиццу и стейк.

Возможность амнистии для Экзотика позже прокомментировала зоозащитница Кэрол Баскин, взявшая на себя контроль над старым зоопарком в Оклахоме. Она убеждена, что у человека, выстрелившего пяти тиграм в голову, чтобы освободить место в клетке для цирка, который собирался заплатить ему за передержку их тигров в межсезонье, нет никаких шансов на помилование.

«Джо Мальдонадо-Пассаж находится там, где ему и следует находиться», — написала она в электронном письме порталу Insider.

Решение Трампа также разочаровало рэпера и продюсера Снупа Догга. Музыкант лоббировал освобождение соучредителя Death Row Records Майкла Харриса, отбывающего срок за покушение на убийство и распространение наркотиков.

Примечательно, что в начинаниях Снупа по воздействию на Трампа есть одно серьезное препятствие. В 2017 году рэпер недвусмысленно выразил свою ненависть к бывшему президенту, изобразив того в виде клоуна Рональда Клампа в клипе на трек «Lavender».