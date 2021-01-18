«Надо спасать»: директор Алибасова сообщил, что его удерживают в квартире

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсеру не дают увидеться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Они помирились после оформления развода, но теперь актриса не может попасть к Алибасову в квартиру.

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«Что касается состояния здоровья Бари Каримовича, то оно, мягко говоря, плохое. Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет», — заявил Горжанкин телеканалу РЕН ТВ.

В настоящий момент Алибасов находится в своей квартире под надзором некоего мужчины, нанятого помощником продюсера Сергеем Моцарем и его сыном. Горжанкин считает, что таким образом Алибасов-младший контролирует финансы отца.

По словам представителя артиста, недавно в его квартире должна была состояться «сенсационная съемка» для телеканала. Но сын не впустил операторов и потребовал 780 тыс. рублей на свою карту. Кроме того, Алибасов-младший якобы заявил Горжанкину, чтобы тот перевел ему деньги за участие продюсера в ток-шоу. Пиар-директор отказался, тогда сын артиста сказал ему, что он уволен.

«Не считаю его заявление легитимным, так как он не брал меня на работу, чтобы так заявлять. А передачу любой информации им от лица Бари Каримовича я воспринимать не намерен. Для меня это недостоверная информация или информация под давлением», — прокомментировал пиар-директор.

Слова Горжанкина подтвердила в разговоре с ФАН адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, у Алибасова отобрали телефон. При этом в квартиру якобы никого не впускают и не выпускают.

«По просьбе Лидии Николаевны в субботу, 16 января, мы приехали к дому Алибасова. Однако дверь оказалась закрыта. На телефонные звонки никто не ответил», — рассказала адвокат.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к Анне Шукшиной, внучке актрисы. Она сказала, что впервые услышала об удержании Алибасова в квартире, в связи с чем не может высказаться по этой теме.

В конце декабря 2020 года Алибасов был госпитализирован с сильнейшими ушибами и подозрением на сотрясение мозга. Со слов Горжанкина, продюсер группы «На-на» упал с лестницы. При этом Алибасов не смог четко сказать, каким образом он упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте, а не ходит пешком. Тем временем сын Алибасова предположил, что на отца могло быть совершено покушение.

Незадолго до этого продюсер вызвал себе «скорую» из-за проблем «с глотанием», но медики не могли попасть к нему в квартиру. К месту событий приехали полицейские, чтобы выломать дверь, но внезапно продюсер повернул ключ и впустил врачей.

В декабре минувшего года Алибасов и Федосеева-Шукшина оформили заявление о расторжении брака. Оно пока не вступило в законную силу, поэтому формально продюсер и актриса еще являются мужем и женой.