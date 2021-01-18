«Не твое время, богатый белый мальчик»: Эванса обвинили в попытке затмить темнокожего Кэпа

Слухи о возможном возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка начали распространяться в сети еще до выхода блокбастера «Мстители: Финал», где Кэп в его исполнении (казалось) окончательно и бесповоротно ушел на пенсию. Долгое время источники, сообщавшие о камбэке актера, не вызывали особого доверия, однако в середине января о переговорах Криса с Marvel написал авторитетный Deadline. Согласно инсайдеру издания, в привычной всем роли Эванс может появиться как минимум в одном фильме киновселенной, но это не будет сольная лента о Капитане Америка. Студия пока что никак не прокомментировала данную информацию, а Эванс написал в Twitter, что слышит о переговорах впервые (но ему не все поверили).

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Несмотря на отсутствие официального подтверждения, слухи о возвращении актера вызвали широкий резонанс. Одни поклонники франшизы переживают, что подобный шаг ослабит эффект концовки «Финала», другие — обеспокоены судьбой Сокола, которого играет темнокожий актер Энтони Маки. В одной из финальных сцен последних «Мстителей» состарившийся герой Эванса передал легендарный щит своему другу Сэму «Соколу» Уилсону, тем самым фактически сделав его новым Кэпом. По мнению фанатов Маки, возвращение Криса к роли Роджерса может привести к тому, что новопровозглашенный Капитан Америка недополучит заслуженного внимания.

friendly reminder that Sam wilson/Anthony mackie is captain America pic.twitter.com/OC1OZo5Ebu — mime | falcon&wintersoldier; march 19th | (@frumosseb) January 14, 2021

«Крис Эванс оставил роль Капитана Америка. У тебя было время, чтобы сиять, богатый белый мальчик. Теперь очередь Энтони Маки»; «Я полностью согласна с тем, чтобы видеть больше контента с Крисом Эвансом, но может ли Энтони Маки уже получить этот гребаный щит, ребята?»; «Я просто хочу снова увидеть Стива Роджерса, но не как Капитана Америка. Он сам решил, что Сэм продолжит роль Кэпа»; «Крис! Вот зачем ты вернулся в Marvel? Ведь уже завершили ветку со Стивом, его даже старым показали»; «Несмотря на любовь к Крису в качестве Кэпа, я хочу видеть Капитаном Маки. Думаю, будет прекрасно, если эта должность достанется темнокожему», — написали поклонники франшизы в Twitter.

Американский комик и продюсер Рой Вуд-младший тоже заявил, что любит творчество Эванса, но не хотел бы снова видеть его в роли Роджерса.

«Уважаю Криса Эванса, но улицы хотят, чтобы Энтони Маки был Капитаном Америкой. Капитан сокол, Темнокожая птица или как там, черт возьми, его хотят назвать», — подчеркнул юморист.

Также в сети появились предсказания, что Эванс вернется в образе пожилого Капитана Америка, каким он предстал в последних сценах «Мстителей: Финал».

Here's how Chris Evans' Captain America could potentially return to the MCU: https://t.co/rGJyMzQ93b pic.twitter.com/PXfuP2b1TT — IGN (@IGN) January 16, 2021

В 2011 году Эванс дебютировал в роли Капитана в фильме «Первый мститель». Затем его персонаж появлялся в «Мстителях», «Другой войне», «Эре Альтрона», «Противостоянии», «Человеке-пауке», «Войне бесконечности» и финальных «Мстителях». Впервые об уходе от роли Капитана Америка Эванс заявил в 2018 году.

«Официально закончил с «Мстителями». Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль на протяжении восьми лет было честью. Спасибо каждому, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале! Бесконечно благодарен», — написал актер.

В 2019 году в интервью Variety Эванс заявил, что не исключает возвращения к роли Кэпа, но не видит в этом необходимости.

«Это не сложно. Но и не то чтобы необходимо. У меня сейчас другие роли. Я думаю, что у Кэпа хорошо закончилась история. Я думаю, что авторы проделали действительно ценную работу, позволив ему завершить свое путешествие. Если говорить о возвращении к персонажу, то это точно не вопрос денег. И это не зависит от пожеланий фанатов. Важнее то, что мы таким образом хотим сказать? Как это поможет истории? Многие элементы должны собраться вместе, чтобы это произошло», — говорил Эванс.

Помимо перевоплощения в Капитана Америка, актер исполнил роли в фильмах «Достать ножи», «Скотт Пилигрим против всех», «Одаренная», «Пекло», «Сквозь снег», «Прежде чем мы расстанемся» и других.

Энтони Маки же в основном известен именно как Сокол в фильмах Marvel. Также он снимался в лентах «Три девятки», «Охотники на гангстеров», «Кровью и потом: Анаболики» и «Пятая власть». В марте 2021 года на Disney+ выйдет мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» с Маки в главной роли.