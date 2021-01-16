Садомазохизм и порноактеры: как были сняты знаменитые секс-сцены

Семиминутная сцена изнасилования героини Моники Беллуччи, переходящая в сцену жестокого избиения огнетушителем в гей-клубе, создана настолько натуралистично, что некоторым зрителям во время показа на Каннском фестивале в 2002 году потребовалась медицинская помощь. Ноэ снял семь непрерывных дублей, но ни один из них его не удовлетворил. Финальный результат был достигнут путем нескольких склеек и компьютерной графики. Кровь на лице Беллуччи и гениталии насильника были добавлены уже на этапе постпродакшена. Сами съемки, по словам режиссера, происходили при застегнутой ширинке.

close Кадр из фильма «Необратимость» (2002) Кадр из фильма «Необратимость» (2002) Canal+

Ларс фон Триер снимал «Идиотов» строго по заветам «Догмы 95», но одно правило нарушил: для съемки оргии, которую устраивают члены левой коммуны, притворяющиеся инвалидами, пришлось привлечь дублеров из порноиндустрии. К помощи порноактеров Триер обращался при создании фильмов «Антихрист» и «Нимфоманка». В последнем актеры имитировали сексуальные сцены, а затем те же действия повторяли дублеры. «Все, что выше талии, относится к звезде, то, что ниже — дублер», — объясняла в интервью The Hollywood Reporter продюсер «Нимфоманки» Луиза Вест.

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«Жизнь Адель» («La vie d'Adèle» / «Blue Is The Warmest Color»), Абделатиф Кешиш

Шестиминутную сцену секса героинь Леа Сейду и Адель Экзаркопулос снимали по пять часов на протяжении десяти дней. В интервью актрисы в один голос заявляли, что пережитый опыт ужасно их вымотал — дело в том, что они ничего не смыслили в лесбийском сексе. Автор романа, по которому была снята «Жизнь Адель», назвала постельные сцены двух девушек «ненатуральными», прежде всего из-за «хирургического» изображения гениталий: хотя актрисы были полностью обнажены, поверх их половых органов были наложены силикон и гипс. Тем не менее «Жизнь Адель» остается важным для репрезентации ЛГБТК+ кино.

close Кадр из фильма «Жизнь Адель» (2013) Кадр из фильма «Жизнь Адель» (2013) Canal+

Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон в постельной сцене? Не совсем. В фантастической мелодраме «Она» режиссер Спайк Джонз меняет представление о киберсексе. По сюжету интроверт-романтик Теодор влюбляется в умную операционную систему по имени Саманта (прямо как у героини «Секса в большом городе») с голосом Йоханссон. Пару задушевных разговоров и Теодор начинает регулярно брать Саманту с собой в постель.

«Империя чувств» («Ai no korîda»), Нагиса Осима

Вышедший в конце 70-х фильм Нагисы Осимы «Империя чувств» вызвал международный скандал — в США и Европе его запретили к широкому показу, а на родине режиссера в Японии выпустили в укороченном варианте. В ленте впервые был показан настоящий минет и исследовалась тема садомазохизма. Даже сейчас, после нескольких поколений, выросших на интернет-порно со всевозможным фетишами, многое из показанного в «Империи чувств» может показаться чересчур откровенным. Здесь, помимо практик доминирования и удушения, показаны кастрация и манипуляции с куриным яйцом.

Сам Нагиса Осима рассказывал, что съемки картины проходили в строжайшей секретности, никаких посторонних глаз на площадке не было. Дело в том, что съемочная группа опасалась полицейских рейдов. Как известно в Японии до сих пор приняты одни из самых строгих законов относительно изображения гениталий на экране. Самые же скандальные сцены снимались при минимальном количестве людей, чтобы актеры как можно менее дискомфортно себя чувствовали.

close Кадр из фильма «Империя чувств» (1976) Кадр из фильма «Империя чувств» (1976) Oshima Productions

Многие помнят Уорхола по картинам с изображением банки супа «Кэмпбелл» и портретам Мэрилин Монро и забывают о том, что он был плодовитым режиссером. По сюжету снятого в 1969 году фильма «Грустное кино» герои все 133 минут хронометража тусуются в своей нью-йоркской квартире, рассуждают о войне во Вьетнаме, принимают душ и занимаются сексом. Показ фильма прошел гладко лишь в Нью-Йорке. В Беркли, штат Калифорния, кинотеатр, рискнувший показать ленту, оштрафовали на $250 за непристойность. По словам Уорхола, актерам Луи и Виве Уолдонам не приходилось ничего имитировать — в жизни они были мужем и женой.