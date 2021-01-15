Киркорову и Шуфутинскому хотят запретить въезд в Литву

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что по вопросу запрета въезда в Литву Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому была сформирована рабочая группа. Чтобы внести артистов в «черный список», ей предстоит найти для этого «четкие правовые основания», пишет ТАСС.

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«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», — сказал Ландсбергис на брифинге в пятницу, 15 января.

Шуфутинский в разговоре с новостным агентством «Спутник. Литва» заявил, что позиция МИДа ему непонятна. Исполнитель подчеркнул, что с уважением относится к Литве и собирает в стране полные залы.

«Считаю, что это полнейшая глупость. Хотя это все, может быть, какая-то раздутая штука, которая ничего не стоит и завтра исчезнет опять, как заинтересованность в ней совершенно пропадет», — сказал Шуфутинский.

«Газете.Ru» не удалось связаться с Филиппом Киркоровым и его представителями на момент написания заметки.

Певец Стас Пьеха, считающий Литву своей второй родиной, в разговоре с «Газетой.Ru» заступился за исполнителей. По мнению артиста, в их выступлениях нет никакой пропаганды, кроме «роскошного стиля жизни».

«Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу», — прокомментировал заявление литовского МИДа Пьеха.

Накануне глава Комитета национальной обороны и безопасности (КНБО) Литвы Лауринас Касчюнас возмутился тем, что организаторы гастролей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве получили около €30 тыс. на покрытие убытков из-за переноса концертов. По мнению политика, деньги литовских налогоплательщиков тратятся на поддержку предпринимателей, которые привозят «артистов Путина». Касчюнас также потребовал МИД пересмотреть критерии, по которым составляют списки нежелательных для въезда в Литву лиц, чтобы «избежать подобных абсурдных ситуаций в будущем».

«Всего этого не было бы, если бы у нас была система, которая позволяла бы таких людей, как Тимати, Шуфутинский или Киркоров, внести в список нежелательных лиц», — написал Касчюнас в Facebook.

Глава КНБО отметил, что несколько лет назад уже обращался в МИД с требованием изменить критерии попадания в «черный список», но ведомство его игнорировало.

«Поэтому сегодня мы наблюдаем очень неприятную ситуацию, когда, даже не отменив, а только передвинув выступления, компании, которые организовывают концерты артистов Путина, получат выплаты из карманов налогоплательщиков», — добавил Касчюнас.

Литовские консерваторы ранее уже предлагали внести в список нежелательных лиц Киркорова из-за его выступления в Крыму. В 2018 году Лауринас Касчюнас также возмутился тем, что певец прибыл на избирательный участок в российское посольство в Вильнюсе на голосование во время выборов президента России.

В мае 2019 года въезд в Литву запретили Григорию Лепсу. В качестве «причины» литовские власти упоминали статьи из американских СМИ о причастности певца к криминальным структурам, а именно — некой группировке «Братский круг». Указывалось, что Лепс якобы выполнял «курьерскую функцию», то есть переводил деньги различным людям от лидеров групп. Сам музыкант не скрывал, что знаком с предполагаемым руководителем организации Владиславом Леонтьевым. «Чем они занимаются, я могу знать или подозревать, но я в это не полезу — это не мое», — рассказывал «Русской службе Би-би-си» Лепс.

Литва — не первая страна Балтии, которая поднимает вопрос о запрете на въезд в свою территории российских музыкантов. В 2014 году Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российским исполнителям Олегу Газманову и певице Валерии. По мнению властей, артисты «агрессивно поддерживали» присоединение Крыма и критически отзывались о политике Киева.