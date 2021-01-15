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Плейлист недели: Лана Дель Рей, Oxxxymiron и Foo Fighters

Что послушать: 6 лучших песен и клипов недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из клипа Lana Del Rey Кадр из клипа Lana Del Rey
Кадр из клипа Lana Del Rey 'Chemtrails Over The Country Club'

Кадр из клипа Lana Del Rey 'Chemtrails Over The Country Club'

Lana Del Rey/YouTube
Лана Дель Рей попадает в автокатастрофу и становится волчицей в клипе на песню «Chemtrails over the Country Club», Foo Fighters ностальгируют по 2000-м, а отечественные музыканты поют песни на стихи Осипа Мандельштама: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях недели.
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Лана Дель Рей — «Chemtrails over the Country Club»

Лана Дель Рей выпустила заглавный сингл ее предстоящего альбома «Chemtrails over the Country Club» и клип к нему. В видео глянцевые декорации, характерные для Америки 50-60-х, внезапно оборачиваются ночным кошмаром с волками и вампирами. Новая пластинка выйдет 19 марта. Ее спродюсировал Джек Антонофф, с которым Лана попытается повторить успех своего последнего релиза «Norman Fucking Rockwell!».

Flo Milli — «Roaring 20s»

Рэперша Flo Milli поделилась новым синглом «Roaring 20s». Это первая песня артистки после выхода в прошлом году микстейпа «Ho, why is you here?», который тепло приняли критики и слушатели. Спродюсировал трек Kenny Beats. В его основу лег засэмплированный фрагмент «If I Were A Rich Man» из мьюзикла «Скрипач на крыше». В настоящий момент Flo Milli работает над дебютным альбомом.

«Раскаты»— «Негатив»

Самарская группа «Раскаты» представила одноименный мини-альбом, в который вошли шесть песен. Бойкий и очень громкий нойз-панк в лучших традициях Sonic Youth.

Foo Fighters — «Waiting On A War»

5 февраля рокеры Foo Fighters во главе с Дэйвом Гролом отметятся десятой по счету пластинкой «Medicine at Midnight». Пока можно послушать песню «Waiting On A War» — ностальгическую балладу под акустическую гитару в духе ранней «Times Like These».

Oxxxymiron — «Стихи о неизвестном солдате»

Oxxxymiron, Noize MC, Илья Лагутенко, Леонид Агутин, IOWA, Володя Котляров («Порнофильмы»), OQJAV, Zoloto и другие исполнители записали трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Осипа Мандельштама. 14 января 2021 исполнилось 130 лет со дня рождения поэта.

Perfume Genius и Boy Harsher — «Your Body Changes Everything»

Майк Адреас (он же Perfume Genius) анонсировал альбом ремиксов на все треки из последнего лонгплея «Set My Heart on Fire Immediately». Релиз выйдет 19 февраля, в его записи поучаствовали Westerman, Jenny Hval, A. G. Cook, Danny L Harle и многие другие продюсеры и музыканты. Первым сингл «Your Body Changes Everything» переосмыслил дуэт Boy Harsher.

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