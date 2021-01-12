«Прислушались к фанатам»: «Веном» может получить рейтинг R

Первый «Дэдпул» стартовал в прокате в 2016 году и при скромном бюджете в $58 млн собрал в мире $783 млн. Через два года вышел сиквел боевика: вторая часть, на производство которой было потрачено уже $110 млн, заработала чуть больше — $786 млн. Дилогия вплоть до появления «Джокера» ($1,063 млрд в мире) с Хоакином Фениксом в главной роли занимала две первые строчки в списке самых кассовых лент планеты с R-рейтингом.

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В конце 2018 года на экраны также вышел «Жил-был Дэдпул» — видоизмененная версия сиквела, сделанная под рейтинг PG-13 (под семейную аудиторию). Однако удаление сцен с насилием и кровью не принесло авторам успеха — «рождественский» «Дэдпул» провалился в прокате, заработав в мире всего $51 млн.

В 2020 году портал WeGotThisCovered со ссылкой на инсайдера утверждал, что новые фильмы киновселенной Marvel Studios о приключениях Дэдпула будут делать под рейтинг PG-13. По словам источника, глава Marvel Studios Кевин Файги мог изменить свое видение супергеройского кино под давлением Disney. Права на экранизацию приключений Дэдпула, перешли к компании (и ее подразделению Marvel Studios) после покупки 21st Century Fox.

В недавнем интервью Collider Файги развеял слухи относительно грядущего фильма — новый «Дэдпул» получит рейтинг R. Не исключено, что «Веном» тоже: у первой части, вышедшей в 2018-м, изначально тоже планировался такой рейтинг, который потом сменили на PG-13.

По мнению главреда «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, было бы странно, если бы у «Дэдпула» был другой рейтинг.

«В генетическом коде этого комикса прописано, что он циничный и брутальный, — за счет этого фильм и выехал», — поделился Нечаев в разговоре с «Газетой.Ru».

Если информация относительно сиквела «Венома» подтвердится, и фильм получит рейтинг R, это будет означать только то, что создатели прислушались к фанатам.

«В 2018 году фильм стал самым кассовым голливудским фильмом в России, но в США он хоть и был успешен, не пользовался такой же большой популярностью: то, что семейной аудитории показалось слишком жестким, подросткам — недостаточно», — отметил эксперт.

Если говорить про сборы, то семейные блокбастеры все равно собирают больше, подчеркнул Нечаев. Для сравнения: «Король Лев», вышедший в том же году, что и «Джокер», был намного успешнее в мире ($1,656 млрд против $1,063 млрд — прим. «Газета.Ru»). Успех двух частей «Дэдпула» и «Джокера» в прокате — отдельные случаи, по которым нельзя судить об изменениях в киноиндустрии. Также пока рано говорить о том, что Marvel представит в будущем «взрослые» экранизации других комиксов.

«Сейчас рейтингом R никого не удивить. Важно понимать, что система возрастных ограничений носит рекомендательный, а не запретительный характер. Фильмам, вроде «Дэдпула» или «Венома», нет смысла совсем уходить в семейную аудиторию, для которой походы в кинотеатры с детьми — привычка. Молодые зрители — подростки 14-15 лет — более «гаджетоориентированные». Со временем они станут первым поколением, которых вырастили стриминги. К тому же на таких платформах обходить возрастные ограничения гораздо проще», — считает Нечаев.

Как работает система возрастных рейтингов в США

Рейтинговая система Американской киноассоциации (MPAA) выглядит так:

G — нет возрастных ограничений. Такой рейтинг чаще присваивают семейным комедиям и мультфильмам. В них нет эротических сцен, сцен физического насилия и приема наркотических веществ.

Фильмы с рейтингом PG рекомендуют смотреть в присутствии родителей. В них нет сцен с употреблением наркотиков или сексуальных эпизодов, но есть некоторые виды насилия. Например, «Алисе в Стране чудес» Тима Бертона повысили рейтинг до PG из-за «страшных образов и ситуаций» и курящей кальян гусеницы.

PG-13 — детям до 13 лет просмотр не желателен. В фильмах с таким рейтингом присутствуют ненормативная лексика, но в небольшом количестве, и слова, связанные с сексом. Обнаженки, за исключением частичной, и сцен насилия (с кровопролитием) по-прежнему нет.

Частое использование нецензурной лексики, физическое насилие, секс, эпизоды с употреблением наркотиков — фильмы с таким содержанием получат рейтинг R. Лиц, не достигших 17 лет, без сопровождения родителей или опекунов на сеанс не пустят.

Наконец, NC-17. Фильмы с таким ограничением запрещено смотреть лицам до 18 лет. Здесь есть все, что перечислено в рейтинге R, но в гораздо большем количестве.

Американская и российская системы возрастных рейтингов в целом похожи. Маркировки «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+» появились в России в 2012 году со вступлением в силу закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Правда, нюансов в отечественной системе оценивания гораздо больше. Так сцены насилия или употребления наркотиков должны быть «оправданы жанром или сюжетом».

Например, фильм, в котором герои употребляют запрещенные вещества, может получить маркировку «12+» только в том случае, если выражается «отрицательное, осуждающее отношение к ним». Для рейтинга «12+» также допустима «эпизодическая жестокость», если при этом «выражается сострадание к жертве». Что касается сцен с эротическим подтекстом, то они не должны «эксплуатировать» интерес к сексу и не носить «возбуждающий или оскорбительный характер».

Главное отличие между системами заключается в том, что в России рейтинг присваивают сотрудники Минкультуры, в США же этим занимается независимая комиссия. Глава MPAA по согласованию с президентом Национальной ассоциации владельцев кинотеатров выбирает председателя комиссии, тот — оценщиков на семилетний срок. Согласно регламенту, они не обязаны работать в киноиндустрии, но у каждого из них должны быть дети-подростки. Если ребенку оценщика исполняется 21 год, он должен сложить полномочия.