«Хочу избежать странных обвинений»: Учитель снимет фильм о Пахомовой и Горшкове

Режиссер Алексей Учитель заявил о начале работы над биографическим фильмом о первых отечественных олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. В качестве продюсеров нового проекта выступили дочь Пахомовой и Горшкова Юлия, а также олимпийская чемпионка в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка. Проект был назван «Кумпарсита» в честь танго на музыку Матоса Родригеса, под которую выступали Пахомова и Горшков.

«Импульс был с двух сторон — Юлия была прежде всего инициатором. И Татьяне Навке близка личность Пахомовой. Она действительно хотела, чтобы этот фильм каким-то образом состоялся. Поэтому инициатива в первую очередь от них исходила», — рассказал «Газете.Ru» Учитель.

Говоря о скандалах, которые сопровождали выход на экраны его фильмов «Матильда» и «Цой», постановщик выразил надежду, что «Кумпарсита» не станет объектом «странных обвинений».

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«Хочется, чтобы это был проект и значимый, и громкий, с точки зрения его качества, художественных особенностей. Ну и прежде всего это потрясающие люди — и героиня, и ее супруг, который, кстати, жив-здоров, слава Богу, и возглавляет союз фигуристов России. Я думаю, здесь со стороны родственников будет только благожелательное отношение. Все будет зависеть уже от сценария, который надо создавать, писать и после этого уже приступать к реализации», — подчеркнул он.

Сам Александр Горшков отметил, что считает некорректным давать комментарий о фильме, героем которого он является. Однако он дал высокую оценку самой идее такого проекта.

«Что касается Людмилы Пахомовой, естественно, очень признателен. Это будет дань памяти», — сказал он.

Учитель также высказался о спорах, касающихся исторической достоверности в биографических и исторических фильмах. Он подчеркнул, что любой такой проект является взглядом определенных авторов и выражением их представлений.

«Мера, конечно, должна быть, но это, скорее, внутренний редактор, этические установки. Я всегда говорю — мы не можем досконально знать, как два человека с конкретными именами вели себя, когда оставались вдвоем, о чем они говорили. Как они себя вели. Мы же этого не можем досконально знать. Конечно, это все равно интерпретация того, как это могло быть. В основных фактах все равно должна быть определенная правда», — заключил он.

Идею картины о легендарных советских чемпионах поддержали звезды отечественного фигурного катания.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Газетой.Ru» выразила надежду на то, что фильм получится.

«О Миле уже давно пора снять картину. Я думаю, что это очень хороший режиссер. Я думаю, что это будет очень хорошо — сделать о Миле фильм», — заявила Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина призналась, что уже давно была в курсе планов снять картину.

«Я давно знаю, что был сценарий. Я счастлива и благодарна, что Учитель, известнейший режиссер, взялся за эту работу. Насколько мне известно, со сценарием работала дочка Пахомовой и Горшкова. Если это так, я думаю, что все согласовано», — сказала Роднина «Газете.Ru».

Ранее Учитель рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что инициатором идеи фильма о фигуристах выступила Навка. Он подчеркнул, что фигуристка считает Пахомову своим кумиром.

«Когда-то Татьяна мне сказала, что хорошо бы снять фильм или сериал о наших прославленных фигуристах. А новый толчок дала Юлия. Она этим активно занималась и пыталась понять, с кем можно осуществить свою идею. И вот создалась команда из нас троих», — сказал он.

По словам Учителя, в настоящий момент ведется работа над сценарием.

«У нас есть два сценариста. Пока не буду называть их имена. Они уже написали короткий синопсис. Надеюсь, что представят нам еще что-то более подробное, и мы продолжим сотрудничество. Сценарий для меня — самый сложный вопрос», — пояснил он.