«Локдаун», «Смертельная зона», драма с Зендаей и другие трейлеры недели

«Локдаун» («Locked Down»); Даг Лайман. Цифровой релиз — 14 января

Warner Bros выпустила первый официальный трейлер фильма «Локдаун» режиссера Дага Лаймана. Согласно старым описаниям ленты, «Линда и Пакстон пытаются совершить рискованное ограбление ювелирного магазина в торговом центре Лондона». Но в новом официальном синопсисе отмечается, что «после решения расстаться пара застревает дома на обязательном карантине. Сожительство оказывается проблемой, но подпитывается поэзией и большим количеством вина, что сближает их самым удивительным образом». В процессе совместного проведения карантина молодые люди решаются пойти на кражу. В фильме снялись Энн Хэтэуэй, Чиветель Эджиофор, Бен Кингсли, Бен Стиллер, Люси Бойнтон и другие.

«Черри» («Cherry»); Энтони и Джо Руссо. Мировая премьера — 26 февраля

Опубликован трейлер криминальной драмы «Черри» от авторов «Мстителей» Джо и Энтони Руссо. Главные роли в картине сыграли Том Холланд и Кьяра Браво. Сюжет «Черри» пересказывает одноименную автобиографию писателя Нико Уокера. В центре истории — молодой мужчина, который отправляется служить медиком в Ирак после расставания с девушкой. Во время службы у героя диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство. Для лечения он начинает принимать опиаты, и его пристрастие разделяет молодая жена. С развитием зависимости к запрещенным веществам у пары копятся долги и проблемы.

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Осенью права на «Черри» были куплены Apple за $40 млн. В американских кинотеатрах премьера фильма состоится 26 февраля 2021 года, а 12 марта он выйдет на Apple TV+.

«Малкольм и Мари» («Malcolm & Marie»); Сэм Левинсон. Цифровой релиз — 5 февраля

Netflix представил первый официальный трейлер черно-белой драмы «Малькольм и Мари», которая появится на стриминге в начале февраля. Актеры Джон Дэвид Вашингтон и Зендая играют роли режиссера и его подруги. После возвращения влюбленных домой с премьеры фильма молодого человека их отношения проходят испытания. В комментариях к трейлеру пользователи восхищаются честностью ленты, ее захватывающим сюжетом и потрясающей работой оператора Марселя Рева.

«1982»; Валид Муанесс

В США вышел новый трейлер фильма «1982», заявленного Ливаном на участие в церемонии вручения премии «Оскар» в 2020 году. Действие фильма происходит во время израильского вторжения в Ливан. На фоне конфликта 11-летний ученик частной школы на окраине Бейрута пытается найти в себе смелость сказать своей однокласснице, что любит ее. В «1982» режиссеру удалось запечатлеть красоту и невинность первого всплеска любви во время травмирующей войны. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в 2019 году, а в США он выйдет на VOD в конце января.

«Проклятие ведьмы» («The Reckoning»); Нил Маршалл. Премьера в России — 5 февраля

Компания RLJE Films выпустила трейлер хоррор-триллера «Проклятие ведьмы» британского режиссера Нила Маршалла. Премьера фильма состоялась на фестивале Fantasia Film в прошлом году. В центре сюжета картины с Шарлоттой Кирк в главной роли — молодая вдова, несправедливо обвиняемая в колдовстве и сделке с дьяволом. Самый безжалостный охотник на ведьм Англии помещает героиню под стражу.

«Смертельная зона» («Outside the Wire»); Микаэль Хофстрем. Цифровой релиз — 15 января

Netflix представил официальный трейлер научно-фантастического боевика «Смертельная зона» шведского режиссера Микаэля Хофстрема. Действие фильма с Демсоном Идрисом в главной роли происходит в ближайшем будущем. Актер играет пилота дрона, которого отправляют в смертельно опасную военизированную зону для работы на офицера-андроида под прикрытием (Энтони Маки). Герой Идриса получает задание найти и обезвредить устройство, которое может спровоцировать ядерный взрыв.

«Супернова» («Supernova»); Гарри Макквин

Bleecker Street Media выпустила официальный американский трейлер романтической инди-драмы «Супернова». Впервые фильм был показан в прошлом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Актеры Колин Ферт и Стэнли Туччи сыграли в фильме влюбленную пару с 20-летним опытом отношений. Мужчины путешествуют по Англии на старом доме на колесах, навещая друзей, родственников и места своего прошлого. Поскольку у одного из героев два года назад диагностировали раннее начало деменции, то время, которое влюбленные проводят вместе, — самое важное, что у них есть.