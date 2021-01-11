«Определенно состоится»: ведущий Грэм Нортон о «Евровидении-2021»

Актер, комик и ведущий «Евровидения» Грэм Нортон заявил, что организаторы не будут откладывать проведение песенного конкурса в этом году.

«Евровидение» определенно состоится. По крайней мере, соревновательный элемент точно будет», — сказал Нортон в разговоре с «Би-би-си».

Организаторы конкурса подтвердили, что музыкальное состязание «обязательно состоится в этом году». Также они рассказали о некоторых нововведениях, которые будут использоваться при проведении мероприятия в условиях пандемии. Например, к участию допустят записи выступлений, если артисты не смогут приехать в Роттердам или окажутся в изоляции после прилета.

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Европейский вещательный союз уже говорил о возможности прибегнуть к такому формату ранее. Для этого всех участников попросили снять на видео исполнение номера без внесения каких-либо изменений в ролик после записи. Во время съемок организаторы конкурса будут находиться на прямой связи и контролировать процесс. Время одной сессии составит 60 минут.

В заявлении «Евровидения» отмечалось, что запись выступления будет гарантировать участие каждого артиста в конкурсе. Ответственными за съемку музыкальных видео будут национальные вещатели стран-участников. Перед началом записи вещатель обсудит с координатором конкурса график работы и расскажет о съемочных планах. Демонстрация видео через любые источники до проведения «Евровидения» запрещается.

«Перед началом мероприятия каждая вещательная компания предоставит запись, которую можно будет использовать на случай, если участник не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии, а также если артист находится на карантине у себя в стране», — говорится на сайте «Евровидения».

До объявления о необходимости записи номера организаторы «Евровидения» назвали четыре варианта проведения конкурса в 2021 году. Если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, мероприятие пройдет в обычном режиме со зрителями. Согласно первому варианту, репетиции и выступления состоятся на арене Ahoy в Роттердаме, а делегации всех стран смогут свободно перемещаться по городу.

Второй вариант предполагает социальное дистанцирование в 1,5 метра между всеми конкурсантами и зрителями. Количество журналистов и членов делегации из каждой страны сократят. Сидячие места в зале будут распределяться методом жеребьевки, а проигравшим вернут деньги за билет.

Согласно третьему возможному сценарию, весной 2021 года границы некоторых стран могут остаться закрытыми. В этом случае артисты, у которых не получится приехать в Роттердам, выступят у себя на родине, а остальные споют на сцене концертного зала Ahoy вживую. Присутствующие на конкурсе также должны будут соблюдать дистанцию.

В четвертом сценарии отмечается, что «Евровидение» может пройти дистанционно: каждый участник выступит из своей страны, а затем все трансляции объединят в единое телешоу с Ahoy в Роттердаме. В таком формате прошло детское «Евровидение» в ноябре 2020 года.

Весной прошлого года «Евровидение» не состоялось из-за пандемии — вместо классического шоу зрители увидели концерт нынешних конкурсантов и участников прошлых лет. В июне Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS рассказали, что конкурс останется в Роттердаме: два полуфинала пройдут 18 и 20 мая. Большой финал запланирован на 22 мая 2021 года.