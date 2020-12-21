Возрождение пиратов: как план Warner и HBO Max повлияет на прокатчиков

Студия Warner Bros. решила выпускать фильмы 2021 года на стриминге HBO Max в день их премьеры в американских кинотеатрах. По мнению аналитиков, это приведет к широкому распространению высококачественных пиратских копий. Единственной территорией с доступом к HBO Max остаются США, но это не помешает местным «пиратам» распространить записи фильмов по всему миру.

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Обычно в первые дни проката в сеть утекают плохие копии премьер, тайно записанные в кинотеатрах. По данным издания The Hollywood Reporter, чаще всего такой контент потребляют жители России, Турции и Китая. В западных странах, а также в Японии, Южной Корее и крупных городских центрах Китая люди предпочитают смотреть фильмы в хорошем качестве. Поэтому обслуживающие эти территории «пираты» ждут появления фильма на потоковых сервисах, откуда можно взять копию с высоким разрешением.

Запись качественных «пираток» может подорвать международные кассы фильмов «Дюна», «Матрица 4», «Годзилла против Конга» и других. Во многих странах премьеры проходят намного позже, чем в США. Например, после американского релиза «Чудо-женщины: 1984» до выхода в России пройдет почти месяц. С началом активной рекламной кампании дистрибьютора у зрителей появится большой соблазн посмотреть фильм в высоком разрешении задолго до премьеры. По мнению главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, решение Warner Bros. и HBO серьезно ударит по бокс-офису «Чудо-женщины: 1984» в России.

«У нас она точно будет распирачена. Сложно сказать, как именно: в Китае она вышла, и там пиратка появилась в первые дни проката. И мы видим, что сиквел собирает на старте гораздо меньше оригинала. Наверное, сказалось влияние этой пиратской копии. Тот факт, что Warner Bros. решил выстрелить себе в ногу на американском рынке проката, отдается в других частях света», — сказал Нечаев «Газете.Ru».

Также он отметил, что «пираты» могут дублировать фильм на нужный язык минимум за сутки. Чтобы успеть опубликовать копию как можно быстрее, сначала в сети появляется одноголосая озвучка, а потом «подтягиваются» более кастомизированные версии.

«Что касается влияния пиратского релиза на кинопрокат — здесь все не так однозначно. На какие-то релизы они влияют в большей степени — допустим, на экшены, рассчитанные на мужскую аудиторию. В меньшей степени это касается фанатского контента. Потому что, если бренд популярен у фанатов, они хотят посмотреть его на большом экране. Менее активные фанаты, скорее всего, будут ждать отзывов более активных, чтобы понять, нужно им это или нет. При наличии хорошего «сарафана» они не будут смотреть пиратку и пойдут в кино», — поделился эксперт.

Он добавил, что запись фильмов в хорошем качестве также ударит по проектам, которые неоднозначны с точки зрения «сарафана», и не обросли активной фан-базой.

Третьим сегментом фильмов, на который в меньшей степени повлияет «пиратка», эксперт назвал семейный контент и мультфильмы. Здесь главную роль играет необходимость совместного досуга с детьми вне дома.

«Потому что каким бы хорошим не было качество копии, это не отменяет необходимости «выгуливать» ребенка. Это не так работает, что вы посадили ребенка у телевизора, он посмотрел высококачественную пиратскую копию — и все счастливы», — объяснил Нечаев.

Киножурналистка, соосновательница профильного портала kkbbd.com Татьяна Шорохова отметила в беседе с «Газетой.Ru», что студия «сдалась» и решила выпускать крупные фильмы на онлайн-платформах из-за небольшого бокс-офиса «Довода». Этим летом он был единственным блокбастером, который вышел на некоторых территориях США после ослабления локдауна. При бюджете в $200 млн его мировые сборы составили $361,5 млн. Из них $57,8 млн были собраны в домашнем прокате.

«Во-первых, «Довод» заработал смешные для американского проката деньги. А во вторых, Warner Media нужно продвигать свой проект HBO Max, запущенный летом этого года, — сказала Шорохова. — Для того, чтобы проект работал лучше, им нужно каким-то образом привлекать подписчиков. Поэтому было принято решение, что в следующем году все фильмы будут выходить параллельно и в кинотеатрах, и на HBO Max в течение месяца. Затем фильм будет оттуда изыматься и вернется через 90 дней, как работает обычное кинотеатральное окно».

Она отметила, что пиратские копии могут послужить «рекламой» для сервисов, которые собирают миллионы подписчиков. По мнению собеседницы, скоро HBO Max выйдет за пределы США и начнет «раскатываться» по всему миру.

«В Великобритании совершенно легальный цифровой релиз «Чудо-женщины: 1984» намечен на 13 января. Я думаю, что точно так же ситуация может решаться со всеми другими странами, — считает Шорохова.

— Да, сейчас мы находимся в непростой ситуации. Студии, поскольку они большие и неповоротливые, не сразу реагируют на то, что происходит. Но когда они реагируют, получается, например, вот такая история. Американские кинотеатры истерят по поводу решения Warner Bros., но только он дал им точный график релизов на год. Все остальные студии могут двигать свои фильмы и дальше».

Для решения проблемы пиратства она посоветовала российским цифровым платформам «объединиться, серьезно поговорить с кинотеатрами и сделать какое-то предложение». Журналистка подчеркнула, что решение о таком сотрудничестве будет приниматься американскими студиями по каждому произведенному ими фильму.

«Я, честно говоря, вообще не понимаю, какой прокат может быть во время опасного вирусного заболевания? — призналась Шорохова. — Если люди переболели раз, они могут заразиться снова, и от этого будет только хуже. Это новый неизученный вирус. Я не могу утверждать, что он как-то убавит свои скорости в 2021 году. А пока то, что я вижу, только подтверждает теорию, что скоро мы окончательно перейдем на стриминг-платформы».