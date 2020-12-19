На завод или курьером: что происходит в музыкальной индустрии в 2020-м

Праздничный сезон 2020/2021 в этом году оказался омрачен для работников развлекательной индустрии ограничениями на проведение массовых мероприятий. Для некоторых артистов финансовые сложности обернулись необходимостью сокращать штат своих сотрудников или урезать им зарплаты.

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О Стасе Михайлове

Одним из громких скандалов на этой почве стали высказывания гитариста Вячеслава Кузнецова, работавшего у Стаса Михайлова. Он обвинил бывшего работодателя в отсутствии поддержки в сложный период. Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» знакомый с ситуацией музыкант, пожелавший высказаться анонимно, Михайлов в этой ситуации не нарушил никаких правил.

«Недавно был скандал со Стасом Михайловым. И тут сложно встать на чью-то сторону. Сам Михайлов контрактов не нарушает. Мог бы он не заплатить музыканту в отсутствие концерта? Конечно, мог бы. Мне просто не понравилась вся эта шумиха, когда люди говорят сначала одно, потом другое», — пояснил он.

По его словам, в настоящий момент есть два типа контрактов, которые музыкант может заключить с большим артистом.

«Некоторые получают определенный оклад. Но очень много музыкантов работают сдельно — получают за концерты. Формально если кто-то не платит им в это время, он ничего не нарушает — и обижаться на такое тоже не следует. Ведь если посчитать всю команду, то в месяц выходят огромные расходы, которые сейчас не перекрываются концертами», — пояснил собеседник, добавив, что все же существуют артисты, которые находят возможность выплачивать гонорар даже в отсутствие концертов.

«Здесь уже работают исключительно личные отношения, характер, общая порядочность», — заключил он.

О сложившейся ситуации

Барабанщик кавер-групп «Жар-птица» и Beatlove Александр Маевский, работавший также с Катей Лель и коллективом «Дилижанс», рассказал, что в марте у него закончились все концертные выступления из-за введенных ограничений.

«Люди стали экономить. Им не до концертов стало.

Я вот устроился на завод по производству мороженого к своему товарищу. И там до сих пор работаю. Потому что ситуация нестабильная. Хотя концерты с мая-июня уже пошли. А, допустим, музыкантов, которые работают в мюзиклах, как мой брат, посадили дома», — сказал он.

Полная потеря дохода, по словам артиста, произошла в апреле.

«Не было ни одной работы. В мае тоже не было ни одной работы. В июне что-то появилось. Я пошел работать, стал получать стабильную зарплату. Она как минимум раза в три ниже того, что я зарабатывал в обычный месяц. Все проекты, в которых я участвовал, встали. Некоторые играли онлайн-концерты. Это были уже новые идеи, когда люди из других проектов объединялись и что-то пытались делать, чтобы не стоять на месте», — раскрыл Маевский подробности своей работы в это время.

Анонимный источник «Газеты.Ru» также объяснил трудности концертной индустрии стремлением людей сэкономить на развлечениях.

«Мы ощутили трудности одними из первых. А поправится ситуация позже, чем у других. Кто-то захочет съездить в отпуск, который не догулял, кто-то решит потратить деньги на что-то по хозяйству. На ближайшее время перспективы пока не видно», — признался он.

Собеседник предположил, что ждать каких-то улучшений не стоит еще долго: «Меладзе как-то сказал, что раньше сентября даже при наилучшем развитии ситуации музыкальная индустрия не выйдет на прежние показатели. Сейчас идет вторая волна. Даже если она сойдет в феврале-марте, у многих людей будет меньше свободных денег. Казалось бы, летом что-то может начаться, но многие опять же в отпуск пойдут. И получается, что только осенью начнется какое-то движение».

Композитор-аранжировщик Виктор Гуревич в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что его работа связана с концертирующими музыкантами.

«Есть концерты, есть спектакли, мюзиклы и так далее — есть у меня работа. Но когда все это либо исчезает совсем, либо как сейчас — на спектаклях, мюзиклах заполняемость 25%, а раньше совсем все было закрыто — ну это же ни о чем, это убыточно. Но люди работают», — сказал он.

Согласно Гуревичу, большинство планов, которые были у исполнителей на начало года, «успешно провалились» и вряд ли осуществятся в будущем.

«Сейчас идет мюзикл в МДМ, в котором я принимал участие, — «День влюбленных». Это работа, которую я успел сделать. Но очень многие проекты или приостановились, или вообще их не будет. Достаточно большие артисты, с которыми я сотрудничал, собирались делать большие туры по странам. Даже не по городам, а по странам. Были планы с большими программами, с интересными идеями и так далее», — пояснил он.

Гуревич также обратил внимание, что спустя полгода после введения ограничительных мер все-таки появилась «какая-то занятость».

«Она минимальная. «Хор Турецкого», с которым я уже давно сотрудничаю, продолжает работать. У них тоже гастроли по другим странам отменились и работы стало в разы меньше. Финансово это большие проблемы», — заявил композитор-аранжировщик.

О пострадавших и устоявших

По словам Маевского, заработок в сложившейся ситуации удалось сохранить тем, кто состоит на работе в оркестре или преподает в государственной школе.

«А вот люди, которые играли исключительно на корпоративах, на юбилеях, в ресторанах, остались, конечно, у разбитого корыта. И выживал кто как мог. Я, честно говоря, не понимал людей, которые начинали каким-то образом [собирать деньги]. Видел какие-то статьи: «Вот, давайте поможем этому музыканту — у него двое детей, он бедный, у него нет работы», — поделился Александр.

Он добавил, что его друг-пианист, выпускник Ростовской консерватории, устроился на работу разносчиком в одну из служб по доставке питания, а знакомая певица работала курьером на собственном автомобиле.

«Кто-то не переставал в студии сидеть и писать аранжировки. Это никуда не делось — люди хотят петь, сочиняют свои песни. У меня есть такие примеры, когда человек сидит дома, а на концертах постольку-поскольку зарабатывает. Его доход — это аранжировки на авторские песни», — сказал Маевский.

По его словам, число концертов сейчас «снизилось как минимум в три раза»: «Если у людей было по 20 концертов за декабрь, то сейчас их шесть-семь. Организации, в которую можно было бы обратиться нет. Люди хотели сделать свой профсоюз, писали письмо — то ли Путину, то ли Собянину, то ли еще кому-то. С другой стороны, я тоже понимаю, что если такая ситуация сложилась, то людям нужно как можно меньше встречаться. Это делается, конечно, не против музыкантов. Это просто наша реакция такая».

В свою очередь анонимный источник «Газеты.Ru» назвал наиболее пострадавшими от пандемии именно приглашенных музыкантов.

«Когда звездные артисты говорят тяжелой ситуации, они подразумевают всю команду. Ведь — помимо музыкантов — есть администраторы, директора, менеджеры. Всем надо платить зарплату», — пояснил он.

Музыкант также отметил, что многим исполнителям нравится выступать в составе кавер-групп, так как это дает возможность работать на себя.

«Сами договариваются, определяют гонорар и ни перед кем не отчитываются. В целом кавер-бэнды не так сильно пострадали. Все-таки корпоративы в нынешнее время могут случаться, а с билетными концертами действительно беда. Поэтому все стараются играть в как можно большем количестве разных проектов. Нельзя забывать, что многие снимают квартиры, а это значительно все усложняет», — сказал собеседник.

По словам Гуревича, композиторы-аранжировщики оказались в разном положении в сложившейся ситуации.

«На Facebook есть группа аранжировщиков. Там человек задал вопрос: «А с чем вы столкнулись в результате пандемии?» Многие пишут: «Все нормально». Другие —, что аранжировки упали в цене. Кто-то пишет: «Полный трындец, все плохо, очень плохо». У меня почти так. А у исполнителей, я думаю, одна и та же ситуация. Композитор, грубо говоря, может работать в стол. Я этого не делаю, но кто-то делает. А в какой стол будет работать исполнитель? Я думаю, нам как минимум не хуже», — объяснил он.

Главной проблемой музыкант назвал текущую неопределенность и отсутствие сроков на введенные ограничения.

«Это самая большая проблема. Она больше давит не на кошелек, а на психику, на нервную систему. Все говорит о том, что проблема больше не в вирусе, а в странных политических решениях. Обидно, что люди страдают. Забота о людях приводит к противоположному результату», — добавил Гуревич.

О профсоюзной поддержке

Анонимный источник «Газеты.Ru» выразил уверенность в том, что ситуацию усложняет отсутствие профсоюза, который мог бы оказывать помощь музыкантам:

«Все еще осложняется тем, что у нас в стране нет никакого профсоюза, который бы мог оказывать помощь музыкантам. Например, в США такой есть, и люди чувствуют себя защищенными. Там порой доходит до того, что музыкант может прямо в середине композиции перестать играть, если закончилось его рабочее время, оговоренное по контракту. И никто обижаться не будет — эти отношения сложились за многие десятилетия».

По его словам, сегодня многие на музыкальном рынке работают на личных контактах.

«Я начал играть в самом начале нулевых и могу сказать, что условия с тех времен почти не отличаются в плане подхода и организации. Единственное, тогда платили только за концерты, а сейчас все-таки бывают оклады. Тогда, правда, в долларах платили, а сейчас в рублях. А так, все бывает: могут и уволить, даже случаются обманы», — признал собеседник.

В то же время Маевский обратил внимание, что в СССР поддержку музыкантам могли оказывать специальные государственные организации.

«Вокруг меня столько болело и болеет людей… И были примеры, когда люди заболевали после работы. У меня знакомая певица отработала в ресторане, а через три дня слегла с COVID и две недели лечилась. Как с этим бороться? Раньше был в СССР Москонцерт. Это было что-то типа профсоюза. Музыканты распределялись по коллективам, были при филармонии. Сейчас этого нет», — напомнил он.

По словам Маевского, прежде условия работы для приглашенных музыкантов были легче: «Люди сорили деньгами. Сейчас все в основном работают через юридическое лицо. Налик есть, конечно, никуда он не делся, но люди стараются работать через ИП. Очень много вопросов мне задавали люди, есть ли у тебя знакомые с ИП, перевести деньги. Раньше работы было больше, потому что было меньше конкуренции. Даже десять лет назад. Сейчас множество музыкантов, все хотят есть, никто не хочет идти на завод, все хотят быть звездами, хотят зарабатывать».

Наконец, Гуревич обратил внимание, что в случае с исполнителями и композиторами роль профсоюза может серьезно отличаться.

«Я не член «Союза композиторов». Но композиторы, аранжировщики — это не актеры и не концертирующие музыканты. Их как защитит профсоюз? У большинства композиторов нет какой-то нормированной работы. Они со времен Моцарта редко когда ходят на службу. Поэтому вряд ли композиторов он может защитить — как и писателей, и художников», — заявил он.

По мнению Гуревича, творческие люди никак не защищены в такой ситуации.

«Они зависят от заказов, а заказы резко сократились. Например, скрипач в оркестре — он ходит на службу, у него может быть профсоюзная защита. А нас профсоюз никак не защитит, в отличие от концертирующего музыканта. Ситуация на Западе тоже очень плохая, но все-таки там пытаются помочь людям. У нас это происходит минимально, по-моему», — заключил композитор.