Не достроили: «Дом-2» закрывается

Телеканал ТНТ объявил о закрытии самого продолжительного на российском телевидении реалити-шоу «Дом-2». Проект вышел на экраны 11 мая 2004 года.

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«За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube, — приводит слова директора телеканала Романа Петренко пресс-служба. — Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ. Это две вещи — самые популярные в стране сериалы и юмор.

Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией провожаем «Дом-2».

Петренко сообщил, что последний выпуск проекта выйдет 30 декабря этого года, и поблагодарил участников шоу.

«Слот телепроекта «Дом-2» в 23:00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап», — отметил директор ТНТ.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что речь идет не о полном закрытии шоу.

«По нашей информации, речь не совсем про полное закрытие. А про смену формата. История про закрытие — часть рекламной стратегии», — утверждает канал.

В пресс-службе ТНТ «Газете.Ru» прокомментировали заявление Mash.

«Эта информация не является частью рекламной кампании телеканала ТНТ. В релизе указаны все причины завершения проекта в эфире. А 23 декабря в вечернем выпуске шоу будут озвучены подробности», — сообщили на канале.

Как пишет Baza, «Дом-2» закрывают из-за конфликта телеканала и продакшн-компании с администрацией президента и Роскомнадзором.

«Дом-2» стал самым продолжительным реалити-шоу в России. Проект запустился весной 2004 года в качестве сиквела «Дома», который просуществовал всего один сезон. Ведущими первого сезона были Николай Басков и Светлана Хоркина, а финал в ноябре провел Дмитрий Нагиев.

Продолжение вышло в мае и продлилось более 16 лет. Слоган «Построй свою любовь» стал одним из самых узнаваемых в стране. Бессменной ведущей «Дома-2» выступила Ксения Бородина, которая работает в проекте с самого открытия. Популярная журналистка и в прошлом кандидатка на пост президента России Ксения Собчак также пришла на проект в качестве ведущей в 2004 году и проработала на нем с перерывами до 2012 года.

Одной из самых популярных персон, чья карьера стартовала с шоу, стала Ольга Бузова. Она была одной из первых участниц передачи, но четыре года спустя, в 2008-м, заняла кресло ведущей. Сейчас Бузова переквалифицировалась в певицы. Она долгое время возглавляла список самых популярных Instagram-блогеров в России, однако в последнее время ее по количеству подписчиков опередил боец ММА Хибиб Нурмагомедов.

Бузова отреагировала на новость у себя в Instagram.

«Шоу «Дом-2» больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом 2, я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать... поэтому пока все», — написала бывшая участница и ведущая проекта.

Три года назад в проект в качестве ведущей привлекли бывшую солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову.

Многие участники «Дома-2» впоследствии смогли построить успешную карьеру. Сред них — блогеры-миллионники Виктория Боня, Алена Водонаева, Дарья Пынзарь, Ольга Рапунцель и Евгения Феофилактова.

Одной из самых скандальных участниц проекта стала Ольга Беркова. Она пришла в «Дом-2» с самого старта — 12 мая 2004 года, но продержалась всего два месяца и ушла в начале июля. После ее ухода из шоу стало известно, что Беркова в 2003 году начала карьеру порноактрисы, которую впоследствии продолжила. В 2011 году Беркова была приговорена к 3 годам условно по части 2 статье 228 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).