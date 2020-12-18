«Решил начать сольную карьеру»: вдовец Легкоступовой претендует на ее песни

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о своих правах на интеллектуальную собственность, имущество и финансовые накопления певицы. Адвокат семьи покойной Сергей Жорин рассказал, что яхтсмен собирается самостоятельно исполнять песни заслуженной артистки.

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«Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство, — цитирует Жорина ТАСС.

— При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины».

По словам юриста, семья Легкоступовой была удивлена заявлением о планах Фирсова. Ранее дочь певицы Анетта Бриль написала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль доследственную проверку обстоятельств смерти артистки. Согласно источнику из пресс-службы СК, глава ведомства дал сотрудникам распоряжение тщательно изучить и проверить информацию, которую Бриль изложила в своем обращении. В рамках проверки по факту смерти Легкоступовой проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

«Дочь Валентины Легкоступовой, узнав, что Александр Иванович Бастрыкин взял на личный контроль дело о смерти мамы, расплакалась, — сказал Жорин ТАСС. — Анет Бриль очень рада и не сомневается, что обстоятельства смерти будут установлены. Для нее это действительно важно, потому что наряду с происходящим очевидно, что есть доказательства насильственной смерти Валентины».

Артистка скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. За неделю до смерти Легкоступовой дочь обнаружила ее дома с травмой головы. В квартире также находился нетрезвый муж певицы. Девушка вызвала «скорую» и отправила пару в наркологическую клинику. Из-за ухудшения состояния артистки ее перевели в другую больницу для срочной операции. Пока медики спасали жизнь Легкоступовой, ее супруг сбежал и долго не выходил на связь. Предварительной причиной гибели певицы считается падение в ванной. Родственники Легкоступовой винят в ее смерти Фирсова. По их словам, он мог бы предотвратить трагедию, вызвав «скорую». В августе вдовца вызвали на допрос для выяснения обстоятельств получения артисткой тяжелых травм.

«Мы отдыхали, веселились, радовались жизни. Это несчастный случай. Я вам еще раз говорю — это был несчастный случай. Это все, что я могу сказать. Спасибо большое. Мое состояние очень плохое», — сказал Фирсов.

По словам Жорина, многочисленные травмы на теле и голове Легкоступовой противоречат версии Фирсова о падении в ванной.

«Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза, которую назначил Следственный комитет в рамках проверки обстоятельств смерти», — сообщил юрист РИА «Новости».

В сентябре дочь Легкоступовой пришла на передачу «Пусть говорят» и рассказала о результатах вскрытия тела артистки. По словам Бриль, причиной смерти ее матери стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.