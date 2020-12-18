Баста, Zivert и Niletto: из-за чьих концертов штрафуют заведения

Zivert, «Гранд холл»

Концерт Zivert прошел в концертом зале «Гранд холл» 4 декабря. В Telegram-канале Роспотребнадзора по Красноярскому краю указывается, что в ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Первыми о них сообщили местные СМИ: в частности, издание «Запад24» опубликовало видео с выступления певицы, на котором видно, что многие зрители стоят без масок вплотную друг к другу. При этом распространитель билетов заверил, что заполненность зала была ограничена 50%. По итогу суд признал площадку виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф 200 тыс. рублей.

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Niletto, Bla Bla Bar

11 декабря популярный исполнитель Niletto дал концерт в московском Bla Bla Bar, а уже на следующий день мероприятием заинтересовались в Роспотребнадзоре. В заведении были выявлены грубые нарушения норм социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима. Теперь бару грозит штраф до 300 тыс. рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Макс Барских, Memo Dine&Bar

Столичный бар Memo Dine&Bar, где 12 декабря выступил певец Макс Барских, не только нарушил масочный режим, но и продолжил обслуживать гостей после 00:00. С 10 ноября 2020 года, согласно указу мэра Сергея Собянина, работа ночных клубов и общепита после 23 часов запрещена. Если суд признает заведение виновным по административному делу, его ждет штраф на крупную сумму или временное закрытие.

«Кипелов», Adrenaline Stadium

«Надеюсь, что Роспотребнадзор будет доволен. Я надеюсь, что вы все соблюдали правила. Да?» — обратился к зрителям лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов во время концерта в Adrenaline Stadium 4 декабря. Соблюдали, видимо, не все: на следующий день клуб опечатали из-за нарушения санитарных требований. Позднее пломбы сорвали, но вскоре на входе в здание появились новые.

«Песня года», «ВТБ Арена»

В начале декабря Роспотребнадзор начал расследование съемок новогоднего концерта «Песня года» на «ВТБ Арене». Основанием для проверок стали слитые в Telegram-каналы фото и видео, на которых зрители сидят без масок и перчаток. При этом организаторы мероприятия утверждали, что все необходимое посетителям выдавали на месте, а все причастные к съемкам, за исключением зрителей, сдали тесты на коронавирус. Если факты нарушения подтвердятся, то виновных привлекут к административной ответственности. В этом случае должностным лицам грозит штраф в размере до 300 тыс. руб., юридическим лицам — до 500 тыс. руб. Работу самой площадки «ВТБ Арены» могут приостановить сроком до 90 суток.

Баста, Ледовой дворец в Санкт-Петербурге

Огромный резонанс вызвали двухдневные концерты рэпера Басты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27 и 28 ноября: согласно публикациям в соцсетях, люди на танцполе не соблюдали социальную дистанцию, а в партере не хватало кресел, которых требовала санитарная служба. Сам Баста утверждал, что его команда обеспечила все меры безопасности. Инцидент, прозванный в сети пиром во время чумы, привлек внимание не только музыканта Сергея Шнурова, посвятившего ему несколько стихотворений, но и губернатора Петербурга Александра Беглова и премьер-министра Михаил Мишустина. В результате Ледовый дворец закрыли до 15 января и оштрафовали на 480 тыс. рублей.