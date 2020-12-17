От главы Disney до посла в Китае: Боб Айгер может войти в команду Байдена

Избранный американский президент Джо Байден планирует использовать связи председателя совета директоров The Walt Disney Company Боба Айгера, наработанные за годы присутствия Disney в Китае. Как сообщили источники The Hollywood Reporter, новый глава США может назначить одного из самых успешных медиамагнатов современности послом в КНР. Рассматривается также возможность выдвинуть Айгера на пост главы дипмиссии в Великобритании.

Экс-глава Disney стал одним из главных спонсоров избирательной кампании демократа. Он пожертвовал $250 тыс. в Фонд победы Байдена.

Представители президента и Disney отказались от комментирования этой новости. Если Айгер примет предложение занять пост, это станет концом его 25-летней карьеры в Disney. В конце февраля он удивил весь мир, объявив об уходе с должности генерального директора корпорации.

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«Для меня было невероятной привилегией проработать генеральным директором на протяжении последних 15 лет, а также быть частью такой волнующей и продуктивной эры для нашей компании. Я невероятно горд всем, чего мы достигли, творчески, финансово и стратегически, включая приобретение 21st Century Fox и невероятный успех запуска модели продаж D2C («direct-to-consumer», привлечение покупателей напрямую с помощью мобильных приложений и т.д.)», — написал 69-летний Айгер в прощальном письме сотрудникам. Тем не менее, он остался в компании в качестве председателя совета директоров The Walt Disney Company.

Боб Айгер занял пост главы The Walt Disney Company в 2005 году и взял курс на новые рынки и расширение деловых интересов компании. Среди главных достижений Айгера — масштабное увеличение присутствия корпорации в кинобизнесе, запуск стриминговой платформы Disney+, а также активное развитие тематических развлекательных парков. Его преемником на должности гендиректора компании стал Боб Чапек, ранее отвечавший за развитие парков развлечений и продуктов Disney.

«После успешного запуска сервисов, работающих напрямую с потребителем, и быстрой интеграции с 21st Century Fox, я считаю, что это оптимальное время для назначения нового генерального директора», — заключил Айгер. По словам Айгера, в роли председателя совета директоров он хочет направить силы на производство контента, в том числе для Disney+.

Также к администрации Байдена присоединится Сьюзан Райс — бывший советник США по национальной безопасности и посол в ООН при Бараке Обаме. Согласно источнику Deadline, президент выбрал ее для руководства Советом по внутренней политике Белого дома, который курирует большую часть его повестки дня. Сообщается, что 20 января Райс покинет совет директоров Netflix после двух лет сотрудничества со стримингом.

«Мы благодарны Сьюзан Райс за ее большой вклад в нашу компанию и поздравляем ее с возвращением на государственную службу», — сказал председатель Netflix Рид Хастингс.

В августе Райс продала часть акций стримингового гиганта, которые она купила, когда стала директором компании в мае 2018 года. Ходили слухи, что она претендовала на пост кандидата в президенты от демократической партии. Пресс-секретарь Райс сказала, что продажа акций была запланирована задолго до возможного предложения побороться за победу на выборах или войти в администрацию президента.